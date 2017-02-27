RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8121812281238124>
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:10

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Должна быть разумная граница сколько тратить сейчас, а сколько на пенсии.

Так, - тому, поки я не наскирдував на свою першу квартиру, я вижимав з себе все по- максимуму!(максимум праці - мінімум відпочинку/розваг)
А тепер плавно йду по зростаючій)) - збільшуючи вільний час/розваги і т.п.
Одним словом - збільшую насолоду життям!
(але плавно і з розумом! - а не просрати все за 1-2роки) :D

Мудрый vitalian правильно заметил, чтоможно иине дожить до момента Х. Вот Вы, Долярчик, во сколько планируете/хотели бы умереть?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6755
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:52

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Должна быть разумная граница сколько тратить сейчас, а сколько на пенсии.

Так, - тому, поки я не наскирдував на свою першу квартиру, я вижимав з себе все по- максимуму!(максимум праці - мінімум відпочинку/розваг)
А тепер плавно йду по зростаючій)) - збільшуючи вільний час/розваги і т.п.
Одним словом - збільшую насолоду життям!
(але плавно і з розумом! - а не просрати все за 1-2роки) :D

Мудрый vitalian правильно заметил, чтоможно иине дожить до момента Х. Вот Вы, Долярчик, во сколько планируете/хотели бы умереть?

Як Бог дасть!
Бо, можна і до вечора не дожити, а можна і в 90р. - молодуху цьомати... :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В 90 лет без денег молодую цьомати не получится.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6755
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:05

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Зупиніть мене хтось)) а я то сьогодні змінюю/ліплю нові ціни на товар(другий раз за це літо), як з ланцюга зірвався :mrgreen:

Бо я, переважно завжди, притримую мінімальну ціну, аж поки мені гуртівні/постачальники своїми цінами не "викрутять руки" :roll:

А тепер, я, на деякі речі(залишки) - ставлю ціну навипередження :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:10

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Тому, має бути мінімум дві, а краще три квартири
Тоді, продаєте 1 в 70р
будет обидно тому кто всю жизнь скирдует, а до старости не доживёт. Должна быть разумная граница сколько тратить сейчас, а сколько на пенсии.

з ростом вартості активів піднімати витрати на себе, так щоб виходило як масло на бутерброді рівномірно розмазано.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25675
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1267 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А тепер плавно йду по зростаючій)) - збільшуючи вільний час/розваги і т.п.
для развлечений подойдёт раздвижной смартфон.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 сер, 2021 16:13, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8285
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:12

За крок до перевороту думок!©

  Investor_K написав:В 90 лет без денег молодую цьомати не получится.

Ну от :mrgreen: з цього виходить, що жити "на всі/на широку ногу" в 40+р. - НЕ розумно!
Треба відкладати на пенсію(хоч малими порціями)
Тому, відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно! 8)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно!
и менять жену каждые 20 лет на новую.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8285
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:з ростом вартості активів піднімати витрати на себе, так щоб виходило як масло на бутерброді рівномірно розмазано.
максимально деньги нужны до 45 лет, а по вашей теории в рестораны и на курорты нужно ездить после 50.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8285
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:22

  vitaliian написав:
  Успіх написав:відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно!
и менять жену каждые 20 лет на новую.
с инвестиционной точки зрения очень спорно
juristkostya
 
Повідомлень: 3557
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8121812281238124>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, ЛАД і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2694, 2695, 2696
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26954 6046205
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 15:04
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 762, 763, 764
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7635 4173234
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 17:42
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 99, 100, 101
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1001 1314958
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19241)
14.08.2021 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.