RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8111811281138114
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:43

  Ой+ написав:...
Я не про долар, а про найкрасивішу. Пам'ятаю Ющенко у 98-му ходив сварився по обмінках,..


А я помню как в Клубе коллекционеров Ющенко покупал вышиванки и пр. предметы укр. быта за баксы (его охрана рассчитывалась)!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 432
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:50

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2196
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
19
10
17
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:51

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2196
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
19
10
17
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За мягкостью ФРС скрывается жесткость.

Глядя на 47-е рекордное закрытие S&P 500, у меня все чаще возникает ощущение, что «быков» ведут на бойню. Фондовый индекс растет и когда экономика радует глаз за счет циклических акций, и когда она огорчает. Благодаря технологическим гигантам. Он повышается и в условиях разгона инфляции, так как все считают, что это и есть пик, и в то время, когда инфляция замедляется.

Ралли S&P 500 не останавливается даже на фоне хора «ястребов» ФРС, исполняющего песню о том, что пора избавляться от QE. Дескать, все равно центробанк будет двигаться со скоростью черепахи. Пузырь вздувается, но что будет с EUR/USD, когда он лопнет?

Инвесторы поверили во временный характер высокой инфляции и в медлительность Федрезерва. Они нисколько не сомневаются, что благодаря контролю Конгресса демократами новые пакеты фискальных стимулов будут приняты так же легко, как и предыдущие. Рынок впечатляют корпоративные доходы и низкие ставки по займам, а такие факторы, как завышенные оценки и потолок госдолга отбрасываются как несущественные. И в основе неуемного аппетита к покупкам акций лежит один-единственный фактор – людям некуда девать деньги. Избыточная ликвидность зашкаливает, и тот факт, что ФРС начинает ее изымать из системы, должен стать тревожным звоночком для «быков» по S&P 500.

12 августа объем операций обратного РЕПО с участием центробанка достиг нового рекордного максимума в $1,087 трлн. С помощью подобного рода займов Федрезерв снижает темпы роста денежной массы и замедляет инфляцию. Но когда M2 растет медленнее ВВП, это может вызвать потрясение на финансовых рынках. При этом объемы сделок, вероятнее всего, будут увеличиваться, так как Казначейство раскручивает свою стопку наличных, чтобы избежать нарушения потолка госдолга. Да, инфляция в июле замедлилась, однако цены производителей превосходят прогнозы экспертов Bloomberg уже пятый месяц подряд. Да, ФРС не будет бежать впереди себя с нормализацией денежно-кредитной политики, но избавление от QE – вопрос времени.
По мнению 28-ми из 43-х экспертов Reuters, центробанк объявит о начале процесса сворачивания $120 млрд программы в сентябре. Более трети респондентов ставят на ноябрь или декабрь. 60% экономистов считают, что сокращение покупок активов начнется в первом квартале 2022, почти все остальные заявили, что это произойдет в четвертом квартале 2021.

Наиболее вероятным сценарием развития событий является снижение объемов приобретения облигаций на $10 млрд в месяц, однако, на мой взгляд, процесс пойдет быстрее. Резкое снижение дефицита бюджета и потребности Казначейства в новых займах сделают из ФРС кита в пруду на рынке долговых обязательств и создадут ненужную волатильность.

Таким образом, инвесторов продолжают убеждать, что Федрезерв будет плестись по дороге нормализации денежно-кредитной политики со скоростью черепахи, а он тем временем продолжает активно изымать ликвидность из финансовой системы. Рано или поздно это аукнется коррекцией S&P 500 и увеличением спроса на доллар США. Продолжаем продавать EUR/USD на росте с таргетами на 1,166 и 1,158.
vlasenko20909
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:29

  zРадио написав:На благоприятном финансовом рынке мы и с невысокими (обычными) ценами на экспортное сырье уверенно себя чувствуем. Так что меня больше другое волнует:

Fed to unveil bond-buying taper plan next month: Reuters poll
https://www.reuters.com/article/idUSW1N2P603K

Чтобы в США падала безработица нужен или печатный станок работающий на всю или реальный энергопереход к альтернативной энергетике (который подогреет цены на сталь).
И то и то сработает на укрепление гривны.

Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие. И этими ценами будут сильно наказаны страны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай) и особенно сильно страны импортеры энергии и продовольствия (Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 13 сер, 2021 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
Повідомлень: 636
З нами з: 23.02.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:34

Думаю, что МБ на 26.66 сегодня остановится.
Denik
 
Повідомлень: 636
З нами з: 23.02.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:02

  Denik написав:
  zРадио написав:На благоприятном финансовом рынке мы и с невысокими (обычными) ценами на экспортное сырье уверенно себя чувствуем. Так что меня больше другое волнует:

Fed to unveil bond-buying taper plan next month: Reuters poll
https://www.reuters.com/article/idUSW1N2P603K

Чтобы в США падала безработица нужен или печатный станок работающий на всю или реальный энергопереход к альтернативной энергетике (который подогреет цены на сталь).
И то и то сработает на укрепление гривны.

Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие. И этими ценами будут сильно наказаны страны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай, или почти весь ЕС кроме Польши и Франции) и особенно сильно страны импортеры энергии и продовольствия (Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит.
Denik
 
Повідомлень: 636
З нами з: 23.02.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие. И этими ценами будут сильно наказаны страны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай) и особенно сильно страны импортеры энергии и продовольствия (Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит.
они то продают по миру высоокотехнологичную электронику и автопром с космической рентабельностью, почему тонна пшеницы должна стоить дешевле ноутбука? всё становится на свои места, по иерархии ценностей еда более базовая потребность. В будущем всё что могут наштамповать роботы будет стоить копейки. Нам это ещё в 90х говорили на уроках географии. А сырьё и полезные ископаемые так просто не наштампуешь и не у каждого в огороде оно растёт/добывается.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8263
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 2161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:34

  vitaliian написав:
  Denik написав:Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие. И этими ценами будут сильно наказаны страны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай) и особенно сильно страны импортеры энергии и продовольствия (Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит.
они то продают по миру высоокотехнологичную электронику и автопром с космической рентабельностью, почему тонна пшеницы должна стоить дешевле ноутбука? всё становится на свои места, по иерархии ценностей еда более базовая потребность. В будущем всё что могут наштамповать роботы будет стоить копейки. Нам это ещё в 90х говорили на уроках географии. А сырьё и полезные ископаемые так просто не наштампуешь и не у каждого в огороде оно растёт/добывается.


К тому нескорому времени будут колонии на марсе.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3098
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Еще бы кто-нибудь покупателям USDT, покупающим по 27.3-27.5, рассказал бы про урожаи и туеву хучу баксов на мб....
Даже по 27 не дают купить.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3098
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8111811281138114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, Realist і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2692, 2693, 2694
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26938 5948375
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 13:20
DmitryK
Валютный рынок в мире 1 ... 762, 763, 764
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7634 4068060
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 12:42
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 99, 100, 101
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1001 1272654
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33798)
13.08.2021 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.