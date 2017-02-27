Сибарит написав:Ориентироваться на прогнозы правительства уже стало дурным тоном. Я не припоминаю случая, чтобы они хотя бы приблизились к реальности. Для достижения среднегодового 28 на 28.60 нужно выходить уже.
Кто его знает, может у НБУ в планах задрать курс до 29-30 грн к концу года и продать по этому курсу то, что он сейчас выкупает по 26.65-26.70.
Продал часть по 26,72, поддержать тренд так сказать. Примерно на 25% в долларе, остальное в грн, до этого было больше половины в гривне.
В прошлом году вы перешли в гривну как раз перед отставкой Смолия, даже тяжело предположить что случится в этот раз))
Мне непонятна природа оптимизма захватившего ветку. Цена на газ и э/э такая что пром. предприятия могут принимать решения об остановке. Полувагонов днем с огнем не сыщешь. После тяжелого года многие автоперевозчики закрылись либо перепрофилировались и теперь тяжело выполнить план продаж из-за недостатка транспорта. На рынках дефицит и ажиотаж сродни 2008. Все это генерирует инфляцию. Нерезиденты будут продолжать выходить, для них это прекрасная возможность зафиксировать прибыль. Аграрии сейчас закроют дорогие долги и дальше будут зажимать урожай/валюту. Все имхо.
Zebra написав:Каждый второй доллар в бюджете США - напечатанный. Они тупо печатают в масштабах, которых ранее не было. Госдолг 129% ВВП. Дефолта не будет, они будут активно печатать и обесценивать свой долг.
Избавляйтесь от доллара, скоро долларовые ценники будут по утрам менять везде.
Yuri_61 написав:Посоветуйте, как быть? В кассах банков сейчас только серо- зелёные 100 долларовые купюры. Нового образца долларов (синюшных) (2009 года и новее) нет в кассах. Купить онлайн? а как потом новенькие синенькие а не серые получить на руки? Коплю немного себе на будущую пенсию и пренебрегаю серыми долларами (образца 2006г), так как со временем, имхо, их не будут принимать.
Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.
Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки. Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.
Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год.
Я вам в прошлом году писал, что с удовольствием продал бы золото по 2000+, но вот пришлось бы ехать в Киев. Тех цен что вы пишете на золото не будет, по крайней мере еще лет 10, как только мы будем пересекать 2000+ сразу будут идти массовые продажи от больших парней, которые спекулируют на "сезонности" золота как мы на валюте. Сейчас тренд вниз, и золото может еще дешеветь год, два три, пока тренд не развернется. Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.
Yuri_61 написав:Посоветуйте, как быть? В кассах банков сейчас только серо- зелёные 100 долларовые купюры. Нового образца долларов (синюшных) (2009 года и новее) нет в кассах. Купить онлайн? а как потом новенькие синенькие а не серые получить на руки? Коплю немного себе на будущую пенсию и пренебрегаю серыми долларами (образца 2006г), так как со временем, имхо, их не будут принимать.
Золото для пенсии берите пока дешево относительно других инвестиционных активов, которые выросли в разы. Еще немного и оно пойдет в рост вслед за нефтью и уверенно преодолеет $2500 за унцию.
Архистратиги Михаилы в Ощадбанке или слиточки. Есть пример накопления с 2014 года именно в золоте на пенсию - уже +50% к размеру котлеты, что покрывает долларовую инфляцию.
Сами доллары будут обесцениваться со скоростью от 5 до 10% в год с 2021 по 2026 год.
Я вам в прошлом году писал, что с удовольствием продал бы золото по 2000+, но вот пришлось бы ехать в Киев. Тех цен что вы пишете на золото не будет, по крайней мере еще лет 10, как только мы будем пересекать 2000+ сразу будут идти массовые продажи от больших парней, которые спекулируют на "сезонности" золота как мы на валюте. Сейчас тренд вниз, и золото может еще дешеветь год, два три, пока тренд не развернется. Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.
Ждите, золото в восходящем тренде. Инвестиции в этот актив приравниваются к пенсионным.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 14 сер, 2021 21:28, всього редагувалось 1 раз.