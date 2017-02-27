Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:05

zРадио написав: Denik написав: zРадио написав: А вот ЕС, Япония и Южная Корея - супер клиенты стран бензоколонок.

Подорожание энергии будет терпимо для США, но ударом по ЕС, Японии и Южной Кореи, в том числе по из валютам. А вот ЕС, Япония и Южная Корея - супер клиенты стран бензоколонок.Подорожание энергии будет терпимо для США, но ударом по ЕС, Японии и Южной Кореи, в том числе по из валютам.



Что касается обменных курсов - наиболее уязвимыми на следующие годы будут валюты низкой конвертируемости, которая и будет дисконтировать их в сравнении с СКВ по мере уменьшения аппетита инвесторов к риску Что касается обменных курсов - наиболее уязвимыми на следующие годы будут валюты низкой конвертируемости, которая и будет дисконтировать их в сравнении с СКВ по мере уменьшения аппетита инвесторов к риску

Маловероятно, что рост цены на нефть ударит по валютам Японии, Ю.Кореи или Германии, так как ихние производители автомобилей, электроники и прочей бытовухи заложат это повышение в цену своего товара, и продадут его в США или в РФ по новой цене, тем самым компенсируют свои убытки и поддержат курс нац валют.Глядя на рубль РФ что-то не заметно чтобы с увеличением цены на энергоносителион дорожал. Там есть бюджетное правило, на основании которого излишки валюты выкупает Минфин. То есть, нет прямой зависимости между ценой экспорта и курсомнац. валюты. Что касается Японии, Ю.Корее или Германии то просто так опустить свою валюту никто им не позволит.Это могут расценить как валютные войны, вернее манипуляции, при которых одна сторона получает конкурентное преимущество перед остальными...Поэтому не всё там так просто.