а на 2033 рік в чудо синоптика вже намалювали і продали кабмінам?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:46
Не, так далеко народные синоптики не имеют. Тут или к сурку Филу нужно обращаться, или к победителям Битвы экстрасенсов
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:05
Маловероятно, что рост цены на нефть ударит по валютам Японии, Ю.Кореи или Германии, так как ихние производители автомобилей, электроники и прочей бытовухи заложат это повышение в цену своего товара, и продадут его в США или в РФ по новой цене, тем самым компенсируют свои убытки и поддержат курс нац валют.
Глядя на рубль РФ что-то не заметно чтобы с увеличением цены на энергоносители
он дорожал. Там есть бюджетное правило, на основании которого излишки валюты выкупает Минфин. То есть, нет прямой зависимости между ценой экспорта и курсом
нац. валюты. Что касается Японии, Ю.Корее или Германии то просто так опустить свою валюту никто им не позволит.
Это могут расценить как валютные войны, вернее манипуляции, при которых одна сторона получает конкурентное преимущество перед остальными...
Поэтому не всё там так просто.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:41
И я сомневаюсь, что евро и йене угрожает что-то серьезное. Их девальвация к доллару будет умеренной, а влияние на стабильность внутренних рынков с учетом высокой производственной самодостаточности - так и вовсе минимальное. Насчет южнокорейской воны - черт ее знает, бывало разное ))
А вот сырьевые валюты будут в зоне риска. В высокие цены на нефть я не верю. 80 долларов, вероятно - потолок. Разве только короткий сквиз выше, и то вряд ли
Практика раздачи статуса валютных спекулянтов активно использовалась при Трампе. Как демократы к этому относятся, не знаю, но давненько подобная риторика не звучала, хотя ту же Турцию можно было обвинить в создании экспортных преимуществ уже много раз
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