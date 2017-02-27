vitaliian написав:тогда немцам будет выгоднее импортировать э/э с наших аэс чем палить газ по 500$ m3
У немцев нет нормальных ЛЭП. Да и энергопотребление у них больше нашего производства раза так в 4. А вот при цене газа 500 рынок э/э Восточной Европы подарен Украине. Уже пошли схемы от ДТЭК.
ДТЕК Енерго імпортує 320 тисяч тонн вугілля з Польщі https://elektrovesti.net/76777_dtek-ene ... z-polshchi Экономика вопроса следующая. Покупаем уголь в Польше пусть даже по 150 дол. / т, завозим на Добростовскую ТЭС (50 км от границы). Сжигаем уголь, экономя 170 Евро/т на квотах СО2, платя 30 гривен украинского налога или 90 гривен после принятия 5600. Получаем 2500 кВт. э/э и продаем ее в ту же Польшу за 200 Евро. Профит - 80-90 дол / т.
vitaliian написав:Должна быть разумная граница сколько тратить сейчас, а сколько на пенсии.
Так, - тому, поки я не наскирдував на свою першу квартиру, я вижимав з себе все по- максимуму!(максимум праці - мінімум відпочинку/розваг) А тепер плавно йду по зростаючій)) - збільшуючи вільний час/розваги і т.п. Одним словом - збільшую насолоду життям! (але плавно і з розумом! - а не просрати все за 1-2роки)
Мудрый vitalian правильно заметил, чтоможно иине дожить до момента Х. Вот Вы, Долярчик, во сколько планируете/хотели бы умереть?
Як Бог дасть! Бо, можна і до вечора не дожити, а можна і в 90р. - молодуху цьомати...
Zebra написав:Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.
Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки. Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.
Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год.
Золото слишком "скрепный" металл. В смысле - что основа его потребления это всякие семейный праздники/ритуалы у индусов и арабов. В случае серьезного экономического шухера в Индии (а там при власти популист похлеще Юльки с Яныком вместе взятых, т.е. обвал будет - вопрос когда) - золото может стльно упасть. Мало того при падении Индии - обвалятся и арабы у которых тоже много золота и РФ с рекордными запасами золота в ЗВР. У Индии большое соотношение госдолг/ВВП, дефицит внешней торговли и зависимость от импорта продовольствия и энергии. Если Индия дефонтнется - золото мало что будет стоить, так как его будут много продавать просто за еду...
Zebra написав:Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.
Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки. Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.
Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год.
Золото слишком "скрепный" металл. В смысле - что основа его потребления это всякие семейный праздники/ритуалы у индусов и арабов. В случае серьезного экономического шухера в Индии (а там при власти популист похлеще Юльки с Яныком вместе взятых, т.е. обвал будет - вопрос когда) - золото может стльно упасть. Мало того при падении Индии - обвалятся и арабы у которых тоже много золота и РФ с рекордными запасами золота в ЗВР. У Индии большое соотношение госдолг/ВВП, дефицит внешней торговли и зависимость от импорта продовольствия и энергии. Если Индия дефонтнется - золото мало что будет стоить, так как его будут много продавать просто за еду...
Ошибочное мнение, деньги теперь в случае любого "кризиса" будут печатать с утроенной силой. И очередь до нефти и золота дойдет. Все рынки цикличны.
Я прогнозирую уже через год нефть по 100+, а золото стабильно 2000+