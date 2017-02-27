|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:10
Успіх написав: vitaliian написав:
Должна быть разумная граница сколько тратить сейчас, а сколько на пенсии.
Так, - тому, поки я не наскирдував на свою першу квартиру, я вижимав з себе все по- максимуму!(максимум праці - мінімум відпочинку/розваг)
А тепер плавно йду по зростаючій)) - збільшуючи вільний час/розваги і т.п.
Одним словом - збільшую насолоду життям!
(але плавно і з розумом! - а не просрати все за 1-2роки)
Мудрый vitalian правильно заметил, чтоможно иине дожить до момента Х. Вот Вы, Долярчик, во сколько планируете/хотели бы умереть?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6755
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:52
Investor_K написав: Успіх написав: vitaliian написав:
Должна быть разумная граница сколько тратить сейчас, а сколько на пенсии.
Так, - тому, поки я не наскирдував на свою першу квартиру, я вижимав з себе все по- максимуму!(максимум праці - мінімум відпочинку/розваг)
А тепер плавно йду по зростаючій)) - збільшуючи вільний час/розваги і т.п.
Одним словом - збільшую насолоду життям!
(але плавно і з розумом! - а не просрати все за 1-2роки)
Мудрый vitalian правильно заметил, чтоможно иине дожить до момента Х. Вот Вы, Долярчик, во сколько планируете/хотели бы умереть?
Як Бог дасть!
Бо, можна і до вечора не дожити, а можна і в 90р. - молодуху цьомати...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1328
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:01
В 90 лет без денег молодую цьомати не получится.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6755
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:10
vitaliian написав: Успіх написав:
Тому, має бути мінімум дві, а краще три квартири
Тоді, продаєте 1 в 70р
будет обидно тому кто всю жизнь скирдует, а до старости не доживёт. Должна быть разумная граница сколько тратить сейчас, а сколько на пенсии.
з ростом вартості активів піднімати витрати на себе, так щоб виходило як масло на бутерброді рівномірно розмазано.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25675
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1267 раз.
- Подякували: 1978 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:12
Успіх написав:
А тепер плавно йду по зростаючій)) - збільшуючи вільний час/розваги і т.п.
для развлечений подойдёт раздвижной смартфон.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 14 сер, 2021 16:13, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8285
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 2163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:12
Investor_K написав:
В 90 лет без денег молодую цьомати не получится.
Ну от
з цього виходить, що жити "на всі/на широку ногу" в 40+р. - НЕ розумно
!
Треба відкладати на пенсію(хоч малими порціями)
Тому, відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1328
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:14
Успіх написав:
відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно!
и менять жену каждые 20 лет на новую.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8285
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 2163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:22
flyman написав:
з ростом вартості активів піднімати витрати на себе, так щоб виходило як масло на бутерброді рівномірно розмазано.
максимально деньги нужны до 45 лет, а по вашей теории в рестораны и на курорты нужно ездить после 50.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8285
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 2163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:22
vitaliian написав: Успіх написав:
відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно!
и менять жену каждые 20 лет на новую.
с инвестиционной точки зрения очень спорно
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3557
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1022 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26954
|6046160
|
|
|7635
|4173182
|
П'ят 13 сер, 2021 17:42
Vic
|
|1001
|1314935
|
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх
|