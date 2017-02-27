vitaliian написав:а вы знаете сколько тогда будет стоить квартира? кнопочные телефоны по 1куе стоили в 90х а сейчас от 20уе. То что "недвижимость должна стоить дорого" это стереотип, который ломается так же просто как и цена телефона. В 30км от Киева есть квартиры по 6 куе. В масштабах Украины расстояние в 30 км это вообще ничего (мой самокат проезжает 30км за 90 минут).
Не порівнюйте кусок пластмаси з житлом/базовою потребою! По селах і 10-20-30-40р. тому були набагато дешевші хати, ніж у місті!
vitaliian написав:Если изобретут дешевый транспорт, люди переселятся с городских человейников туда где жизнь комфортнее. В условиях растущей безработицы могут стать актуальными загородные дома с участками земли. Великое переселение в города началось в эпоху индустриализации, а сейчас эпоха деиндустриализации, великий отток назад в пещеры вполне возможен
Ок, нехай подешевшають в містах квартири вдвічі - але, до нуля, чи, навіть, до собівартості - НЕ впадуть/НЕ вірю в це! Швидше, просто, подорожчають хатинки в селах - от і все))
Zebra написав:Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.
Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки. Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.
Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год.
Золото слишком "скрепный" металл. В смысле - что основа его потребления это всякие семейный праздники/ритуалы у индусов и арабов. В случае серьезного экономического шухера в Индии (а там при власти популист похлеще Юльки с Яныком вместе взятых, т.е. обвал будет - вопрос когда) - золото может стльно упасть. Мало того при падении Индии - обвалятся и арабы у которых тоже много золота и РФ с рекордными запасами золота в ЗВР. У Индии большое соотношение госдолг/ВВП, дефицит внешней торговли и зависимость от импорта продовольствия и энергии. Если Индия дефонтнется - золото мало что будет стоить, так как его будут много продавать просто за еду...
Ошибочное мнение, деньги теперь в случае любого "кризиса" будут печатать с утроенной силой. И очередь до нефти и золота дойдет. Все рынки цикличны.
Я прогнозирую уже через год нефть по 100+, а золото стабильно 2000+