Denik написав:zРадио написав:Весьма опрометчиво. Во-первых, у нас под боком медведь-шатун. Во-вторых, экономическая стабильность зиждется на возможности занимать (достаточно посмотреть на динамику госдолга в абсолюте и к ВВП), а такая возможность исторически есть не всегда. Плюс стратегические риски - высокий износ инфраструктуры, депопуляция, низкая капитало- и наукоемкость производства
У медведя-шатуна внутренних проблем валом. Из-за выборов они не ввели локдаун и сейчас отгребают по-полному от Дельты. Через пару лет обвалятся мировые цены на уголь - придется потратить огромные деньги на проблемы и поддержку населения Кузбасса и Донбасса. Еще через пару лет рухнут цены на нефть из-за достижения в ЕС и Китае электромобилями доли в 10-15 процентов от парка. Я не говорю что у основного покупателя энергоносителей в РФ - ЕС может случиться серьезный кризис с падением закупок газа. Кроме того РФ придется вливать деньги в среднюю Азию - из-за засухи там могут возникнуть волнения, а под боком - Афганистан с Талибами и тлеющий Армяно-Азербайджанский конфликт. Необходимость содержать Сирию никто не отменял. Огромных денег будет стоить поднять зарплаты в Крыму / ОРДЛО хотя бы до 60% средней зарплаты в Украине...
В целом у РФ уже просто не хватит ресурсов делать какие-то серьезные действия против Украины.
Окно возможностей закрывается с 2015 года - момента нападения на Сирию.
Да,еще зыбыли написать про "зеленую" энергетику, которая будет работать для тех самых электомобилей, когда атомные электростанции закроют, главное это теплые зимы, чтобы солнечные батареи снегом не зысыпало, а ветряки льдом не покрывались. Потребление энергоносителей в ближайшие годы будет только расти и нетолько в Европе, особенно это касается природного газа - два дополнительных газопровода китайцы не зря строят плюс СПГ через СМП, все остальные доводы также весьма спорны, особенно насчет зарплат в Крыму...серьезных действий против Украины рашинцы предпренимать не будут, здесь все и так идет свои чередом в нужном им направлении.