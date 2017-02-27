Пятница на межбанке прошла активно и интересно. Нацбанку сегодня пришлось даже дважды выходить на торги с покупкой доллара, чтобы снова поддержать дешевеющий доллар. Это достаточно редкое явление для нашего межбанка в последний рабочий день недели, когда традиционно деловая активность клиентов быстро снижается.
В первый раз НБУ покупал доллар после 10 часов утра по 26,72 гривны и купил свои «дежурные» $ 5 млн, а во второй раз вышел на межбанк после 14 часов и простоял с покупкой доллара по 26,655 гривен практически до конца сессии. Именно его ценники и давали участникам торгов ориентиры по курсу и подстраховали доллар от проседания к уровням в 26,60 гривен к концу дня.
Ход торгов:
С самого начала сессии предложение превышало спрос и с утренних 26,715/26,735 гривен доллар просел до 26,695/26,715 к 11 часам. И это при том, что НБУ после 10 часов вышел на торги и купил $ 5млн по 26,72 гривны, а затем ушел.
После 11:00 на торгах стали появляться все основные игроки и предложение стало быстро опять расти, а вот покупатели опять решили выждать и определиться с минимальным уровнем котировок. К полудню курс просел до 26,68/26,70 гривен и с небольшими отклонениями продержался в этих пределах до 14 часов.
После обеда предложение снова превышало спрос, и к 15:00 доллар просел до 26,65/26,67 гривен, а НБУ вышел во второй раз с покупкой по 26,655 гривен и простоял с этой котировкой уже до конца сессии. В итоге, к 16:00 доллар котировался в пределах 26,655/26,675 гривен, а завершились торги на отметке 26,645/26,665.
Главные события 13 августа на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 7 копеек — с утренних 26,715/26,735 гривен до 26,645/26,665 к концу сессии.
Нацбанк выходил на межбанк дважды. В первый раз купил $ 5 млн по курсу 26,72 гривны, а во второй простоял с уровнем покупки 26,655 гривен до конца торгов.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,7021 гривен, а официальный курс на 16 августа 2021 года установлен на уровне 26,6931 гривен за доллар.
Denik написав:Поки готуюсь до 24-27 протягом року.
24 это уже история (с) Очень интересно посмотреть по осени курс, куда исчезнут грнпатриоты.
Спостерігалася "чистота ефіру ["етеру" радше]" на гілці, коли пішли на 28.хх (додаючи по 30-40 коп./день) з метою "лікувальної девальвації". До речі, не чутно апологетів девальвації. Економіка ж на межі краху. Експортери курсом майже доведені до розпачу. Непослідовно...
У 2024 році на Україну чекає сильна засуха. Такий тривожний прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань. Про це повідомляє livenews.com, пише agronews.ua.
– Я вже надіслав попередження із детальними розрахунками на червень, липень та серпень 2024 року до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства аграрної політики та продовольства України. У цих документах дуже гарно видно, що температура буде під 40°, а дощів не буде зовсім. Звідусіль потрошку отримую відписки на кшталт “взято до уваги”, – говорить Леонід Горбань.
За словами народного синоптика, 2024 рік буде набагато спекотнішим ніж 2021-й. І високі температури українці відчують ще навесні.
– Цьогоріч хоч і спекотно, але в травні було прохолодно. Це не завадило росту посівів. Зокрема, пшениця виросла. Зараз тільки кукурудза та соняшник страждають. А в 2024 році засохне відразу геть усе. Звичайно, дуже відповідально так заявляти, але, враховуючи те, що я жодного разу не помилився, краще попередити заздалегідь, – вважає Леонід Горбань.
Народний синоптик наголошує: його прогнози справдились уже двічі – у 2003 та 2010 році. Але тоді до нього ніхто не дослухався.
– Я вирахував засуху 2010 року. Я попередив усіх ще в 2006 році. Я сварився з усіма, щоб це довести. Того року засуха була настільки сильною, що сім областей не зібрали урожаю. Просив не продавати зерно і в 2003 році. Я криком кричав, але мені казали не сіяти паніку. Прийшов 2003-й, а урожаю немає, – пригадує синоптик.
Перша половина вересня й кілька днів у жовтні будуть відносно теплими. Перші заморозки українці відчують уже наприкінці другого місяця осені. А в листопаді почнуться морози й, можливо, навіть випаде сніг. Верховна Рада IX скликання Кабмін Міністерство агрополітики Погода Погода в Україні прогноз Прогноз погоди Урожай.
zРадио написав:Самые большие мировое импортеры, в т.ч. энергоносителей - это США и Китай. Дядя Сэм точно не даст на себе наживаться кому попало. Китай тоже умеет сопротивляться, что сейчас и демонстрирует с ЖРС
Это является российским фейком. https://www.eia.gov/international/overview/country/USA США является крупным экспортером газа и угля и на 84% обеспечивает себя нефтью. У Китая плохо ( 1/3) с нефтью и газом (1/2). А вот ЕС, Япония и Южная Корея - супер клиенты стран бензоколонок. Подорожание энергии будет терпимо для США, но ударом по ЕС, Японии и Южной Кореи, в том числе по из валютам.
zРадио написав:Самые большие мировое импортеры, в т.ч. энергоносителей - это США и Китай. Дядя Сэм точно не даст на себе наживаться кому попало. Китай тоже умеет сопротивляться, что сейчас и демонстрирует с ЖРС
Это является российским фейком. https://www.eia.gov/international/overview/country/USA США является крупным экспортером газа и угля и на 84% обеспечивает себя нефтью. У Китая плохо ( 1/3) с нефтью и газом (1/2). А вот ЕС, Япония и Южная Корея - супер клиенты стран бензоколонок. Подорожание энергии будет терпимо для США, но ударом по ЕС, Японии и Южной Кореи, в том числе по из валютам.
Причем здесь доля обеспечения собственными ресурсами, если речь шла о мировой торговле - т.е. абсолютных объемах импорта? Смотрите сухие цифры и делайте трезвые оценки. Вот, пож-ста, на примере нефти:
Два крупнейших мировых импортера - Китай и США. Германия закупает в 4,3 раза меньше, чем США, Япония - в 2,5 раза меньше, чем США.
Что касается обменных курсов - наиболее уязвимыми на следующие годы будут валюты низкой конвертируемости, которая и будет дисконтировать их в сравнении с СКВ по мере уменьшения аппетита инвесторов к риску
centurionus написав:Спостерігалася "чистота ефіру ["етеру" радше]" на гілці, коли пішли на 28.хх (додаючи по 30-40 коп./день) з метою "лікувальної девальвації". До речі, не чутно апологетів девальвації. Економіка ж на межі краху. Експортери курсом майже доведені до розпачу. Непослідовно...