Denik написав:Чтобы в США падала безработица нужен или печатный станок работающий на всю или реальный энергопереход к альтернативной энергетике (который подогреет цены на сталь)
США медленно, но уверенно движутся к БОД. Низкая занятость, как и низкая рождаемость, становится непреложным атрибутом успешного общества (что не исключает этих же явлений, но другого генезиса, в неуспешных обществах).
Что до альтернативной энергетики - спрос на сталь с ее стороны несоизмерим с объемами, потребляемыми жилищным и коммерческим строительством, пока население в мире активно росло
Denik написав:Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие
Так это уже, а не еще. Август - 17-й месяц QE, инфляция в США (т.е. инфляция доллара, если упрощенно) - 5,4% против 1,7%. Рекомендую забыть об инфляции как будущем явлении - это свершившийся факт. Впереди - мероприятия по ее сдерживанию. Свою задачу она выполнила - поддержала спрос, обрушившийся на страхах неопределенности и блокировании операционной деятельности бизнеса
Denik написав: И этими ценами будут сильно наказаны страны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай, или почти весь ЕС кроме Польши и Франции) и особенно сильно страны импортеры энергии и продовольствия (Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит.
Самые большие мировое импортеры, в т.ч. энергоносителей - это США и Китай. Дядя Сэм точно не даст на себе наживаться кому попало. Китай тоже умеет сопротивляться, что сейчас и демонстрирует с ЖРС
Вкладчик1234 написав:Просто США любезно экспортируют нам свою инфляцию. Мы им - прошо, олию, метал. Они нам - обесценивающиеся бумажки (в основном даже без бумажек, а в виде палочек и нулей на мониторе - дигитал ) Поэтому у нас растут цены (олия и сахар дороже чем наверно везде в мире)
Именно поєтому НБУ поднял ставку и способствует плавной ревальвации.
Вкладчик1234 написав:Просто США любезно экспортируют нам свою инфляцию. Мы им - прошо, олию, метал. Они нам - обесценивающиеся бумажки (в основном даже без бумажек, а в виде палочек и нулей на мониторе - дигитал ) Поэтому у нас растут цены (олия и сахар дороже чем наверно везде в мире)
Именно поєтому НБУ поднял ставку и способствует плавной ревальвации.
Если бы НБУ ещё разбрасывал свои деньги поверх американских - мы бы уже наверно так расплачивались:
Просто представьте: выросли мировые цены в валюте + гривна девальвирует (у нас бы уже были ценники как рублёвые)
somilitark написав:Всем добрый день. Что-то совсем на ветке пусто стало, траур у людей - доллар и любая валюта дешевеет. Даже пропагандистские трюки, мол наш хороший урожай обвалит МИРОВЫЕ цены не прокатил, оказывается не такие уж мы и большие, тем более когда во многих частях мира то потопы, то засухи, то торнадо со смерчами. Короче Украине повезло с нашими экспортными китами, единственное что я не завидую НБУ и олигархам, им придётся пойти на укрепление гривны, сейчас спасает выход идиотов нерезидентов и пугливые граждане удерживают от обвала валюту. Так же под завязку набиты банки. На позицию они наверное уже не смогут покупать, тем более купил сегодня, а завтра всё равно будет дешевле, это останавливает и протрезвляет. Уже даже разрешили без повода покупать по безналу всем желающим валюту. Но эти меры слабо помогают. Ещё немножко и олени всех мастей выдохнутся, придётся решать вопрос где ловить курс. Или как его притормаживать, что бы не засветить 25 и вплоть до 20 и ниже. В 2000-хх вопрос излишнего укрепления решили разрешением валютной ипотеки, сейчас даже в мыслях такого нет. Так что пристегните ремни, будеттолькодешеветь ближайший год. Кто не понял, лейте слёзы сейчас, а не потом и не говорите, что вас не предупреждали)))
У Вас все без змін. Тверезі та цікаві думки/висловлювання в перемішку із фантазією. Іноді вас просто "несе". Зафіксував сьогодні гривневий збиток у 50 коп. на частині заощаджень. Але оскільки завдяки цьому форуму навчився рахувати прибуток у валюті, то надіюсь що коли відкуплюсь, то буде більше $. Повернув пропорцію в 50/50 і буду спостерігати. Неприємно. Проте це теж наука.
Вы думаете, что если бы сейчас засветили 20, то куча была бы желающих купить? Да все бы сдавали валюту, ибо толпа бежит и я побежал, у людей нет своего мнения, слушают или пропагандистов на з.п. или охренелых экспертов аналлитических центров.. Которые в последнее время проповедуют мантры из секты будеттолькодорожать. Ну там танцоры вообще без принципов, кто платит тот и заказывает музыку. Так что ничего нереального нет, если бы НБУ не выкупал бы в этом году, то уже бы стучались в 25, паника бы нарастала и возможно куча сезонных хомяков бы остались в гривне, а не валюте и курс бы дальше естественным способом снижался. Даже тут на форуме упаковались все по 27 с хвостиком и гордились собой до безобразия. Я взял евро по 32.10 не по своей воле, просто банк Земельный капитал отказался выдавать депозит, предложил или доллар по 27.50 или евро. Взял евро, ибо красная цена тогда доллара была по 27.30.
Дальше будет интереснее, но думаю настал год борьбы НБУ с укреплением гривны)))
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................13.08.2021...........16.08.2021 дата розрахунку...............12.08.2021............13.08.2021 Євро..................................31,421...................31,3978...-0.07% Долар США.......................26,7686.................26,6931...-0.28% После полудня доллар потерял еще копейку.
Сессию пятницы 13 открыли на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, потихоньку поползли вниз. В самом начале этого движения участниками рынка был замечен регулятор с дежурной покупкой. Стартовый перекос до активной фазы торгов он компенсировал, но с заградительной интервенцией выходить не спешит. Но еще не вечер. За 1.5 часа опустились на 3.5 копейки и уравновесились. В мире доллар ночью вырос, а сейчас откатился до вчерашних уровней. Справочный курс встретили котировками 26.6800 - 26.7000, что на 3.5 копейки ниже открытия. После 12 выросли на копейку и опустились на полкопейки. После очень короткого обеда снова пошли вниз, на этот раз опускались быстрее, чем утром. Те же 3.5 копейки преодолели за час. Это заставило вмешаться НБУ, после появления которого котировки приподнялись на полкопейки до его ставки и остановились. В мире доллар продолжает снижение. Официальный курс встретили котировками 26.6550 - 26.6750. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. На нашем рынке доллар терял позиции чуть быстрее, чем на международных. Относительно евро гривна сохранила стабильность.
Этот день в истории: 2020 - 27.4083 (-12) -71 2019 - 25.1462 (-1) +155
2018 - 27.3444 (+10) 2017 - 25.6957 (+0)
Striker написав:Хотел было сдать немного по 26,72, а тут правительство уверяет, что не надо этого делать.
Ориентироваться на прогнозы правительства уже стало дурным тоном. Я не припоминаю случая, чтобы они хотя бы приблизились к реальности. Для достижения среднегодового 28 на 28.60 нужно выходить уже.