Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:24

Striker написав: Теперь интересно, куда пойдёт столько гривны от этого погашения. Теперь интересно, куда пойдёт столько гривны от этого погашения.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0013.08.2021..................Доллар потерял более 6.5 копеек.МКГ*............7.2027............7.2271...........+0.34%Гривна на максимуме с начала года как относительно доллара, так и относительно корзины валют.Сессию пятницы 13 открыли на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, потихоньку поползли вниз. В самом начале этого движения участниками рынка был замечен регулятор с дежурной покупкой. Стартовый перекос до активной фазы торгов он компенсировал, но с заградительной интервенцией выходить не спешит. Но еще не вечер. За 1.5 часа опустились на 3.5 копейки и уравновесились.В мире доллар ночью вырос, а сейчас откатился до вчерашних уровней.Справочный курс встретили котировками 26.6800 - 26.7000, что на 3.5 копейки ниже открытия.НБУ вчера выкупил 5 млн.Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство. Остальные, более слабые, факторы компенсировали друг друга.В среду объем МБ вырос с 575.8 до 587.8 млн. Чистый спрос составил около 583 млн. Клиентские обороты выросли очень существенно, я таких и не припоминаю. Спрос немного превысил предложение за счет рекордного объема форвардных покупок, по оперативным сделкам предложение превышало спрос достаточно существенно.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Погашение было в среду, уже пятница, давления этой гривны на МБ пока не наблюдается. Если и попадает, то очень аккуратно. Не могу исключить, что нерезы, привычные к производным инструментам, работают форвардами, коих стало очень много.Впрочем, нельзя исключить, что спрос на валюту от погашения облигаций просто компенсирует огромное предложение. Обороты МБ очень высокие, а НБУ выкупает по мелочи.В любом случае уже можно утверждать, что потрясений не произошло.