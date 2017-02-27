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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8113811481158116>
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Вышел новый отчет https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0821.pdf
https://latifundist.com/novosti/56300-a ... -202122-mg
Пшеница - 33 млн. т. (Я писал про минимум 32) Данные Рефинитив оказались нафталином.
Кукуруза - 39 млн. т.
И по пшенице и по кукурузе мировой прогноз урожая понижен. Экспортные цены не будут падать.
Для осени - справедливый курс 24-26.
26.5 будем пробовать на следующей неделе на межбанке.

Как результат вчерашнего отчета цены + 10 долларов или евро тонна.
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521520
Котировки пшеницы на бирже СВОТ по результатам торгов 12 августа выросли до $276,8 (+$9,7) за тонну.
Фьючерсы пшеницы на европейской площадке Euronext 12 августа также выросли – на 9,25 до 245,75 евро/т.

На 60 млн. т. оставшегося экспорта получается 600 млн. долларов в результате всего одного отчета )
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем добрый день.
Что-то совсем на ветке пусто стало, траур у людей - доллар и любая валюта дешевеет.
Даже пропагандистские трюки, мол наш хороший урожай обвалит МИРОВЫЕ цены не прокатил, оказывается не такие уж мы и большие, тем более когда во многих частях мира то потопы, то засухи, то торнадо со смерчами.
Короче Украине повезло с нашими экспортными китами, единственное что я не завидую НБУ и олигархам, им придётся пойти на укрепление гривны, сейчас спасает выход идиотов нерезидентов и пугливые граждане удерживают от обвала валюту. Так же под завязку набиты банки. На позицию они наверное уже не смогут покупать, тем более купил сегодня, а завтра всё равно будет дешевле, это останавливает и протрезвляет. Уже даже разрешили без повода покупать по безналу всем желающим валюту.
Но эти меры слабо помогают. Ещё немножко и олени всех мастей выдохнутся, придётся решать вопрос где ловить курс. Или как его притормаживать, что бы не засветить 25 и вплоть до 20 и ниже.
В 2000-хх вопрос излишнего укрепления решили разрешением валютной ипотеки, сейчас даже в мыслях такого нет.
Так что пристегните ремни, будеттолькодешеветь ближайший год.
Кто не понял, лейте слёзы сейчас, а не потом и не говорите, что вас не предупреждали)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:05

  Alex2007 написав:Даже по 27 не дают купить.

Кто вам не даёт купить по 27?
Тараканы?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/13/676872/
коментар:

Які ж вони недолугі.Зараз купаються в грошах бо через низькі ставки ФРС,ЕЦБ змогли ухватити дешеві кредити.Через низькі ставки ФРС і ЕЦБ виросли ціни на ресурси(сільськогосподарська продукція,метали),через що і виросли податкові збори казни і дірка у бюджеті зменшилась,але це-не через будь-який розвиток промисловості а через сприятливий ринок. Вже дуже скоро ставки по кредитах піднімуться,а наші можновладці і за старі кредити не знають розрахуватись(надіються перекредитуватись,але відсотки по кредитах будуть вже набагато більші,дешевих кредитів вже не буде),а ціна на ресурси впаде.
І при цьому вони завзято пиляють останню гілку за яку могли б вчепитись пізніше- це заробітчани які поїхали за кордон і стабільно привозили 12-15 млрд доларів на рік і вливали у ручному режимі в економіку, витрочаючи ці кошти в Україні.
Цим законом вони спричинять ще більший відтік грошей з України.
ЦБ УКРАЇНИ ВЖЕ ЗАРАЗ ГРАБУЄ ТИХ САМИХ МЕТАЛУРГІВ,ВИРОБНИКІВ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ,І ЗАРОБІТЧАН ЗАНИЖУЮЧИ КУРС ДОЛАРА.
В Штатах інфляція (офіційно)4-5%,а в Україні 9%але при цьому гривня яка ніби швидше знецінюється,росте до долара!!!!
Готуйтесь що долар весною проб'є 30 а можливо 31-32.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:15

  Denik написав:
Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие. И этими ценами будут сильно наказаны страны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай) и особенно сильно страны импортеры энергии и продовольствия (Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит.

Цены на энергоносители закладываются в себестоимость любой продукции,
которая по инфляционной спирали облегчает карманы населения.
В первую очередь пострадают не страны, а конечные потребители,
хомяки и пенсионеры с кешем на банковских счетах, или под матрасами.
Именно на это всё и рассчитано. Через СМИ запугать население инфляцией,
и погнать его покупать товары, дабы поднять экономику с колен.
При этом заработать ещё кучу денег и обесценить американский гос.долг.
Покупай сейчас, иначе завтра всё будет дороже.
И повод нашли достойный - COVID-19.

Всё гениально и просто...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:19

  somilitark написав:Всем добрый день.
Что-то совсем на ветке пусто стало, траур у людей - доллар и любая валюта дешевеет.
Даже пропагандистские трюки, мол наш хороший урожай обвалит МИРОВЫЕ цены не прокатил, оказывается не такие уж мы и большие, тем более когда во многих частях мира то потопы, то засухи, то торнадо со смерчами.
Короче Украине повезло с нашими экспортными китами, единственное что я не завидую НБУ и олигархам, им придётся пойти на укрепление гривны, сейчас спасает выход идиотов нерезидентов и пугливые граждане удерживают от обвала валюту. Так же под завязку набиты банки. На позицию они наверное уже не смогут покупать, тем более купил сегодня, а завтра всё равно будет дешевле, это останавливает и протрезвляет. Уже даже разрешили без повода покупать по безналу всем желающим валюту.
Но эти меры слабо помогают. Ещё немножко и олени всех мастей выдохнутся, придётся решать вопрос где ловить курс. Или как его притормаживать, что бы не засветить 25 и вплоть до 20 и ниже.
В 2000-хх вопрос излишнего укрепления решили разрешением валютной ипотеки, сейчас даже в мыслях такого нет.
Так что пристегните ремни, будеттолькодешеветь ближайший год.
Кто не понял, лейте слёзы сейчас, а не потом и не говорите, что вас не предупреждали)))

У Вас все без змін. Тверезі та цікаві думки/висловлювання в перемішку із фантазією. Іноді вас просто "несе".
Зафіксував сьогодні гривневий збиток у 50 коп. на частині заощаджень. Але оскільки завдяки цьому форуму навчився рахувати прибуток у валюті, то надіюсь що коли відкуплюсь, то буде більше $. Повернув пропорцію в 50/50 і буду спостерігати. Неприємно. Проте це теж наука.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:23

  somilitark написав:
  Alex2007 написав:Даже по 27 не дают купить.

Кто вам не даёт купить по 27?
Тараканы?



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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:27

  somilitark написав:Всем добрый день. Что-то совсем на ветке пусто стало, траур у людей - доллар и любая валюта дешевеет. Даже пропагандистские трюки, мол наш хороший урожай обвалит МИРОВЫЕ цены не прокатил, оказывается не такие уж мы и большие, тем более когда во многих частях мира то потопы, то засухи, то торнадо со смерчами. Короче Украине повезло с нашими экспортными китами, единственное что я не завидую НБУ и олигархам, им придётся пойти на укрепление гривны, сейчас спасает выход идиотов нерезидентов и пуглив

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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:30

  flyman написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/13/676872/
коментар:

Які ж вони недолугі.Зараз купаються в грошах бо через низькі ставки ФРС,ЕЦБ змогли ухватити дешеві кредити.Через низькі ставки ФРС і ЕЦБ виросли ціни на ресурси(сільськогосподарська продукція,метали),через що і виросли податкові збори казни і дірка у бюджеті зменшилась,але це-не через будь-який розвиток промисловості а через сприятливий ринок. Вже дуже скоро ставки по кредитах піднімуться,а наші можновладці і за старі кредити не знають розрахуватись(надіються перекредитуватись,але відсотки по кредитах будуть вже набагато більші,дешевих кредитів вже не буде),а ціна на ресурси впаде.
І при цьому вони завзято пиляють останню гілку за яку могли б вчепитись пізніше- це заробітчани які поїхали за кордон і стабільно привозили 12-15 млрд доларів на рік і вливали у ручному режимі в економіку, витрочаючи ці кошти в Україні.
Цим законом вони спричинять ще більший відтік грошей з України.
ЦБ УКРАЇНИ ВЖЕ ЗАРАЗ ГРАБУЄ ТИХ САМИХ МЕТАЛУРГІВ,ВИРОБНИКІВ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ,І ЗАРОБІТЧАН ЗАНИЖУЮЧИ КУРС ДОЛАРА.
В Штатах інфляція (офіційно)4-5%,а в Україні 9%але при цьому гривня яка ніби швидше знецінюється,росте до долара!!!!
Готуйтесь що долар весною проб'є 30 а можливо 31-32.

Просто США любезно экспортируют нам свою инфляцию.
Мы им - прошо, олию, метал. Они нам - обесценивающиеся бумажки (в основном даже без бумажек, а в виде палочек и нулей на мониторе - дигитал :) )
Поэтому у нас растут цены (олия и сахар дороже чем наверно везде в мире)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Які ж вони недолугі.Зараз купаються в грошах бо через низькі ставки ФРС,ЕЦБ змогли ухватити дешеві кредити.Через низькі ставки ФРС і ЕЦБ виросли ціни на ресурси(сільськогосподарська продукція,метали),через що і виросли податкові збори казни і дірка у бюджеті зменшилась,але це-не через будь-який розвиток промисловості а через сприятливий ринок. Вже дуже скоро ставки по кредитах піднімуться,а наші можновладці і за старі кредити не знають розрахуватись(надіються перекредитуватись,але відсотки по кредитах будуть вже набагато більші,дешевих кредитів вже не буде),а ціна на ресурси впаде.
І при цьому вони завзято пиляють останню гілку за яку могли б вчепитись пізніше- це заробітчани які поїхали за кордон і стабільно привозили 12-15 млрд доларів на рік і вливали у ручному режимі в економіку, витрочаючи ці кошти в Україні.

Зараз держборг України лише погашується та знецінюється через високу інфляцію "твердих" валют.
  flyman написав:ЦБ УКРАЇНИ ВЖЕ ЗАРАЗ ГРАБУЄ ТИХ САМИХ МЕТАЛУРГІВ,ВИРОБНИКІВ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ,І ЗАРОБІТЧАН ЗАНИЖУЮЧИ КУРС ДОЛАРА.

Зараз курс завищений.
  flyman написав:В Штатах інфляція (офіційно)4-5%,а в Україні 9% але при цьому гривня яка ніби швидше знецінюється,росте до долара!!!!

Інфляція в Україні може бути меншою ніж в США. В Україні не було такого QE, як у розвинутих країнах.
  flyman написав:Готуйтесь що долар весною проб'є 30 а можливо 31-32.

Поки готуюсь до 24-27 протягом року.
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