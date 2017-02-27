Додано: Суб 14 сер, 2021 16:35

Zebra написав: Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.



Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки.

Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.



Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год. Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки.Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год.

Золото слишком "скрепный" металл. В смысле - что основа его потребления это всякие семейный праздники/ритуалы у индусов и арабов. В случае серьезного экономического шухера в Индии (а там при власти популист похлеще Юльки с Яныком вместе взятых, т.е. обвал будет - вопрос когда) - золото может стльно упасть. Мало того при падении Индии - обвалятся и арабы у которых тоже много золота и РФ с рекордными запасами золота в ЗВР.У Индии большое соотношение госдолг/ВВП, дефицит внешней торговли и зависимость от импорта продовольствия и энергии. Если Индия дефонтнется - золото мало что будет стоить, так как его будут много продавать просто за еду...