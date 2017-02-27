А я помню как в Клубе коллекционеров Ющенко покупал вышиванки и пр. предметы укр. быта за баксы (его охрана рассчитывалась)!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:43
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:50
Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
За мягкостью ФРС скрывается жесткость.
Глядя на 47-е рекордное закрытие S&P 500, у меня все чаще возникает ощущение, что «быков» ведут на бойню. Фондовый индекс растет и когда экономика радует глаз за счет циклических акций, и когда она огорчает. Благодаря технологическим гигантам. Он повышается и в условиях разгона инфляции, так как все считают, что это и есть пик, и в то время, когда инфляция замедляется.
Ралли S&P 500 не останавливается даже на фоне хора «ястребов» ФРС, исполняющего песню о том, что пора избавляться от QE. Дескать, все равно центробанк будет двигаться со скоростью черепахи. Пузырь вздувается, но что будет с EUR/USD, когда он лопнет?
Инвесторы поверили во временный характер высокой инфляции и в медлительность Федрезерва. Они нисколько не сомневаются, что благодаря контролю Конгресса демократами новые пакеты фискальных стимулов будут приняты так же легко, как и предыдущие. Рынок впечатляют корпоративные доходы и низкие ставки по займам, а такие факторы, как завышенные оценки и потолок госдолга отбрасываются как несущественные. И в основе неуемного аппетита к покупкам акций лежит один-единственный фактор – людям некуда девать деньги. Избыточная ликвидность зашкаливает, и тот факт, что ФРС начинает ее изымать из системы, должен стать тревожным звоночком для «быков» по S&P 500.
12 августа объем операций обратного РЕПО с участием центробанка достиг нового рекордного максимума в $1,087 трлн. С помощью подобного рода займов Федрезерв снижает темпы роста денежной массы и замедляет инфляцию. Но когда M2 растет медленнее ВВП, это может вызвать потрясение на финансовых рынках. При этом объемы сделок, вероятнее всего, будут увеличиваться, так как Казначейство раскручивает свою стопку наличных, чтобы избежать нарушения потолка госдолга. Да, инфляция в июле замедлилась, однако цены производителей превосходят прогнозы экспертов Bloomberg уже пятый месяц подряд. Да, ФРС не будет бежать впереди себя с нормализацией денежно-кредитной политики, но избавление от QE – вопрос времени.
По мнению 28-ми из 43-х экспертов Reuters, центробанк объявит о начале процесса сворачивания $120 млрд программы в сентябре. Более трети респондентов ставят на ноябрь или декабрь. 60% экономистов считают, что сокращение покупок активов начнется в первом квартале 2022, почти все остальные заявили, что это произойдет в четвертом квартале 2021.
Наиболее вероятным сценарием развития событий является снижение объемов приобретения облигаций на $10 млрд в месяц, однако, на мой взгляд, процесс пойдет быстрее. Резкое снижение дефицита бюджета и потребности Казначейства в новых займах сделают из ФРС кита в пруду на рынке долговых обязательств и создадут ненужную волатильность.
Таким образом, инвесторов продолжают убеждать, что Федрезерв будет плестись по дороге нормализации денежно-кредитной политики со скоростью черепахи, а он тем временем продолжает активно изымать ликвидность из финансовой системы. Рано или поздно это аукнется коррекцией S&P 500 и увеличением спроса на доллар США. Продолжаем продавать EUR/USD на росте с таргетами на 1,166 и 1,158.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:29
Чтобы в США падала безработица нужен или печатный станок работающий на всю или реальный энергопереход к альтернативной энергетике (который подогреет цены на сталь).
И то и то сработает на укрепление гривны.
Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие. И этими ценами будут сильно наказаны страны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай) и особенно сильно страны импортеры энергии и продовольствия (Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 13 сер, 2021 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:02
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
они то продают по миру высоокотехнологичную электронику и автопром с космической рентабельностью, почему тонна пшеницы должна стоить дешевле ноутбука? всё становится на свои места, по иерархии ценностей еда более базовая потребность. В будущем всё что могут наштамповать роботы будет стоить копейки. Нам это ещё в 90х говорили на уроках географии. А сырьё и полезные ископаемые так просто не наштампуешь и не у каждого в огороде оно растёт/добывается.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:34
К тому нескорому времени будут колонии на марсе.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Еще бы кто-нибудь покупателям USDT, покупающим по 27.3-27.5, рассказал бы про урожаи и туеву хучу баксов на мб....
Даже по 27 не дают купить.
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