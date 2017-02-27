Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:09

Сибарит написав: Striker написав: Хотел было сдать немного по 26,72, а тут правительство уверяет, что не надо этого делать. Хотел было сдать немного по 26,72, а тут правительство уверяет, что не надо этого делать.

Ориентироваться на прогнозы правительства уже стало дурным тоном. Я не припоминаю случая, чтобы они хотя бы приблизились к реальности.

Для достижения среднегодового 28 на 28.60 нужно выходить уже. Ориентироваться на прогнозы правительства уже стало дурным тоном. Я не припоминаю случая, чтобы они хотя бы приблизились к реальности.Для достижения среднегодового 28 на 28.60 нужно выходить уже.

Вы же не первый день читаете новости на файненсВ данном случае, это даже не хотелки кабмина по доходам бюджета, сформулированные им в апреле-мае и опубликованные впервые тогда же (и тут внезапно озвученные еще раз, сегодня, чтоб подразогнать).И не джинса-заказуха условного форекс-клуба.И не вербальная интервенция какого-то интересанта (гипотетического минфина или олигарха-экспортера).Это, с высокой вероятностью, просто качество нашей экономической журналистики. Мастера заголовков, шакалы ротационных машин.Новость тут:"В 2021 году правительство ожидает, что среднегодовой курс будет на уровне 28 гривен за доллар. А в конце года составит 28,60 гривны."(всё так, только они накидали этих цифирок после довольно нервного во всех смыслах апреля - в мае этого года)Источник "новости":Думаю, автор вышла из отпуска, посмотрела ленту за 2-3 недели - о, Бюджетную декларацию утвердила ВР - это ж тема, цифирок столько классных, прогнозы..., графичек даже построила, ма-ла-дец) - только забыла упомянуть, когда и на каких предположеняих оно "задекларировано")Вот дивный по корректности комент НБУ к документу:...Середньострокова бюджетна декларація – новація в Україні та міжнародний досвідНаприкінці травня 2021 року Уряд України схвалив першу Бюджетну декларацію на 2022–2024 роки, а 15 липня її затвердила Верховна Рада....Крім того, значна кількість цілей наведена без пріоритезації за роками. Це може ускладнити їх реалізацію. Кількісні показники ґрунтуються на консистентному середньо-строковому макроекономічному прогнозі з дещо оптимістичним поглядом на зростання економіки у 2023–2024 роках.Ну и, собственно, первоисточник - любопытный, кстати, документ, рекомендую пролистать (какое бы там ни было качество прогнозов, но вектор развития, цели, базовые предположения важно понимать)