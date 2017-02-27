|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:43
Ой+ написав:
...
Я не про долар, а про найкрасивішу. Пам'ятаю Ющенко у 98-му ходив сварився по обмінках,..
А я помню как в Клубе коллекционеров Ющенко покупал вышиванки и пр. предметы укр. быта за баксы (его охрана рассчитывалась)!
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:50
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грнОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2196
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1535 раз.
- Подякували: 2757 раз.
-
- Профіль
-
19
10
17
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:51
ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2196
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1535 раз.
- Подякували: 2757 раз.
-
- Профіль
-
19
10
17
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rasmus
і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26936
|5942895
|
П'ят 13 сер, 2021 09:51
Xenon
|
|7634
|4062860
|
Чет 12 сер, 2021 12:42
Vic
|
|1001
|1270183
|
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх
|