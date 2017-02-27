Основные затраты при добыче золота, это дизтопливо. Когда нефть дешевая открываются возможности разрабатывать не самые богатые месторождения и предложение золота увеличивается.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:35
Основные затраты при добыче золота, это дизтопливо. Когда нефть дешевая открываются возможности разрабатывать не самые богатые месторождения и предложение золота увеличивается.
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:40
Не важно какая связь. Важно, что эти два актива недооценены по сравнению с остальным из-за скепсиса. Если много скептиков, это хорошо, значит много шортистов.
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почему выбираю доллары США а не золото?
Потому что США это форпост человечества
посмотрите на этот танец робопсов. Это не компьютеная графика. Это настоящие роботы.
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