Котировки пшеницы на бирже СВОТ по результатам торгов 12 августа выросли до $276,8 (+$9,7) за тонну. Фьючерсы пшеницы на европейской площадке Euronext 12 августа также выросли – на 9,25 до 245,75 евро/т.
На 60 млн. т. оставшегося экспорта получается 600 млн. долларов в результате всего одного отчета )
Всем добрый день. Что-то совсем на ветке пусто стало, траур у людей - доллар и любая валюта дешевеет. Даже пропагандистские трюки, мол наш хороший урожай обвалит МИРОВЫЕ цены не прокатил, оказывается не такие уж мы и большие, тем более когда во многих частях мира то потопы, то засухи, то торнадо со смерчами. Короче Украине повезло с нашими экспортными китами, единственное что я не завидую НБУ и олигархам, им придётся пойти на укрепление гривны, сейчас спасает выход идиотов нерезидентов и пугливые граждане удерживают от обвала валюту. Так же под завязку набиты банки. На позицию они наверное уже не смогут покупать, тем более купил сегодня, а завтра всё равно будет дешевле, это останавливает и протрезвляет. Уже даже разрешили без повода покупать по безналу всем желающим валюту. Но эти меры слабо помогают. Ещё немножко и олени всех мастей выдохнутся, придётся решать вопрос где ловить курс. Или как его притормаживать, что бы не засветить 25 и вплоть до 20 и ниже. В 2000-хх вопрос излишнего укрепления решили разрешением валютной ипотеки, сейчас даже в мыслях такого нет. Так что пристегните ремни, будеттолькодешеветь ближайший год. Кто не понял, лейте слёзы сейчас, а не потом и не говорите, что вас не предупреждали)))
Які ж вони недолугі.Зараз купаються в грошах бо через низькі ставки ФРС,ЕЦБ змогли ухватити дешеві кредити.Через низькі ставки ФРС і ЕЦБ виросли ціни на ресурси(сільськогосподарська продукція,метали),через що і виросли податкові збори казни і дірка у бюджеті зменшилась,але це-не через будь-який розвиток промисловості а через сприятливий ринок. Вже дуже скоро ставки по кредитах піднімуться,а наші можновладці і за старі кредити не знають розрахуватись(надіються перекредитуватись,але відсотки по кредитах будуть вже набагато більші,дешевих кредитів вже не буде),а ціна на ресурси впаде. І при цьому вони завзято пиляють останню гілку за яку могли б вчепитись пізніше- це заробітчани які поїхали за кордон і стабільно привозили 12-15 млрд доларів на рік і вливали у ручному режимі в економіку, витрочаючи ці кошти в Україні. Цим законом вони спричинять ще більший відтік грошей з України. ЦБ УКРАЇНИ ВЖЕ ЗАРАЗ ГРАБУЄ ТИХ САМИХ МЕТАЛУРГІВ,ВИРОБНИКІВ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ,І ЗАРОБІТЧАН ЗАНИЖУЮЧИ КУРС ДОЛАРА. В Штатах інфляція (офіційно)4-5%,а в Україні 9%але при цьому гривня яка ніби швидше знецінюється,росте до долара!!!! Готуйтесь що долар весною проб'є 30 а можливо 31-32.
Denik написав: Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие. И этими ценами будут сильно наказаны страны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай) и особенно сильно страны импортеры энергии и продовольствия (Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит.
Цены на энергоносители закладываются в себестоимость любой продукции, которая по инфляционной спирали облегчает карманы населения. В первую очередь пострадают не страны, а конечные потребители, хомяки и пенсионеры с кешем на банковских счетах, или под матрасами. Именно на это всё и рассчитано. Через СМИ запугать население инфляцией, и погнать его покупать товары, дабы поднять экономику с колен. При этом заработать ещё кучу денег и обесценить американский гос.долг. Покупай сейчас, иначе завтра всё будет дороже. И повод нашли достойный - COVID-19.
somilitark написав:Всем добрый день. Что-то совсем на ветке пусто стало, траур у людей - доллар и любая валюта дешевеет. Даже пропагандистские трюки, мол наш хороший урожай обвалит МИРОВЫЕ цены не прокатил, оказывается не такие уж мы и большие, тем более когда во многих частях мира то потопы, то засухи, то торнадо со смерчами. Короче Украине повезло с нашими экспортными китами, единственное что я не завидую НБУ и олигархам, им придётся пойти на укрепление гривны, сейчас спасает выход идиотов нерезидентов и пугливые граждане удерживают от обвала валюту. Так же под завязку набиты банки. На позицию они наверное уже не смогут покупать, тем более купил сегодня, а завтра всё равно будет дешевле, это останавливает и протрезвляет. Уже даже разрешили без повода покупать по безналу всем желающим валюту. Но эти меры слабо помогают. Ещё немножко и олени всех мастей выдохнутся, придётся решать вопрос где ловить курс. Или как его притормаживать, что бы не засветить 25 и вплоть до 20 и ниже. В 2000-хх вопрос излишнего укрепления решили разрешением валютной ипотеки, сейчас даже в мыслях такого нет. Так что пристегните ремни, будеттолькодешеветь ближайший год. Кто не понял, лейте слёзы сейчас, а не потом и не говорите, что вас не предупреждали)))
У Вас все без змін. Тверезі та цікаві думки/висловлювання в перемішку із фантазією. Іноді вас просто "несе". Зафіксував сьогодні гривневий збиток у 50 коп. на частині заощаджень. Але оскільки завдяки цьому форуму навчився рахувати прибуток у валюті, то надіюсь що коли відкуплюсь, то буде більше $. Повернув пропорцію в 50/50 і буду спостерігати. Неприємно. Проте це теж наука.
somilitark написав:Всем добрый день. Что-то совсем на ветке пусто стало, траур у людей - доллар и любая валюта дешевеет. Даже пропагандистские трюки, мол наш хороший урожай обвалит МИРОВЫЕ цены не прокатил, оказывается не такие уж мы и большие, тем более когда во многих частях мира то потопы, то засухи, то торнадо со смерчами. Короче Украине повезло с нашими экспортными китами, единственное что я не завидую НБУ и олигархам, им придётся пойти на укрепление гривны, сейчас спасает выход идиотов нерезидентов и пуглив
Які ж вони недолугі.Зараз купаються в грошах бо через низькі ставки ФРС,ЕЦБ змогли ухватити дешеві кредити.Через низькі ставки ФРС і ЕЦБ виросли ціни на ресурси(сільськогосподарська продукція,метали),через що і виросли податкові збори казни і дірка у бюджеті зменшилась,але це-не через будь-який розвиток промисловості а через сприятливий ринок. Вже дуже скоро ставки по кредитах піднімуться,а наші можновладці і за старі кредити не знають розрахуватись(надіються перекредитуватись,але відсотки по кредитах будуть вже набагато більші,дешевих кредитів вже не буде),а ціна на ресурси впаде. І при цьому вони завзято пиляють останню гілку за яку могли б вчепитись пізніше- це заробітчани які поїхали за кордон і стабільно привозили 12-15 млрд доларів на рік і вливали у ручному режимі в економіку, витрочаючи ці кошти в Україні. Цим законом вони спричинять ще більший відтік грошей з України. ЦБ УКРАЇНИ ВЖЕ ЗАРАЗ ГРАБУЄ ТИХ САМИХ МЕТАЛУРГІВ,ВИРОБНИКІВ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ,І ЗАРОБІТЧАН ЗАНИЖУЮЧИ КУРС ДОЛАРА. В Штатах інфляція (офіційно)4-5%,а в Україні 9%але при цьому гривня яка ніби швидше знецінюється,росте до долара!!!! Готуйтесь що долар весною проб'є 30 а можливо 31-32.
Просто США любезно экспортируют нам свою инфляцию. Мы им - прошо, олию, метал. Они нам - обесценивающиеся бумажки (в основном даже без бумажек, а в виде палочек и нулей на мониторе - дигитал ) Поэтому у нас растут цены (олия и сахар дороже чем наверно везде в мире)
flyman написав:Які ж вони недолугі.Зараз купаються в грошах бо через низькі ставки ФРС,ЕЦБ змогли ухватити дешеві кредити.Через низькі ставки ФРС і ЕЦБ виросли ціни на ресурси(сільськогосподарська продукція,метали),через що і виросли податкові збори казни і дірка у бюджеті зменшилась,але це-не через будь-який розвиток промисловості а через сприятливий ринок. Вже дуже скоро ставки по кредитах піднімуться,а наші можновладці і за старі кредити не знають розрахуватись(надіються перекредитуватись,але відсотки по кредитах будуть вже набагато більші,дешевих кредитів вже не буде),а ціна на ресурси впаде. І при цьому вони завзято пиляють останню гілку за яку могли б вчепитись пізніше- це заробітчани які поїхали за кордон і стабільно привозили 12-15 млрд доларів на рік і вливали у ручному режимі в економіку, витрочаючи ці кошти в Україні.
Зараз держборг України лише погашується та знецінюється через високу інфляцію "твердих" валют.
flyman написав:ЦБ УКРАЇНИ ВЖЕ ЗАРАЗ ГРАБУЄ ТИХ САМИХ МЕТАЛУРГІВ,ВИРОБНИКІВ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ,І ЗАРОБІТЧАН ЗАНИЖУЮЧИ КУРС ДОЛАРА.
Зараз курс завищений.
flyman написав:В Штатах інфляція (офіційно)4-5%,а в Україні 9% але при цьому гривня яка ніби швидше знецінюється,росте до долара!!!!
Інфляція в Україні може бути меншою ніж в США. В Україні не було такого QE, як у розвинутих країнах.
flyman написав:Готуйтесь що долар весною проб'є 30 а можливо 31-32.