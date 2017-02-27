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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 81218122812381248125>
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Я прогнозирую уже через год нефть по 100+, а золото стабильно 2000+

Нефть может только очень короткий период стоить 100+
У меня автомобиль заряжается по ночному тарифу 9 грн на 70 км, вместо 200 грн за бензин.
Нефть дороже других источников энергии (кроме СПГ и газа в Европе на моменте) в 4-10 раз.
То же самое с золотом. Оно нафиг не нужно ни для каких реальных потребностей человека...
А Сталь, аллючиний, медь, никель - применяются повсеместно.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Если изобретут дешевый транспорт, люди переселятся с городских человейников туда где жизнь комфортнее. В условиях растущей безработицы могут стать актуальными загородные дома с участками земли. Великое переселение в города началось в эпоху индустриализации, а сейчас эпоха деиндустриализации, великий отток назад в пещеры вполне возможен и даже логичен.

Давайте дождемся первых 3х проектов City Express, посмотрим сколько будет стоить всего лишь реконструкция, а не строительство новой жд с выкупом земли, сколько будет стоить подвижной состав и сколько при этом будет себестоимость проезда и цена билета.
Свое мнение я говорил: центры мегаполисов будут отрезаны пробками от периферии, а жилье в центре/у рельсового транспорта будет стоить дорого, так как свободных мест уже почти нет.
В этом плане квартиры в центре - лучше всякой валюты. Их нельзя строить-эмитировать бесконечно, в отличии от валют или квартир-студий в чистом поле.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:07

  Denik написав:
  Zebra написав:Я прогнозирую уже через год нефть по 100+, а золото стабильно 2000+

Нефть может только очень короткий период стоить 100+
У меня автомобиль заряжается по ночному тарифу 9 грн на 70 км, вместо 200 грн за бензин.
Нефть дороже других источников энергии (кроме СПГ и газа в Европе на моменте) в 4-10 раз.
То же самое с золотом. Оно нафиг не нужно ни для каких реальных потребностей человека...
А Сталь, аллючиний, медь, никель - применяются повсеместно.

Биржевые рынки иррациональны
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:55

  Denik написав:
  Zebra написав:Я прогнозирую уже через год нефть по 100+, а золото стабильно 2000+


То же самое с золотом. Оно нафиг не нужно ни для каких реальных потребностей человека...
А Сталь, аллючиний, медь, никель - применяются повсеместно.


золото применяется во всех микросхемах ему замены нет
ышленность: механическая и химическая стойкость золота позволяет ему использоваться в качестве сварочного материала, используемого в производстве двигателей гальванометров, инновационных технических приборов и т. д. Проводники, изготовленные из золота, сегодня применяются в микроэлектронике. Припой из золота нашел применение в пайке различных металлов. Также этот металл используется человеком в военно-оборонной отрасли, ведь из него изготавливают мишени для ядерных исследований, а также оболочку нейтронной бомбы. Поскольку золото имеет такое свойство, как отражение инфракрасных лучей, то оно используется в сфере изготовления стекол для крупных транспортных средств. Металл также обладает устойчивость к процессам коррозии, что позволяет использовать его в изготовлении деталей двигателей космических аппаратов, а также окон их шаттлов.
https://dedpodaril.com/zoloto/imform/dl ... oloto.html
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кстати, кто мой ник переименовал с английского на русский манер?
счейчас только доглядел и удивился
ой, пробачте, это я установил недавно автоматический переводчик содержимого любого сайта с английского на русский ) Всё, подлец, переводит подряд, что на экран попадает )

оказывается, у нас форумчане с никами "нападаючий", "лётчик", "вундеркинд"
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда в 1970-х начался разгон долларовой инфляции золото тоже не сразу пошло в космос, а стало завершением инфляционного цикла, подорожав в 25 раз за десятилетку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:11

  Denik написав:То же самое с золотом. Оно нафиг не нужно ни для каких реальных потребностей человека...

А кому нужна бумажка в виде доллара или другого фиата?
Что в ней такого ценного?
Всего лишь средство для обмена товарами.
И то, до тех пор, пока в эту бумажку кто-то верит.

Золото, последняя линия обороны в случае мирового кризиса,
который рано или поздно, но обязательно наступит...
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Каждый второй доллар в бюджете США - напечатанный.
Они тупо печатают в масштабах, которых ранее не было.
Госдолг 129% ВВП.
Дефолта не будет, они будут активно печатать и обесценивать свой долг.

Избавляйтесь от доллара, скоро долларовые ценники будут по утрам менять везде.

https://www.usdebtclock.org/
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:41

  Zebra написав:Каждый второй доллар в бюджете США - напечатанный.
Они тупо печатают в масштабах, которых ранее не было.
Госдолг 129% ВВП.
Дефолта не будет, они будут активно печатать и обесценивать свой долг.

Избавляйтесь от доллара, скоро долларовые ценники будут по утрам менять везде.

https://www.usdebtclock.org/

Вы полнотью уже с доллара "вышли"? (недвига, золото, что-то еще...?!)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:42

  Denik написав:У меня автомобиль заряжается по ночному тарифу 9 грн на 70 км, вместо 200 грн за бензин.

на "утешительный приз" потянет, но компенсацией стартовой переплаты и эксплуатационных неудобств не является даже близко.
juristkostya
 
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