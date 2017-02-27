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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8111811281138114
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:43

  Ой+ написав:...
Я не про долар, а про найкрасивішу. Пам'ятаю Ющенко у 98-му ходив сварився по обмінках,..


А я помню как в Клубе коллекционеров Ющенко покупал вышиванки и пр. предметы укр. быта за баксы (его охрана рассчитывалась)!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:50

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:51

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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  #<1 ... 8111811281138114
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