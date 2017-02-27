да, поддерживать здоровье в молодости да отдыхать с палаткой очень дорого. Ближе к пенсии всё это удешевляется
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:24
да, поддерживать здоровье в молодости да отдыхать с палаткой очень дорого. Ближе к пенсии всё это удешевляется
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:26
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:30
- що 3-5р якщо б не хотіли/не вимагали вони бабла, ну і свій характер треба мати максимально пофігістичний, якщо з якоюсь(чи з всіма) завели дітей
п.с.
"Залишити жінку з малими дітьми - можуть не тільки лиш всі, мало хто може це зробити!"©
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Золото слишком "скрепный" металл. В смысле - что основа его потребления это всякие семейный праздники/ритуалы у индусов и арабов. В случае серьезного экономического шухера в Индии (а там при власти популист похлеще Юльки с Яныком вместе взятых, т.е. обвал будет - вопрос когда) - золото может стльно упасть. Мало того при падении Индии - обвалятся и арабы у которых тоже много золота и РФ с рекордными запасами золота в ЗВР.
У Индии большое соотношение госдолг/ВВП, дефицит внешней торговли и зависимость от импорта продовольствия и энергии. Если Индия дефонтнется - золото мало что будет стоить, так как его будут много продавать просто за еду...
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