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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8115811681178118
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:16

Межбанк: НБУ спасал доллар от проседания

Пятница на межбанке прошла активно и интересно. Нацбанку сегодня пришлось даже дважды выходить на торги с покупкой доллара, чтобы снова поддержать дешевеющий доллар. Это достаточно редкое явление для нашего межбанка в последний рабочий день недели, когда традиционно деловая активность клиентов быстро снижается.

В первый раз НБУ покупал доллар после 10 часов утра по 26,72 гривны и купил свои «дежурные» $ 5 млн, а во второй раз вышел на межбанк после 14 часов и простоял с покупкой доллара по 26,655 гривен практически до конца сессии. Именно его ценники и давали участникам торгов ориентиры по курсу и подстраховали доллар от проседания к уровням в 26,60 гривен к концу дня.

Ход торгов:

С самого начала сессии предложение превышало спрос и с утренних 26,715/26,735 гривен доллар просел до 26,695/26,715 к 11 часам. И это при том, что НБУ после 10 часов вышел на торги и купил $ 5млн по 26,72 гривны, а затем ушел.

После 11:00 на торгах стали появляться все основные игроки и предложение стало быстро опять расти, а вот покупатели опять решили выждать и определиться с минимальным уровнем котировок. К полудню курс просел до 26,68/26,70 гривен и с небольшими отклонениями продержался в этих пределах до 14 часов.

После обеда предложение снова превышало спрос, и к 15:00 доллар просел до 26,65/26,67 гривен, а НБУ вышел во второй раз с покупкой по 26,655 гривен и простоял с этой котировкой уже до конца сессии. В итоге, к 16:00 доллар котировался в пределах 26,655/26,675 гривен, а завершились торги на отметке 26,645/26,665.

Главные события 13 августа на валютном рынке:

Доллар за день подешевел на 7 копеек — с утренних 26,715/26,735 гривен до 26,645/26,665 к концу сессии.

Нацбанк выходил на межбанк дважды. В первый раз купил $ 5 млн по курсу 26,72 гривны, а во второй простоял с уровнем покупки 26,655 гривен до конца торгов.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,7021 гривен, а официальный курс на 16 августа 2021 года установлен на уровне 26,6931 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

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Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:30

Пуканы горят , котлеты жарят ляху ( я це люблю )
Позитифф ( скоро 1 сентября , школярики пидуть в школу )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:52

  Proofy написав:
  Denik написав:Поки готуюсь до 24-27 протягом року.
24 это уже история (с)
Очень интересно посмотреть по осени курс, куда исчезнут грнпатриоты.

Спостерігалася "чистота ефіру ["етеру" радше]" на гілці, коли пішли на 28.хх (додаючи по 30-40 коп./день) з метою "лікувальної девальвації".
До речі, не чутно апологетів девальвації. Економіка ж на межі краху. Експортери курсом майже доведені до розпачу. Непослідовно...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:56

  Proofy написав:
  Denik написав:Поки готуюсь до 24-27 протягом року.
24 это уже история (с)
Очень интересно посмотреть по осени курс, куда исчезнут грнпатриоты.


чудесным образом на дне успеют поменять музыкальные стулья. :mrgreen:
некоторые, наиболее активные сейчас, пропадут. :mrgreen:
появятся другие, тоже активные, и тоже неожиданно :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Стало відомо, коли Україну чекає тотальний неврожай

https://agronews.ua/news/stalo-vidomo-k ... nevrozhaj/

У 2024 році на Україну чекає сильна засуха. Такий тривожний прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань. Про це повідомляє livenews.com, пише agronews.ua.

– Я вже надіслав попередження із детальними розрахунками на червень, липень та серпень 2024 року до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства аграрної політики та продовольства України. У цих документах дуже гарно видно, що температура буде під 40°, а дощів не буде зовсім. Звідусіль потрошку отримую відписки на кшталт “взято до уваги”, – говорить Леонід Горбань.

За словами народного синоптика, 2024 рік буде набагато спекотнішим ніж 2021-й. І високі температури українці відчують ще навесні.

– Цьогоріч хоч і спекотно, але в травні було прохолодно. Це не завадило росту посівів. Зокрема, пшениця виросла. Зараз тільки кукурудза та соняшник страждають. А в 2024 році засохне відразу геть усе. Звичайно, дуже відповідально так заявляти, але, враховуючи те, що я жодного разу не помилився, краще попередити заздалегідь, – вважає Леонід Горбань.

Народний синоптик наголошує: його прогнози справдились уже двічі – у 2003 та 2010 році. Але тоді до нього ніхто не дослухався.

– Я вирахував засуху 2010 року. Я попередив усіх ще в 2006 році. Я сварився з усіма, щоб це довести. Того року засуха була настільки сильною, що сім областей не зібрали урожаю. Просив не продавати зерно і в 2003 році. Я криком кричав, але мені казали не сіяти паніку. Прийшов 2003-й, а урожаю немає, – пригадує синоптик.

Перша половина вересня й кілька днів у жовтні будуть відносно теплими. Перші заморозки українці відчують уже наприкінці другого місяця осені. А в листопаді почнуться морози й, можливо, навіть випаде сніг. Верховна Рада IX скликання Кабмін Міністерство агрополітики Погода Погода в Україні прогноз Прогноз погоди Урожай.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Самые большие мировое импортеры, в т.ч. энергоносителей - это США и Китай. Дядя Сэм точно не даст на себе наживаться кому попало. Китай тоже умеет сопротивляться, что сейчас и демонстрирует с ЖРС

Это является российским фейком.
https://www.eia.gov/international/overview/country/USA
США является крупным экспортером газа и угля и на 84% обеспечивает себя нефтью.
У Китая плохо ( 1/3) с нефтью и газом (1/2).
А вот ЕС, Япония и Южная Корея - супер клиенты стран бензоколонок.
Подорожание энергии будет терпимо для США, но ударом по ЕС, Японии и Южной Кореи, в том числе по из валютам.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:07

  flyman написав:
  prodigy написав:опыт говорит, что после 31 августа лето закончилось, но иногда бывало и +20с в ноябре

повторю свою мысль (вчерашнюю)-гривна будет сильна еще минимум 2 месяца,

свою уверенность подкрепляю поступками (остаюсь в гривне...насколько будет возможно)
потом раскрою детали, можете запомнить мой пост :roll:

два не два, але після "рекордного погашення обслуговування зовншінього боргу" резерви просядуть і "валютний коридор" давитиме на курс.


ошибаешься
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:12

  Proofy написав:
  Denik написав:Поки готуюсь до 24-27 протягом року.
24 это уже история (с)
Очень интересно посмотреть по осени курс, куда исчезнут грнпатриоты.


очень интересно, если окажешься не прав:

-признаешь публично
-промолчишь, как будто не заметил
-исчезнешь на всегда
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