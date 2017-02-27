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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8122812381248125>
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:24

  vitaliian написав:
  flyman написав:з ростом вартості активів піднімати витрати на себе, так щоб виходило як масло на бутерброді рівномірно розмазано.
максимально деньги нужны до 45 лет, а по вашей теории в рестораны и на курорты нужно ездить после 50.
да, поддерживать здоровье в молодости да отдыхать с палаткой очень дорого. Ближе к пенсии всё это удешевляется
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:26

  Успіх написав:Тому, відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно! 8)
то вы не выезжали с оккупированных территорий
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:30

  vitaliian написав:
  Успіх написав:відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно!
и менять жену каждые 20 лет на новую.

- що 3-5р :mrgreen: якщо б не хотіли/не вимагали вони бабла, ну і свій характер треба мати максимально пофігістичний, якщо з якоюсь(чи з всіма) завели дітей :mrgreen:

п.с.
"Залишити жінку з малими дітьми - можуть не тільки лиш всі, мало хто може це зробити!"© :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.

Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки.
Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.

Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год.

Золото слишком "скрепный" металл. В смысле - что основа его потребления это всякие семейный праздники/ритуалы у индусов и арабов. В случае серьезного экономического шухера в Индии (а там при власти популист похлеще Юльки с Яныком вместе взятых, т.е. обвал будет - вопрос когда) - золото может стльно упасть. Мало того при падении Индии - обвалятся и арабы у которых тоже много золота и РФ с рекордными запасами золота в ЗВР.
У Индии большое соотношение госдолг/ВВП, дефицит внешней торговли и зависимость от импорта продовольствия и энергии. Если Индия дефонтнется - золото мало что будет стоить, так как его будут много продавать просто за еду...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:41

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Тому, відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно! 8)
то вы не выезжали с оккупированных территорий

Я, звичайно, співчуваю тим, хто втратив свій бетон на сході - але, це ж форс-мажорні обставини! :!:
Так можуть, по форс-мажору, і поляки у Львів танки ввести :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:53

  Успіх написав:Я, звичайно, співчуваю тим, хто втратив свій бетон на сході - але, це ж форс-мажорні обставини! :!:

Какой же это "форс-мажор", который в истории человечества происходит с завидной регулярностью не первую тысячу лет? Глупо его не учитывать в своих планах.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 17:09

  Успіх написав:
  Investor_K написав:В 90 лет без денег молодую цьомати не получится.

Ну от :mrgreen: з цього виходить, що жити "на всі/на широку ногу" в 40+р. - НЕ розумно!
Треба відкладати на пенсію(хоч малими порціями)
Тому, відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно! 8)

чтобы потом наследники ждали вашей смерти... а так лежит золотишко в ячейке, никто про него не знает, никто не претендует, кому захотели тому тихонько откашляли. Взрослым детям бывает пофиг на престарелых родителей, тогда помогают им чужие люди. Все варианты событий нужно рассматривать, а не только самые вкусные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 17:16

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Я, звичайно, співчуваю тим, хто втратив свій бетон на сході - але, це ж форс-мажорні обставини! :!:

Какой же это "форс-мажор", который в истории человечества происходит с завидной регулярностью не первую тысячу лет? Глупо его не учитывать в своих планах.

Не хочу другий раз писати про Львів і польські танки :mrgreen: - але, скільки разів за свою історію, місто Лева потрапляло до "чужих рук"?
То що тепер - купити максимум, якийсь підвал/бомбосховище(привіт Флаю :) ) - залізти туди і десь там у куточку тремтіти? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 17:24

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  Investor_K написав:В 90 лет без денег молодую цьомати не получится.

Ну от :mrgreen: з цього виходить, що жити "на всі/на широку ногу" в 40+р. - НЕ розумно!
Треба відкладати на пенсію(хоч малими порціями)
Тому, відкладати/тримати в бетон +/-50% своєї скирди - думаю, що розумно! 8)

чтобы потом наследники ждали вашей смерти... а так лежит золотишко в ячейке, никто про него не знает, никто не претендует, кому захотели тому тихонько откашляли. Взрослым детям бывает пофиг на престарелых родителей, тогда помогают им чужие люди. Все варианты событий нужно рассматривать, а не только самые вкусные.

Ну то ще раз - дожили до 60-70-80р(потрібне підкресліть)) ) - продали "зайву" квартиру за 40-60-80К(потрібне підкресліть)) ) - і за ті гроші найняли собі доглядальницю 25-35-45р(потрібне підкресліть)) ) і кайфуєте/насолоджуєтесь останніми роками свого життя :mrgreen:

п.с.
Про різні хвороби - НЕ згадуємо, так як можна від хвороби злягти і в 20-30-40р.(тут нічого не підкреслюйте) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:продали "зайву" квартиру за 40-60-80К(потрібне підкресліть)) ) - і за ті гроші найняли собі доглядальницю 25-35-45р
а вы знаете сколько тогда будет стоить квартира? кнопочные телефоны по 1куе стоили в 90х а сейчас от 20уе. То что "недвижимость должна стоить дорого" это стереотип, который легко ломается. В 30км от Киева есть квартиры по 6 куе. В масштабах Украины расстояние в 30 км это вообще ничего (мой самокат проезжает 30км за 90 минут). Если смарты станут по 5-10куе их все накупят и сдавать стане некому.

Если изобретут дешевый транспорт, люди переселятся с городских человейников туда где жизнь комфортнее. В условиях растущей безработицы могут стать актуальными загородные дома с участками земли. Великое переселение в города началось в эпоху индустриализации, а сейчас эпоха деиндустриализации, великий отток назад в пещеры вполне возможен и даже логичен.
vitaliian
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