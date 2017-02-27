Додано: П'ят 13 сер, 2021 23:48

Denik написав: zРадио написав: Причем здесь доля обеспечения собственными ресурсами, если речь шла о мировой торговле - т.е. абсолютных объемах импорта? Смотрите сухие цифры и делайте трезвые оценки. Вот, пож-ста, на примере нефти: Причем здесь доля обеспечения собственными ресурсами, если речь шла о мировой торговле - т.е. абсолютных объемах импорта? Смотрите сухие цифры и делайте трезвые оценки. Вот, пож-ста, на примере нефти:

Какого года данные?

Учтен ли экспорт американской нефти?

И я вообще-то про энергию в целом говорил. Какого года данные?Учтен ли экспорт американской нефти?И я вообще-то про энергию в целом говорил.

Denik написав: Украине сейчас грозит один вид кризиса - неурожай при урожае у соседей Украине сейчас грозит один вид кризиса - неурожай при урожае у соседей

RTC12 написав: Очевидно они намного раньше узнали об отчете UMich Consumer Sentiment.

Внезапное негативное изменение в экономике:

Потребительские расходы падают, поскольку большинство американцев теперь ожидают нового замедления...

За последние полвека индекс настроений зафиксировал более крупные потери только в шести других опросах, и все они были связаны с внезапными негативными изменениями в экономике. Единственное более значительное снижение индекса настроений произошло во время остановки экономики в апреле 2020 года. (-19,4%) и в разгар Великой рецессии в октябре 2008 г. (-18,1%) Очевидно они намного раньше узнали об отчете UMich Consumer Sentiment.Потребительские расходы падают, поскольку большинство американцев теперь ожидают нового замедления...За последние полвека индекс настроений зафиксировал более крупные потери только в шести других опросах, и все они были связаны с внезапными негативными изменениями в экономике. Единственное более значительное снижение индекса настроений произошло во время остановки экономики в апреле 2020 года. (-19,4%) и в разгар Великой рецессии в октябре 2008 г. (-18,1%)

2018-й. Это объем текущей добычи (в 2020-м было +3% к 2018-му, а в 2021-м идем -3% от 2020-го) - соответственно, импорт в нынешнем году даже слегка более высокий, чем в табличке за счет роста потребления. Максимальная добыча в США была в 2019-м, в 2020-м законсервировали часть скважин в связи в неблагоприятной ценовой конъюнктурой. И это правильно - когда дешево, лучше импортироватьВесьма опрометчиво. Во-первых, у нас под боком медведь-шатун. Во-вторых, экономическая стабильность зиждется на возможности занимать (достаточно посмотреть на динамику госдолга в абсолюте и к ВВП), а такая возможность исторически есть не всегда. Плюс стратегические риски - высокий износ инфраструктуры, депопуляция, низкая капитало- и наукоемкость производстваЯ вижу это несколько иначе. Нет никакого нового замедления, есть все тот же неразрешенный коронакризис, течение которого сгладили с помощью дешевых денег (чего по незнанию не сделали вначале Великой депрессии, когда еще можно было не допустить "великой"). Сценарий "W" - неизбежность. Ошибка только в том, что его прогнозировали в масштабах кварталов, а понадобятся годы