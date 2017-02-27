Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:16

Пятница на межбанке прошла активно и интересно. Нацбанку сегодня пришлось даже дважды выходить на торги с покупкой доллара, чтобы снова поддержать дешевеющий доллар. Это достаточно редкое явление для нашего межбанка в последний рабочий день недели, когда традиционно деловая активность клиентов быстро снижается.



В первый раз НБУ покупал доллар после 10 часов утра по 26,72 гривны и купил свои «дежурные» $ 5 млн, а во второй раз вышел на межбанк после 14 часов и простоял с покупкой доллара по 26,655 гривен практически до конца сессии. Именно его ценники и давали участникам торгов ориентиры по курсу и подстраховали доллар от проседания к уровням в 26,60 гривен к концу дня.



Ход торгов:



С самого начала сессии предложение превышало спрос и с утренних 26,715/26,735 гривен доллар просел до 26,695/26,715 к 11 часам. И это при том, что НБУ после 10 часов вышел на торги и купил $ 5млн по 26,72 гривны, а затем ушел.



После 11:00 на торгах стали появляться все основные игроки и предложение стало быстро опять расти, а вот покупатели опять решили выждать и определиться с минимальным уровнем котировок. К полудню курс просел до 26,68/26,70 гривен и с небольшими отклонениями продержался в этих пределах до 14 часов.



После обеда предложение снова превышало спрос, и к 15:00 доллар просел до 26,65/26,67 гривен, а НБУ вышел во второй раз с покупкой по 26,655 гривен и простоял с этой котировкой уже до конца сессии. В итоге, к 16:00 доллар котировался в пределах 26,655/26,675 гривен, а завершились торги на отметке 26,645/26,665.

Главные события 13 августа на валютном рынке:



Доллар за день подешевел на 7 копеек — с утренних 26,715/26,735 гривен до 26,645/26,665 к концу сессии.



Нацбанк выходил на межбанк дважды. В первый раз купил $ 5 млн по курсу 26,72 гривны, а во второй простоял с уровнем покупки 26,655 гривен до конца торгов.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,7021 гривен, а официальный курс на 16 августа 2021 года установлен на уровне 26,6931 гривен за доллар.