Zebra написав:Я прогнозирую уже через год нефть по 100+, а золото стабильно 2000+
Нефть может только очень короткий период стоить 100+ У меня автомобиль заряжается по ночному тарифу 9 грн на 70 км, вместо 200 грн за бензин. Нефть дороже других источников энергии (кроме СПГ и газа в Европе на моменте) в 4-10 раз. То же самое с золотом. Оно нафиг не нужно ни для каких реальных потребностей человека... А Сталь, аллючиний, медь, никель - применяются повсеместно.
vitaliian написав:Если изобретут дешевый транспорт, люди переселятся с городских человейников туда где жизнь комфортнее. В условиях растущей безработицы могут стать актуальными загородные дома с участками земли. Великое переселение в города началось в эпоху индустриализации, а сейчас эпоха деиндустриализации, великий отток назад в пещеры вполне возможен и даже логичен.
Давайте дождемся первых 3х проектов City Express, посмотрим сколько будет стоить всего лишь реконструкция, а не строительство новой жд с выкупом земли, сколько будет стоить подвижной состав и сколько при этом будет себестоимость проезда и цена билета. Свое мнение я говорил: центры мегаполисов будут отрезаны пробками от периферии, а жилье в центре/у рельсового транспорта будет стоить дорого, так как свободных мест уже почти нет. В этом плане квартиры в центре - лучше всякой валюты. Их нельзя строить-эмитировать бесконечно, в отличии от валют или квартир-студий в чистом поле.
Zebra написав:Я прогнозирую уже через год нефть по 100+, а золото стабильно 2000+
Нефть может только очень короткий период стоить 100+ У меня автомобиль заряжается по ночному тарифу 9 грн на 70 км, вместо 200 грн за бензин. Нефть дороже других источников энергии (кроме СПГ и газа в Европе на моменте) в 4-10 раз. То же самое с золотом. Оно нафиг не нужно ни для каких реальных потребностей человека... А Сталь, аллючиний, медь, никель - применяются повсеместно.
Zebra написав:Я прогнозирую уже через год нефть по 100+, а золото стабильно 2000+
То же самое с золотом. Оно нафиг не нужно ни для каких реальных потребностей человека... А Сталь, аллючиний, медь, никель - применяются повсеместно.
золото применяется во всех микросхемах ему замены нет ышленность: механическая и химическая стойкость золота позволяет ему использоваться в качестве сварочного материала, используемого в производстве двигателей гальванометров, инновационных технических приборов и т. д. Проводники, изготовленные из золота, сегодня применяются в микроэлектронике. Припой из золота нашел применение в пайке различных металлов. Также этот металл используется человеком в военно-оборонной отрасли, ведь из него изготавливают мишени для ядерных исследований, а также оболочку нейтронной бомбы. Поскольку золото имеет такое свойство, как отражение инфракрасных лучей, то оно используется в сфере изготовления стекол для крупных транспортных средств. Металл также обладает устойчивость к процессам коррозии, что позволяет использовать его в изготовлении деталей двигателей космических аппаратов, а также окон их шаттлов. https://dedpodaril.com/zoloto/imform/dl ... oloto.html
кстати, кто мой ник переименовал с английского на русский манер? счейчас только доглядел и удивился ой, пробачте, это я установил недавно автоматический переводчик содержимого любого сайта с английского на русский ) Всё, подлец, переводит подряд, что на экран попадает )
оказывается, у нас форумчане с никами "нападаючий", "лётчик", "вундеркинд"
Zebra написав:Каждый второй доллар в бюджете США - напечатанный. Они тупо печатают в масштабах, которых ранее не было. Госдолг 129% ВВП. Дефолта не будет, они будут активно печатать и обесценивать свой долг.
Избавляйтесь от доллара, скоро долларовые ценники будут по утрам менять везде.