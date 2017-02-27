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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8122812381248125>
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:52

  juristkostya написав:
  Denik написав:У меня автомобиль заряжается по ночному тарифу 9 грн на 70 км, вместо 200 грн за бензин.

на "утешительный приз" потянет, но компенсацией стартовой переплаты и эксплуатационных неудобств не является даже близко.

смотря почём покупать куда и сколько ездить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:55

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  Denik написав:У меня автомобиль заряжается по ночному тарифу 9 грн на 70 км, вместо 200 грн за бензин.

на "утешительный приз" потянет, но компенсацией стартовой переплаты и эксплуатационных неудобств не является даже близко.

смотря почём покупать куда и сколько ездить.

конечно, можно высосать из пальца очень искусственные условия при которых.... Но я предпочитаю жить в реальном мире.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:56

  Yuri_61 написав:
  Denik написав:
  Zebra написав:Я прогнозирую уже через год нефть по 100+, а золото стабильно 2000+


То же самое с золотом. Оно нафиг не нужно ни для каких реальных потребностей человека...
А Сталь, аллючиний, медь, никель - применяются повсеместно.


золото применяется во всех микросхемах ему замены нет...


когда-то давным давно находил вот такую картинку
Зображення
к сожалению свежих данных по этой теме найти не могу, но вряд ли соотношение сильно изменилось, т.е. реальная потребность в золоте 12%, остальное - понты и инвестиции
bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:03

  Striker написав:
  Сибарит написав:Ориентироваться на прогнозы правительства уже стало дурным тоном. Я не припоминаю случая, чтобы они хотя бы приблизились к реальности.
Для достижения среднегодового 28 на 28.60 нужно выходить уже.

Кто его знает, может у НБУ в планах задрать курс до 29-30 грн к концу года и продать по этому курсу то, что он сейчас выкупает по 26.65-26.70.

Продал часть по 26,72, поддержать тренд так сказать. Примерно на 25% в долларе, остальное в грн, до этого было больше половины в гривне.


В прошлом году вы перешли в гривну как раз перед отставкой Смолия, даже тяжело предположить что случится в этот раз))

Мне непонятна природа оптимизма захватившего ветку. Цена на газ и э/э такая что пром. предприятия могут принимать решения об остановке. Полувагонов днем с огнем не сыщешь. После тяжелого года многие автоперевозчики закрылись либо перепрофилировались и теперь тяжело выполнить план продаж из-за недостатка транспорта. На рынках дефицит и ажиотаж сродни 2008. Все это генерирует инфляцию.
Нерезиденты будут продолжать выходить, для них это прекрасная возможность зафиксировать прибыль. Аграрии сейчас закроют дорогие долги и дальше будут зажимать урожай/валюту. Все имхо.
viy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:20

  GDV29 написав:
  Zebra написав:Каждый второй доллар в бюджете США - напечатанный.
Они тупо печатают в масштабах, которых ранее не было.
Госдолг 129% ВВП.
Дефолта не будет, они будут активно печатать и обесценивать свой долг.

Избавляйтесь от доллара, скоро долларовые ценники будут по утрам менять везде.

https://www.usdebtclock.org/

Вы полнотью уже с доллара "вышли"? (недвига, золото, что-то еще...?!)

Весь доллар пустил в оборот.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:21

  viy написав:После тяжелого года многие автоперевозчики закрылись либо перепрофилировались и теперь тяжело выполнить план продаж из-за недостатка транспорта.

Пройдут арбузы и вода и появятся, сейчас Вы просто не можете переплюнуть чужой фрахт. В скольких фурах в день Вы нуждаетесь ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:26

  Zebra написав:
  Yuri_61 написав:Посоветуйте, как быть?
В кассах банков сейчас только серо- зелёные 100 долларовые купюры. Нового образца долларов (синюшных) (2009 года и новее) нет в кассах.
Купить онлайн? а как потом новенькие синенькие а не серые получить на руки?
Коплю немного себе на будущую пенсию и пренебрегаю серыми долларами (образца 2006г), так как со временем, имхо, их не будут принимать.

Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.

Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки.
Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.

Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год.

Я вам в прошлом году писал, что с удовольствием продал бы золото по 2000+, но вот пришлось бы ехать в Киев. Тех цен что вы пишете на золото не будет, по крайней мере еще лет 10, как только мы будем пересекать 2000+ сразу будут идти массовые продажи от больших парней, которые спекулируют на "сезонности" золота как мы на валюте. Сейчас тренд вниз, и золото может еще дешеветь год, два три, пока тренд не развернется. Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.
viy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:27

  viy написав:
  Zebra написав:
  Yuri_61 написав:Посоветуйте, как быть?
В кассах банков сейчас только серо- зелёные 100 долларовые купюры. Нового образца долларов (синюшных) (2009 года и новее) нет в кассах.
Купить онлайн? а как потом новенькие синенькие а не серые получить на руки?
Коплю немного себе на будущую пенсию и пренебрегаю серыми долларами (образца 2006г), так как со временем, имхо, их не будут принимать.

Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.

Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки.
Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.

Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год.

Я вам в прошлом году писал, что с удовольствием продал бы золото по 2000+, но вот пришлось бы ехать в Киев. Тех цен что вы пишете на золото не будет, по крайней мере еще лет 10, как только мы будем пересекать 2000+ сразу будут идти массовые продажи от больших парней, которые спекулируют на "сезонности" золота как мы на валюте. Сейчас тренд вниз, и золото может еще дешеветь год, два три, пока тренд не развернется. Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.

Ждите, золото в восходящем тренде. Инвестиции в этот актив приравниваются к пенсионным.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 14 сер, 2021 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.


Какая связь нефти и золота ?

А то в прошлом году, помнится, они шли в разные стороны: золото за 2000 заходило, а нефтя вообще в минус заглядывала
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:31

  Игорь написав:
  viy написав:После тяжелого года многие автоперевозчики закрылись либо перепрофилировались и теперь тяжело выполнить план продаж из-за недостатка транспорта.

Пройдут арбузы и вода и появятся, сейчас Вы просто не можете переплюнуть чужой фрахт. В скольких фурах в день Вы нуждаетесь ?

Если со снабжением то до 10 в день. После арбузов идет картоха))
viy
 
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