Denik написав:Чтобы в США падала безработица нужен или печатный станок работающий на всю или реальный энергопереход к альтернативной энергетике (который подогреет цены на сталь)
США медленно, но уверенно движутся к БОД. Низкая занятость, как и низкая рождаемость, становится непреложным атрибутом успешного общества (что не исключает этих же явлений, но другого генезиса, в неуспешных обществах).
Что до альтернативной энергетики - спрос на сталь с ее стороны несоизмерим с объемами, потребляемыми жилищным и коммерческим строительством, пока население в мире активно росло
Denik написав:Еще мое мнение - что из-за текущих программ QE всему миру банально вырастут цены на энергию и продовольствие
Так это уже, а не еще. Август - 17-й месяц QE, инфляция в США (т.е. инфляция доллара, если упрощенно) - 5,4% против 1,7%. Рекомендую забыть об инфляции как будущем явлении - это свершившийся факт. Впереди - мероприятия по ее сдерживанию. Свою задачу она выполнила - поддержала спрос, обрушившийся на страхах неопределенности и блокировании операционной деятельности бизнеса
Denik написав: И этими ценами будут сильно наказаны страны-импортеры энергии (Нидерланды, Германия, Китай, или почти весь ЕС кроме Польши и Франции) и особенно сильно страны импортеры энергии и продовольствия (Япония, Южная Корея, Сингапур) и конечно, многих зацепит.
Самые большие мировое импортеры, в т.ч. энергоносителей - это США и Китай. Дядя Сэм точно не даст на себе наживаться кому попало. Китай тоже умеет сопротивляться, что сейчас и демонстрирует с ЖРС
в принципі щодо інфляції, ріст в 3 рази. цікаво, публіка надіється що за наступний період буще ще раз так і доларова інфляція буде 15%? Мені тяжко зорієнтуватися, коли пишуть про "крах долара", що мають на увазі. За розрахунок доларами на КРЖН будуть бити по морді?
Denys2005 написав:Есть два типа форумчан "будеттолькодорожать" и "будеттолькоукрепляться", настало время вторых. Но мне кажется рынку плевать на мнение форумчан, к концу года может быть как 25, так и 29.
Есть еще и 3-й тип: "будеттолькобоковик" Между 25 и 29, конечно, большая разница, но не принципиальная. Принципиально - это если ревал будет значительно меньше 25, или будет такой же девал по масштабам, как в 1998, 2008 или 2014. Но вероятность такого ревала или девала к концу года по экономическим причинам стремится к нулю, хотя по геополитическим - не все так однозначно
flyman написав:...цікаво, публіка надіється що за наступний період буще ще раз так і доларова інфляція буде 15%? Мені тяжко зорієнтуватися, коли пишуть про "крах долара"
Не только вам тяжело. Маститые инвесторы тоже не знают что делать и куда дальше плыть, так как ФРСники уже запутали всех основательно. Одни утверждают что ставки понизят уже осенью... Например, Bank of Chicago считает что цель ФРС по инфляции достигнута и перевыполнена. Остается только достичь цели по безработице, около 4.1%. https://www.chicagofed.org/research/dua ... al-mandate И тут же глава JP Morgan заявляет: "Мы должны радоваться росту экономики США и ФРС не будет предпринимать поспешных действий". https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 811-12480/ А когда восстановится амер.экономика фиг его знает... И таких противоречий от высших финансовых воротил десятки... Понятно что такие люди, ворочающие сотнями миллиардов, просто так болтать не будут. Думаю что это делается специально, дабы посеять неопределенность, раздор и шатания, при которых легче управлять перепуганной толпой...
За прошедшую неделю 09-13.08.2021 НБУ выкупил на МБ $25.5 млн. Из них - 24.5 - методом выбора лучшей цены; - 1 - по единому курсу. Ничего не продавал.
По дням: - понедельник - 5; - вторник - 5; - среда - 4.5; - четверг - 5; - пятница - 5 + 1. Сегодняшнюю интервенцию после обеда можно считать психологической (1 млн - разве это деньги?) Малый выкупленный объем при отсутствии отскока котировок говорит о том, что никакой активности на рынке уже не было, что естественно для пятницы.
Чистая покупка с начала года составила $1093.6 млн.
Striker написав:Кто его знает, может у НБУ в планах задрать курс до 29-30 грн к концу года и продать по этому курсу то, что он сейчас выкупает по 26.65-26.70.
Я устал бороться с представлением о НБУ как о спекулянте У него другие задачи. Зарабатывать гривну ему не нужно - он эмитент. Описанная Вами схема могла бы позволить изъять с рынка немного ликвидности, но у НБУ есть достаточно средств осуществить это, не будучи обвиненным всем миром в ведении валютной войны. Ему нужно сохранять лицо, оставаясь в рамках сглаживания колебаний.
ЗЫ Я не знаю будущего, я не могу исключить любой сценарий, но пора перестать искать чью-то всемогущую руку, анализируя рынок.
Striker написав:Хотел было сдать немного по 26,72, а тут правительство уверяет, что не надо этого делать.
Ориентироваться на прогнозы правительства уже стало дурным тоном. Я не припоминаю случая, чтобы они хотя бы приблизились к реальности. Для достижения среднегодового 28 на 28.60 нужно выходить уже.
Вы же не первый день читаете новости на файненс В данном случае, это даже не хотелки кабмина по доходам бюджета, сформулированные им в апреле-мае и опубликованные впервые тогда же (и тут внезапно озвученные еще раз, сегодня, чтоб подразогнать). И не джинса-заказуха условного форекс-клуба.И не вербальная интервенция какого-то интересанта (гипотетического минфина или олигарха-экспортера). Это, с высокой вероятностью, просто качество нашей экономической журналистики. Мастера заголовков, шакалы ротационных машин. Новость тут: https://financy.24tv.ua/prognoz-kursu-d ... u_n1710680 "В 2021 году правительство ожидает, что среднегодовой курс будет на уровне 28 гривен за доллар. А в конце года составит 28,60 гривны." (всё так, только они накидали этих цифирок после довольно нервного во всех смыслах апреля - в мае этого года) Источник "новости": https://financy.24tv.ua/prognoz-kursu-d ... u_n1710680 Думаю, автор вышла из отпуска, посмотрела ленту за 2-3 недели - о, Бюджетную декларацию утвердила ВР - это ж тема, цифирок столько классных, прогнозы..., графичек даже построила, ма-ла-дец) - только забыла упомянуть, когда и на каких предположеняих оно "задекларировано") Вот дивный по корректности комент НБУ к документу: ... Середньострокова бюджетна декларація – новація в Україні та міжнародний досвід Наприкінці травня 2021 року Уряд України схвалив першу Бюджетну декларацію на 2022–2024 роки, а 15 липня її затвердила Верховна Рада. ... Крім того, значна кількість цілей наведена без пріоритезації за роками. Це може ускладнити їх реалізацію. Кількісні показники ґрунтуються на консистентному середньо-строковому макроекономічному прогнозі з дещо оптимістичним поглядом на зростання економіки у 2023–2024 роках. https://bank.gov.ua/ua/news/all/ekonomi ... iyniy-zvit Ну и, собственно, первоисточник - любопытный, кстати, документ, рекомендую пролистать (какое бы там ни было качество прогнозов, но вектор развития, цели, базовые предположения важно понимать) https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91 ... %D0%B8.pdf