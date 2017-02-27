Denik написав:

zРадио написав: Весьма опрометчиво. Во-первых, у нас под боком медведь-шатун. Во-вторых, экономическая стабильность зиждется на возможности занимать (достаточно посмотреть на динамику госдолга в абсолюте и к ВВП), а такая возможность исторически есть не всегда. Плюс стратегические риски - высокий износ инфраструктуры, депопуляция, низкая капитало- и наукоемкость производства Весьма опрометчиво. Во-первых, у нас под боком медведь-шатун. Во-вторых, экономическая стабильность зиждется на возможности занимать (достаточно посмотреть на динамику госдолга в абсолюте и к ВВП), а такая возможность исторически есть не всегда. Плюс стратегические риски - высокий износ инфраструктуры, депопуляция, низкая капитало- и наукоемкость производства

У медведя-шатуна внутренних проблем валом. Из-за выборов они не ввели локдаун и сейчас отгребают по-полному от Дельты. Через пару лет обвалятся мировые цены на уголь - придется потратить огромные деньги на проблемы и поддержку населения Кузбасса и Донбасса. Еще через пару лет рухнут цены на нефть из-за достижения в ЕС и Китае электромобилями доли в 10-15 процентов от парка. Я не говорю что у основного покупателя энергоносителей в РФ - ЕС может случиться серьезный кризис с падением закупок газа. Кроме того РФ придется вливать деньги в среднюю Азию - из-за засухи там могут возникнуть волнения, а под боком - Афганистан с Талибами и тлеющий Армяно-Азербайджанский конфликт. Необходимость содержать Сирию никто не отменял. Огромных денег будет стоить поднять зарплаты в Крыму / ОРДЛО хотя бы до 60% средней зарплаты в Украине...В целом у РФ уже просто не хватит ресурсов делать какие-то серьезные действия против Украины.Окно возможностей закрывается с 2015 года - момента нападения на Сирию.