Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:02

Всем добрый день.

Что-то совсем на ветке пусто стало, траур у людей - доллар и любая валюта дешевеет.

Даже пропагандистские трюки, мол наш хороший урожай обвалит МИРОВЫЕ цены не прокатил, оказывается не такие уж мы и большие, тем более когда во многих частях мира то потопы, то засухи, то торнадо со смерчами.

Короче Украине повезло с нашими экспортными китами, единственное что я не завидую НБУ и олигархам, им придётся пойти на укрепление гривны, сейчас спасает выход идиотов нерезидентов и пугливые граждане удерживают от обвала валюту. Так же под завязку набиты банки. На позицию они наверное уже не смогут покупать, тем более купил сегодня, а завтра всё равно будет дешевле, это останавливает и протрезвляет. Уже даже разрешили без повода покупать по безналу всем желающим валюту.

Но эти меры слабо помогают. Ещё немножко и олени всех мастей выдохнутся, придётся решать вопрос где ловить курс. Или как его притормаживать, что бы не засветить 25 и вплоть до 20 и ниже.

В 2000-хх вопрос излишнего укрепления решили разрешением валютной ипотеки, сейчас даже в мыслях такого нет.

Так что пристегните ремни, будеттолькодешеветь ближайший год.

Кто не понял, лейте слёзы сейчас, а не потом и не говорите, что вас не предупреждали)))