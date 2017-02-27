Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:03

За мягкостью ФРС скрывается жесткость.



Глядя на 47-е рекордное закрытие S&P 500, у меня все чаще возникает ощущение, что «быков» ведут на бойню. Фондовый индекс растет и когда экономика радует глаз за счет циклических акций, и когда она огорчает. Благодаря технологическим гигантам. Он повышается и в условиях разгона инфляции, так как все считают, что это и есть пик, и в то время, когда инфляция замедляется.



Ралли S&P 500 не останавливается даже на фоне хора «ястребов» ФРС, исполняющего песню о том, что пора избавляться от QE. Дескать, все равно центробанк будет двигаться со скоростью черепахи. Пузырь вздувается, но что будет с EUR/USD, когда он лопнет?



Инвесторы поверили во временный характер высокой инфляции и в медлительность Федрезерва. Они нисколько не сомневаются, что благодаря контролю Конгресса демократами новые пакеты фискальных стимулов будут приняты так же легко, как и предыдущие. Рынок впечатляют корпоративные доходы и низкие ставки по займам, а такие факторы, как завышенные оценки и потолок госдолга отбрасываются как несущественные. И в основе неуемного аппетита к покупкам акций лежит один-единственный фактор – людям некуда девать деньги. Избыточная ликвидность зашкаливает, и тот факт, что ФРС начинает ее изымать из системы, должен стать тревожным звоночком для «быков» по S&P 500.



12 августа объем операций обратного РЕПО с участием центробанка достиг нового рекордного максимума в $1,087 трлн. С помощью подобного рода займов Федрезерв снижает темпы роста денежной массы и замедляет инфляцию. Но когда M2 растет медленнее ВВП, это может вызвать потрясение на финансовых рынках. При этом объемы сделок, вероятнее всего, будут увеличиваться, так как Казначейство раскручивает свою стопку наличных, чтобы избежать нарушения потолка госдолга. Да, инфляция в июле замедлилась, однако цены производителей превосходят прогнозы экспертов Bloomberg уже пятый месяц подряд. Да, ФРС не будет бежать впереди себя с нормализацией денежно-кредитной политики, но избавление от QE – вопрос времени.

По мнению 28-ми из 43-х экспертов Reuters, центробанк объявит о начале процесса сворачивания $120 млрд программы в сентябре. Более трети респондентов ставят на ноябрь или декабрь. 60% экономистов считают, что сокращение покупок активов начнется в первом квартале 2022, почти все остальные заявили, что это произойдет в четвертом квартале 2021.



Наиболее вероятным сценарием развития событий является снижение объемов приобретения облигаций на $10 млрд в месяц, однако, на мой взгляд, процесс пойдет быстрее. Резкое снижение дефицита бюджета и потребности Казначейства в новых займах сделают из ФРС кита в пруду на рынке долговых обязательств и создадут ненужную волатильность.



Таким образом, инвесторов продолжают убеждать, что Федрезерв будет плестись по дороге нормализации денежно-кредитной политики со скоростью черепахи, а он тем временем продолжает активно изымать ликвидность из финансовой системы. Рано или поздно это аукнется коррекцией S&P 500 и увеличением спроса на доллар США. Продолжаем продавать EUR/USD на росте с таргетами на 1,166 и 1,158.