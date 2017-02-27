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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8118811981208121>
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 23:26

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/13/676872/
коментар:

Які ж вони недолугі.Зараз купаються в грошах бо через низькі ставки ФРС,ЕЦБ змогли ухватити дешеві кредити.Через низькі ставки ФРС і ЕЦБ виросли ціни на ресурси(сільськогосподарська продукція,метали),через що і виросли податкові збори казни і дірка у бюджеті зменшилась,але це-не через будь-який розвиток промисловості а через сприятливий ринок. Вже дуже скоро ставки по кредитах піднімуться,а наші можновладці і за старі кредити не знають розрахуватись(надіються перекредитуватись,але відсотки по кредитах будуть вже набагато більші,дешевих кредитів вже не буде),а ціна на ресурси впаде.
І при цьому вони завзято пиляють останню гілку за яку могли б вчепитись пізніше- це заробітчани які поїхали за кордон і стабільно привозили 12-15 млрд доларів на рік і вливали у ручному режимі в економіку, витрочаючи ці кошти в Україні.
Цим законом вони спричинять ще більший відтік грошей з України.
ЦБ УКРАЇНИ ВЖЕ ЗАРАЗ ГРАБУЄ ТИХ САМИХ МЕТАЛУРГІВ,ВИРОБНИКІВ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ,І ЗАРОБІТЧАН ЗАНИЖУЮЧИ КУРС ДОЛАРА.
В Штатах інфляція (офіційно)4-5%,а в Україні 9%але при цьому гривня яка ніби швидше знецінюється,росте до долара!!!!
Готуйтесь що долар весною проб'є 30 а можливо 31-32.

Просто США любезно экспортируют нам свою инфляцию.
Мы им - прошо, олию, метал. Они нам - обесценивающиеся бумажки (в основном даже без бумажек, а в виде палочек и нулей на мониторе - дигитал :) )
Поэтому у нас растут цены (олия и сахар дороже чем наверно везде в мире)

Точняк, продукты что у нас жри жопой покупаешь дороже штатовских. Горе от ума.
Потом чешем репу, чего это горожане валят не оглядываясь, только же было шоколадно, теперь просто смешно стало. Урожай рекордный для тех кто выезжает в Америку?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 23:48

  Denik написав:
  zРадио написав:Причем здесь доля обеспечения собственными ресурсами, если речь шла о мировой торговле - т.е. абсолютных объемах импорта? Смотрите сухие цифры и делайте трезвые оценки. Вот, пож-ста, на примере нефти:

Какого года данные?
Учтен ли экспорт американской нефти?
И я вообще-то про энергию в целом говорил.


2018-й. Это объем текущей добычи (в 2020-м было +3% к 2018-му, а в 2021-м идем -3% от 2020-го) - соответственно, импорт в нынешнем году даже слегка более высокий, чем в табличке за счет роста потребления. Максимальная добыча в США была в 2019-м, в 2020-м законсервировали часть скважин в связи в неблагоприятной ценовой конъюнктурой. И это правильно - когда дешево, лучше импортировать

  Denik написав:Украине сейчас грозит один вид кризиса - неурожай при урожае у соседей


Весьма опрометчиво. Во-первых, у нас под боком медведь-шатун. Во-вторых, экономическая стабильность зиждется на возможности занимать (достаточно посмотреть на динамику госдолга в абсолюте и к ВВП), а такая возможность исторически есть не всегда. Плюс стратегические риски - высокий износ инфраструктуры, депопуляция, низкая капитало- и наукоемкость производства

  RTC12 написав:Очевидно они намного раньше узнали об отчете UMich Consumer Sentiment. :D
Внезапное негативное изменение в экономике:
Потребительские расходы падают, поскольку большинство американцев теперь ожидают нового замедления...
За последние полвека индекс настроений зафиксировал более крупные потери только в шести других опросах, и все они были связаны с внезапными негативными изменениями в экономике. Единственное более значительное снижение индекса настроений произошло во время остановки экономики в апреле 2020 года. (-19,4%) и в разгар Великой рецессии в октябре 2008 г. (-18,1%)


Я вижу это несколько иначе. Нет никакого нового замедления, есть все тот же неразрешенный коронакризис, течение которого сгладили с помощью дешевых денег (чего по незнанию не сделали вначале Великой депрессии, когда еще можно было не допустить "великой"). Сценарий "W" - неизбежность. Ошибка только в том, что его прогнозировали в масштабах кварталов, а понадобятся годы
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 07:15

  Ukrainian написав:
Немецкий производитель одежды и обуви Adidas продает бренд Reebok за $2,5 млрд американской компании по управлению брендами Authentic Brands Group (ABG). Это на $1,3 млрд дешевле, чем Adidas купил его 15 лет назад.

https://forbes.ua/ru/news/adidas-prodae ... 82021-2266

Reebok уже давно не фонтан, якість паршивенька.[/quote]

к сожадению практически все производители спортивной одежды (Adidas, Nike, Reebok, Puma, NewBalance и тд) с каждым годом выпускают новые коллекции, которые по дизайну все странее и страшнее...особенно удивляет засилье черного и тёмно-синего цветов

я покупаю спортивную одежду за границей с 1985г, и в США и Германии, Сингапуре, Рио д Ж. могу сказать однозначно, что то что куплено 5 лет назад лучше 2021, а то, что куплено 2010 лучше 2015.

не знаю, может "черный для черных", но этот стиль просто доминирует-все такое мрачное
заходишь, на пример в Megasport (где все бренды рядом)-и весь ассортимент черный

китайская ANTA выглядит лучом света в темном царстве (с)
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Весьма опрометчиво. Во-первых, у нас под боком медведь-шатун. Во-вторых, экономическая стабильность зиждется на возможности занимать (достаточно посмотреть на динамику госдолга в абсолюте и к ВВП), а такая возможность исторически есть не всегда. Плюс стратегические риски - высокий износ инфраструктуры, депопуляция, низкая капитало- и наукоемкость производства

У медведя-шатуна внутренних проблем валом. Из-за выборов они не ввели локдаун и сейчас отгребают по-полному от Дельты. Через пару лет обвалятся мировые цены на уголь - придется потратить огромные деньги на проблемы и поддержку населения Кузбасса и Донбасса. Еще через пару лет рухнут цены на нефть из-за достижения в ЕС и Китае электромобилями доли в 10-15 процентов от парка. Я не говорю что у основного покупателя энергоносителей в РФ - ЕС может случиться серьезный кризис с падением закупок газа. Кроме того РФ придется вливать деньги в среднюю Азию - из-за засухи там могут возникнуть волнения, а под боком - Афганистан с Талибами и тлеющий Армяно-Азербайджанский конфликт. Необходимость содержать Сирию никто не отменял. Огромных денег будет стоить поднять зарплаты в Крыму / ОРДЛО хотя бы до 60% средней зарплаты в Украине...
В целом у РФ уже просто не хватит ресурсов делать какие-то серьезные действия против Украины.
Окно возможностей закрывается с 2015 года - момента нападения на Сирию.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Посоветуйте, как быть?
В кассах банков сейчас только серо- зелёные 100 долларовые купюры. Нового образца долларов (синюшных) (2009 года и новее) нет в кассах.
Купить онлайн? а как потом новенькие синенькие а не серые получить на руки?
Коплю немного себе на будущую пенсию и пренебрегаю серыми долларами (образца 2006г), так как со временем, имхо, их не будут принимать.
А вот ещё одна пугалка про амеро. Вновь начинает рашистская пресса кошмарить заменой доллара на амеро. Жуют старую жвачку

А в друг такой сценарий и нас коснётся? Кто что думает?
https://www.mk.ru/economics/2021/06/12/ ... ushhe.html
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 сер, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:10

  Yuri_61 написав:Посоветуйте, как быть?
В кассах банков сейчас только серо- зелёные 100 долларовые купюры. Нового образца долларов (синюшных) (2009 года и новее) нет в кассах.
Купить онлайн? а как потом новенькие синенькие а не серые получить на руки?
Коплю немного себе на будущую пенсию и пренебрегаю серыми долларами (образца 2006г), так как со временем, имхо, их не будут принимать.

Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.

Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки.
Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.

Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 14 сер, 2021 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:11

  Zebra написав:
  Yuri_61 написав:Посоветуйте, как быть?
В кассах банков сейчас только серо- зелёные 100 долларовые купюры. Нового образца долларов (синюшных) (2009 года и новее) нет в кассах.
Купить онлайн? а как потом новенькие синенькие а не серые получить на руки?
Коплю немного себе на будущую пенсию и пренебрегаю серыми долларами (образца 2006г), так как со временем, имхо, их не будут принимать.

Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.

Банковские слитки?
На что там НДС 20% сдирают? При продаже золотых монет или банковских слитков?
Или начать майнить?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:14

  Yuri_61 написав:
  Zebra написав:
  Yuri_61 написав:Посоветуйте, как быть?
В кассах банков сейчас только серо- зелёные 100 долларовые купюры. Нового образца долларов (синюшных) (2009 года и новее) нет в кассах.
Купить онлайн? а как потом новенькие синенькие а не серые получить на руки?
Коплю немного себе на будущую пенсию и пренебрегаю серыми долларами (образца 2006г), так как со временем, имхо, их не будут принимать.

Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.

Банковские слитки?
На что там НДС 20% сдирают? На золотые монеты или банковские слитки?

Архистратиги Михаилы как вариант. Как показывает опыт, монеты первых выпусков уже стоят дороже номинала, т.к. являются также нумизматической ценностью. С текущими выпусками аналогично будет - там ограниченные тиражи, всего несколько тысяч штук, - никто не берет, никому не надо, все покупают доллары и айфоны.

Вообщем скупайтесь глупцы золотом, скоро оно стрельнет вслед за нефтью.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:19

  Zebra написав:.

Вообщем скупайтесь глупцы золотом, скоро оно стрельнет вслед за нефтью.


плюсанул )

а майнить стоить? и что? (оффтоп выходного дня, ДС не возражал)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:майнить стоить? и что?
майнить стоит ум.
  Denik написав:Из-за "полезных идиотов" немцев, которые с АЭС переходят на газ и уголь вместо ВИЭ, газ еще долго будет стоить дороже электричества с теплонасосом.

тогда немцам будет выгоднее импортировать э/э с наших аэс чем палить газ по 500$ m3
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