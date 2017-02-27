zРадио написав:

Denik написав: Чтобы в США падала безработица нужен или печатный станок работающий на всю или реальный энергопереход к альтернативной энергетике (который подогреет цены на сталь) Чтобы в США падала безработица нужен или печатный станок работающий на всю или реальный энергопереход к альтернативной энергетике (который подогреет цены на сталь)

Denik написав: Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие

Denik написав: И этими ценами будут сильно наказаны страны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай, или почти весь ЕС кроме Польши и Франции) и особенно сильно страны импортеры энергии и продовольствия (Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит. И этими ценамистраны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай, или почти весь ЕС кроме Польши и Франции) и(Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит.

США медленно, но уверенно движутся к БОД. Низкая занятость, как и низкая рождаемость, становится непреложным атрибутом успешного общества (что не исключает этих же явлений, но другого генезиса, в неуспешных обществах).Что до альтернативной энергетики - спрос на сталь с ее стороны несоизмерим с объемами, потребляемыми жилищным и коммерческим строительством, пока население в мире активно рослоТак это уже, а не еще. Август - 17-й месяц QE, инфляция в США (т.е. инфляция доллара, если упрощенно) - 5,4% против 1,7%. Рекомендую забыть об инфляции как будущем явлении - это свершившийся факт. Впереди - мероприятия по ее сдерживанию. Свою задачу она выполнила - поддержала спрос, обрушившийся на страхах неопределенности и блокировании операционной деятельности бизнесаСамые большие мировое импортеры, в т.ч. энергоносителей - это США и Китай. Дядя Сэм точно не даст на себе наживаться кому попало. Китай тоже умеет сопротивляться, что сейчас и демонстрирует с ЖРС