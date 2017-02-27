Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 сер, 2021 13:40
antikkristall написав:
...серьезных действий против Украины рашинцы предпренимать не будут, здесь все и так идет свои чередом в нужном им направлении.
А можно с этого места поподробнее?
По курсу же сказать нечего, наверное по 28.6 зимой запрыгнули, ваккурат до этого самого верного направления, так что раскройте суть вектора, реально интересно?
somilitark
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Додано: Суб 14 сер, 2021 13:41
change_pm написав:
Ну, більшості тутєшніх дописувачів 30-45 років не світить державна пенсія, а якщо і світить, то мінімальна-соціальна.
То що тоді робити в 70+ років
? Краше вже, імхо, відмивати і мати грощі від оренди, ніж чекати подачку від влади?!
...чи збирати макулатуру/метал/пляшки по смітниках
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Додано: Суб 14 сер, 2021 13:45
vitaliian написав:
тогда немцам будет выгоднее импортировать э/э с наших аэс чем палить газ по 500$ m3
У немцев нет нормальных ЛЭП. Да и энергопотребление у них больше нашего производства раза так в 4.
А вот при цене газа 500 рынок э/э Восточной Европы подарен Украине.
Уже пошли схемы от ДТЭК.
ДТЕК Енерго імпортує 320 тисяч тонн вугілля з Польщі
https://elektrovesti.net/76777_dtek-ene ... z-polshchi
Экономика вопроса следующая. Покупаем уголь в Польше пусть даже по 150 дол. / т, завозим на Добростовскую ТЭС (50 км от границы). Сжигаем уголь, экономя 170 Евро/т на квотах СО2, платя 30 гривен украинского налога или 90 гривен после принятия 5600. Получаем 2500 кВт. э/э и продаем ее в ту же Польшу за 200 Евро. Профит - 80-90 дол / т.
Denik
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Додано: Суб 14 сер, 2021 13:48
Denik написав:
У немцев нет нормальных ЛЭП. Да и энергопотребление у них больше нашего производства раза так в 4.
если хотят утереть нос газпрому и заодно сохранить транзит могут и увеличить мощности э/генерации под законтрактованные объёмы. нннет?
vitaliian
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Додано: Суб 14 сер, 2021 13:53
Успіх написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Немає кращого ПФ для себе, як бетон, куплений в нормальній локації і НЕ на хаях(або біля них)!©(моє)
Да, отмывать сантехнику и переклеивать обои при смене жильца - идеальное времяпровождение в 70+ лет.
Лучше дачи, рыбалки и внуков вместе взятых
Ну так, до умовних 70(чи хто як себе буде чути в силі) здавати в оренду, а тоді продати і скромно кайфувати(дача/риболовля/внуки) ще 10-15р
Это имеет смысл только если всю арендную плату за все эти годы тоже не тратить, а скирдовать. Иначе толковой пенсии не будет
juristkostya
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Додано: Суб 14 сер, 2021 13:55
change_pm написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Немає кращого ПФ для себе, як бетон, куплений в нормальній локації і НЕ на хаях(або біля них)!©(моє)
Да, отмывать сантехнику и переклеивать обои при смене жильца -
идеальное времяпровождение в 70+ лет
. Лучше дачи, рыбалки и внуков вместе взятых
Ну, більшості тутєшніх дописувачів 30-45 років не світить державна пенсія, а якщо і світить, то мінімальна-соціальна.
То що тоді робити в 70+ років? Краше вже, імхо, відмивати і мати грощі від оренди, ніж чекати подачку від влади?!
Через 30 років автохтонне населення скоротиться ще на 20 млн. Хоча може добрі араби чи хто ще інший будуть викуповувати бетони або винаймати житло та обслугу з місцевих.
Ой+
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Додано: Суб 14 сер, 2021 14:13
juristkostya написав: Успіх написав: juristkostya написав:
[quoteНемає кращого ПФ для себе, як бетон, куплений в нормальній локації і НЕ на хаях(або біля них)!©(моє)
Да, отмывать сантехнику и переклеивать обои при смене жильца - идеальное времяпровождение в 70+ лет.
Лучше дачи, рыбалки и внуков вместе взятых
Ну так, до умовних 70(чи хто як себе буде чути в силі) здавати в оренду, а тоді продати і скромно кайфувати(дача/риболовля/внуки) ще 10-15р
-------
Это имеет смысл только если всю арендную плату за все эти годы тоже не тратить, а скирдовать. Иначе толковой пенсии не будет[/quote]
--------
Тому, має бути мінімум дві, а краще три квартири
Тоді, продаєте 1 в 70р
- другу, у 80р
- а третю - даруєте дітям/внукам
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Додано: Суб 14 сер, 2021 14:24
Успіх написав:
Тому, має бути мінімум дві, а краще три квартири
Тоді, продаєте 1 в 70р
будет обидно тому кто всю жизнь скирдует, а до старости не доживёт. Должна быть разумная граница сколько тратить сейчас, а сколько на пенсии.
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Суб 14 сер, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Суб 14 сер, 2021 14:29
vitaliian написав: Успіх написав:
Тому, має бути мінімум дві, а краще три квартири
Тоді, продаєте 1 в 70р
будет обидно тому кто всю жизнь скирдует, а до старости не доживёт.
Буває і таке))
Тому потрібно...
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Додано: Суб 14 сер, 2021 14:34
vitaliian написав:
Должна быть разумная граница сколько тратить сейчас, а сколько на пенсии.
Так, - тому, поки я не наскирдував на свою першу квартиру, я вижимав з себе все по- максимуму!(максимум праці - мінімум відпочинку/розваг)
А тепер плавно йду по зростаючій)) - збільшуючи вільний час/розваги і т.п.
Одним словом - збільшую насолоду життям!
(але плавно і з розумом! - а не просрати все за 1-2роки)
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