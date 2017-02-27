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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8116811781188119
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:У 2024 році на Україну чекає сильна засуха. Такий тривожний прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань. Про це повідомляє livenews.com, пише agronews.ua.


а на 2033 рік в чудо синоптика вже намалювали і продали кабмінам? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:46

  greenozon написав:
  GDV29 написав:У 2024 році на Україну чекає сильна засуха. Такий тривожний прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань. Про це повідомляє livenews.com, пише agronews.ua.


а на 2033 рік в чудо синоптика вже намалювали і продали кабмінам? :)


Не, так далеко народные синоптики не имеют. Тут или к сурку Филу нужно обращаться, или к победителям Битвы экстрасенсов :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:05

  zРадио написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:А вот ЕС, Япония и Южная Корея - супер клиенты стран бензоколонок.
Подорожание энергии будет терпимо для США, но ударом по ЕС, Японии и Южной Кореи, в том числе по из валютам.


Что касается обменных курсов - наиболее уязвимыми на следующие годы будут валюты низкой конвертируемости, которая и будет дисконтировать их в сравнении с СКВ по мере уменьшения аппетита инвесторов к риску


Маловероятно, что рост цены на нефть ударит по валютам Японии, Ю.Кореи или Германии, так как ихние производители автомобилей, электроники и прочей бытовухи заложат это повышение в цену своего товара, и продадут его в США или в РФ по новой цене, тем самым компенсируют свои убытки и поддержат курс нац валют.
Глядя на рубль РФ что-то не заметно чтобы с увеличением цены на энергоносители
он дорожал. Там есть бюджетное правило, на основании которого излишки валюты выкупает Минфин. То есть, нет прямой зависимости между ценой экспорта и курсом
нац. валюты. Что касается Японии, Ю.Корее или Германии то просто так опустить свою валюту никто им не позволит.
Это могут расценить как валютные войны, вернее манипуляции, при которых одна сторона получает конкурентное преимущество перед остальными...
Поэтому не всё там так просто.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:41

  RTC12 написав:Маловероятно, что рост цены на нефть ударит по валютам Японии, Ю.Кореи или Германии, так как ихние производители автомобилей, электроники и прочей бытовухи заложат это повышение в цену своего товара, и продадут его в США или в РФ по новой цене, тем самым компенсируют свои убытки и поддержат курс нац валют


И я сомневаюсь, что евро и йене угрожает что-то серьезное. Их девальвация к доллару будет умеренной, а влияние на стабильность внутренних рынков с учетом высокой производственной самодостаточности - так и вовсе минимальное. Насчет южнокорейской воны - черт ее знает, бывало разное ))

  RTC12 написав:Глядя на рубль РФ что-то не заметно чтобы с увеличением цены на энергоносители
он дорожал. Там есть бюджетное правило, на основании которого излишки валюты выкупает Минфин. Что касается Японии, Ю.Корее или Германии то просто так опустить свою валюту никто им не позволит


А вот сырьевые валюты будут в зоне риска. В высокие цены на нефть я не верю. 80 долларов, вероятно - потолок. Разве только короткий сквиз выше, и то вряд ли

  RTC12 написав:Это могут расценить как валютные войны, при которых одна сторона получает конкурентное преимущество перед остальными...
Поэтому не всё там так просто.


Практика раздачи статуса валютных спекулянтов активно использовалась при Трампе. Как демократы к этому относятся, не знаю, но давненько подобная риторика не звучала, хотя ту же Турцию можно было обвинить в создании искусственных экспортных преимуществ уже много раз :wink:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:06

  zРадио написав:А вот сырьевые валюты будут в зоне риска. В высокие цены на нефть я не верю. 80 долларов, вероятно - потолок. Разве только короткий сквиз выше, и то вряд ли

В случае кризиса австралийский доллар, российский рубль, ну и наша гривна будут первыми претендентами на девальвацию. РФ будет полегче, так как они уже неплохо наскирдовали евро, юаней ну и золотишка...
  zРадио написав:Практика валютных спекулянтов активно использовалась при Трампе. Как демократы к этому относятся, не знаю, но давненько подобная риторика не звучала, хотя ту же Турцию можно было обвинить в создании экспортных преимуществ уже много раз :wink:

Турецкая лира никакой погоды на мировых рынках не делает, как и украинская гривна. Турки и рады её укрепить, даже ставку до 19% догнали, но пока никак.
Тем более что львиную долю энергоносителей они импортируют, а сальдо внешней торговли в глубоких минусах. А вот с Китаем у США пока передышка, так как Пекин начал охлаждать свою экономику и ему слабый юань пока не нужен.
Там другая проблема назревает - Тайвань...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Причем здесь доля обеспечения собственными ресурсами, если речь шла о мировой торговле - т.е. абсолютных объемах импорта? Смотрите сухие цифры и делайте трезвые оценки. Вот, пож-ста, на примере нефти:

Какого года данные?
Учтен ли экспорт американской нефти?
И я вообще-то про энергию в целом говорил.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:В случае кризиса австралийский доллар, российский рубль, ну и наша гривна будут первыми претендентами на девальвацию. РФ будет полегче, так как они уже неплохо наскирдовали евро, юаней ну и золотишка...

Украине сейчас грозит один вид кризиса - неурожай при урожае у соседей.
  zРадио написав:В высокие цены на нефть я не верю. 80 долларов, вероятно - потолок. Разве только короткий сквиз выше, и то вряд ли

Тут поддержу.
  zРадио написав:И я сомневаюсь, что евро и йене угрожает что-то серьезное. Их девальвация к доллару будет умеренной, а влияние на стабильность внутренних рынков с учетом высокой производственной самодостаточности - так и вовсе минимальное. Насчет южнокорейской воны - черт ее знает, бывало разное ))

Японии и Южной Кореи угрожает подорожание нефти (и СПГ) - тот самый сквиз + Тесла ( с 3 работающими гигафабриками). В такой ситуации все бензиновые Тойоты, Киа и Хёндаи приобретут репутацию Ланоса. Еще одним риском может быть, например, запрет рекламы автомобилей с ДВС при приходе к власти зеленых или если это дойдет до Байдена. Может легко сложиться ситуация, что весь Японский/Корейский/Японский автоимпорт будет заменен Теслой. После этого йена/вона/евро могут сильно обвалиться. Энергетический и продовольственный импорт будет оплачивать просто нечем...
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:12

  Denik написав:Японии и Южной Кореи угрожает подорожание нефти (и СПГ) - тот самый сквиз + Тесла ( с 3 работающими гигафабриками). В такой ситуации все бензиновые Тойоты, Киа и Хёндаи приобретут репутацию Ланоса. Еще одним риском может быть, например, запрет рекламы автомобилей с ДВС при приходе к власти зеленых или если это дойдет до Байдена. Может легко сложиться ситуация, что весь Японский/Корейский/Японский автоимпорт будет заменен Теслой. После этого йена/вона/евро могут сильно обвалиться. Энергетический и продовольственный импорт будет оплачивать просто нечем...


Немецкий производитель одежды и обуви Adidas продает бренд Reebok за $2,5 млрд американской компании по управлению брендами Authentic Brands Group (ABG). Это на $1,3 млрд дешевле, чем Adidas купил его 15 лет назад.

https://forbes.ua/ru/news/adidas-prodae ... 82021-2266
prodigy
 
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