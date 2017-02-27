да, поддерживать здоровье в молодости да отдыхать с палаткой очень дорого. Ближе к пенсии всё это удешевляется
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:24
да, поддерживать здоровье в молодости да отдыхать с палаткой очень дорого. Ближе к пенсии всё это удешевляется
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:26
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:30
- що 3-5р якщо б не хотіли/не вимагали вони бабла, ну і свій характер треба мати максимально пофігістичний, якщо з якоюсь(чи з всіма) завели дітей
п.с.
"Залишити жінку з малими дітьми - можуть не тільки лиш всі, мало хто може це зробити!"©
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Золото слишком "скрепный" металл. В смысле - что основа его потребления это всякие семейный праздники/ритуалы у индусов и арабов. В случае серьезного экономического шухера в Индии (а там при власти популист похлеще Юльки с Яныком вместе взятых, т.е. обвал будет - вопрос когда) - золото может стльно упасть. Мало того при падении Индии - обвалятся и арабы у которых тоже много золота и РФ с рекордными запасами золота в ЗВР.
У Индии большое соотношение госдолг/ВВП, дефицит внешней торговли и зависимость от импорта продовольствия и энергии. Если Индия дефонтнется - золото мало что будет стоить, так как его будут много продавать просто за еду...
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:41
Я, звичайно, співчуваю тим, хто втратив свій бетон на сході - але, це ж форс-мажорні обставини!
Так можуть, по форс-мажору, і поляки у Львів танки ввести
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:53
Додано: Суб 14 сер, 2021 17:09
чтобы потом наследники ждали вашей смерти... а так лежит золотишко в ячейке, никто про него не знает, никто не претендует, кому захотели тому тихонько откашляли. Взрослым детям бывает пофиг на престарелых родителей, тогда помогают им чужие люди. Все варианты событий нужно рассматривать, а не только самые вкусные.
Додано: Суб 14 сер, 2021 17:16
Не хочу другий раз писати про Львів і польські танки - але, скільки разів за свою історію, місто Лева потрапляло до "чужих рук"?
То що тепер - купити максимум, якийсь підвал/бомбосховище(привіт Флаю ) - залізти туди і десь там у куточку тремтіти?
Додано: Суб 14 сер, 2021 17:24
За крок до перевороту думок©
Ну то ще раз - дожили до 60-70-80р(потрібне підкресліть)) ) - продали "зайву" квартиру за 40-60-80К(потрібне підкресліть)) ) - і за ті гроші найняли собі доглядальницю 25-35-45р(потрібне підкресліть)) ) і кайфуєте/насолоджуєтесь останніми роками свого життя
п.с.
Про різні хвороби - НЕ згадуємо, так як можна від хвороби злягти і в 20-30-40р.(тут нічого не підкреслюйте)
Додано: Суб 14 сер, 2021 17:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а вы знаете сколько тогда будет стоить квартира? кнопочные телефоны по 1куе стоили в 90х а сейчас от 20уе. То что "недвижимость должна стоить дорого" это стереотип, который легко ломается. В 30км от Киева есть квартиры по 6 куе. В масштабах Украины расстояние в 30 км это вообще ничего (мой самокат проезжает 30км за 90 минут). Если смарты станут по 5-10куе их все накупят и сдавать стане некому.
Если изобретут дешевый транспорт, люди переселятся с городских человейников туда где жизнь комфортнее. В условиях растущей безработицы могут стать актуальными загородные дома с участками земли. Великое переселение в города началось в эпоху индустриализации, а сейчас эпоха деиндустриализации, великий отток назад в пещеры вполне возможен и даже логичен.
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