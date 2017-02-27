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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8118811981208121
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:27

  Denik написав:
  zРадио написав:Весьма опрометчиво. Во-первых, у нас под боком медведь-шатун. Во-вторых, экономическая стабильность зиждется на возможности занимать (достаточно посмотреть на динамику госдолга в абсолюте и к ВВП), а такая возможность исторически есть не всегда. Плюс стратегические риски - высокий износ инфраструктуры, депопуляция, низкая капитало- и наукоемкость производства

У медведя-шатуна внутренних проблем валом. Из-за выборов они не ввели локдаун и сейчас отгребают по-полному от Дельты. Через пару лет обвалятся мировые цены на уголь - придется потратить огромные деньги на проблемы и поддержку населения Кузбасса и Донбасса. Еще через пару лет рухнут цены на нефть из-за достижения в ЕС и Китае электромобилями доли в 10-15 процентов от парка. Я не говорю что у основного покупателя энергоносителей в РФ - ЕС может случиться серьезный кризис с падением закупок газа. Кроме того РФ придется вливать деньги в среднюю Азию - из-за засухи там могут возникнуть волнения, а под боком - Афганистан с Талибами и тлеющий Армяно-Азербайджанский конфликт. Необходимость содержать Сирию никто не отменял. Огромных денег будет стоить поднять зарплаты в Крыму / ОРДЛО хотя бы до 60% средней зарплаты в Украине...
В целом у РФ уже просто не хватит ресурсов делать какие-то серьезные действия против Украины.
Окно возможностей закрывается с 2015 года - момента нападения на Сирию.


Да,еще зыбыли написать про "зеленую" энергетику, которая будет работать для тех самых электомобилей, когда атомные электростанции закроют, главное это теплые зимы, чтобы солнечные батареи снегом не зысыпало, а ветряки льдом не покрывались. Потребление энергоносителей в ближайшие годы будет только расти и нетолько в Европе, особенно это касается природного газа - два дополнительных газопровода китайцы не зря строят плюс СПГ через СМП, все остальные доводы также весьма спорны, особенно насчет зарплат в Крыму...серьезных действий против Украины рашинцы предпренимать не будут, здесь все и так идет свои чередом в нужном им направлении.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:31

  Yuri_61 написав:
  Zebra написав:.

Вообщем скупайтесь глупцы золотом, скоро оно стрельнет вслед за нефтью.


плюсанул )

а майнить стоить? и что? (оффтоп выходного дня, ДС не возражал)

золото для пенсионных отложений - лучшее дело
говорю же, знаю реальный пример накопления на пенсию в золоте

все пенсионные фонды - в пролете

золото и нефть недооценены (2500-3000 и 150-250 соответственно реальная цена на сегодня) - скоро спекулянты-пузыренадуватели и за эти активы возьмутся - все циклично

p.s. не вижу плюса
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Немає кращого ПФ для себе, як бетон, куплений в нормальній локації і НЕ на хаях(або біля них)!©(моє)
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:05

  Yuri_61 написав:
  Zebra написав:.

Вообщем скупайтесь глупцы золотом, скоро оно стрельнет вслед за нефтью.


плюсанул )

а майнить стоить? и что? (оффтоп выходного дня, ДС не возражал)


а задница не треснет :lol: майнить

подумай во что это обойдется :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:47

  Успіх написав:Немає кращого ПФ для себе, як бетон, куплений в нормальній локації і НЕ на хаях(або біля них)!©(моє)

Да, отмывать сантехнику и переклеивать обои при смене жильца - идеальное времяпровождение в 70+ лет. Лучше дачи, рыбалки и внуков вместе взятых
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Как покупать доллары: новые правила и запрещенные купюры

https://economy.24tv.ua/ru/kak-kupit-do ... y_n1692845
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:38

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Немає кращого ПФ для себе, як бетон, куплений в нормальній локації і НЕ на хаях(або біля них)!©(моє)

Да, отмывать сантехнику и переклеивать обои при смене жильца - идеальное времяпровождение в 70+ лет. Лучше дачи, рыбалки и внуков вместе взятых

Ну, більшості тутєшніх дописувачів 30-45 років не світить державна пенсія, а якщо і світить, то мінімальна-соціальна.

То що тоді робити в 70+ років? Краше вже, імхо, відмивати і мати грощі від оренди, ніж чекати подачку від влади?!
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:42

  change_pm написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Немає кращого ПФ для себе, як бетон, куплений в нормальній локації і НЕ на хаях(або біля них)!©(моє)

Да, отмывать сантехнику и переклеивать обои при смене жильца - идеальное времяпровождение в 70+ лет. Лучше дачи, рыбалки и внуков вместе взятых

Ну, більшості тутєшніх дописувачів 30-45 років не світить державна пенсія, а якщо і світить, то мінімальна-соціальна.

То що тоді робити в 70+ років? Краше вже, імхо, відмивати і мати грощі від оренди, ніж чекати подачку від влади?!

Ну да, мыслимое ли дело пристроить 30-50 тыс у.е. куда-то кроме бетона... Тем более, сейчас, за 20 лет до пенсии.
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для размышлений на досуге.... https://www.youtube.com/watch?v=6g5uisab3i4
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