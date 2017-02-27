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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8122812381248125
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:35

  Alex2007 написав:
  viy написав:Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.


Какая связь нефти и золота ?

А то в прошлом году, помнится, они шли в разные стороны: золото за 2000 заходило, а нефтя вообще в минус заглядывала


Основные затраты при добыче золота, это дизтопливо. Когда нефть дешевая открываются возможности разрабатывать не самые богатые месторождения и предложение золота увеличивается.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:40

  Alex2007 написав:
  viy написав:Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.


Какая связь нефти и золота ?

А то в прошлом году, помнится, они шли в разные стороны: золото за 2000 заходило, а нефтя вообще в минус заглядывала

Не важно какая связь. Важно, что эти два актива недооценены по сравнению с остальным из-за скепсиса. Если много скептиков, это хорошо, значит много шортистов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почему выбираю доллары США а не золото?
Потому что США это форпост человечества
посмотрите на этот танец робопсов. Это не компьютеная графика. Это настоящие роботы.

https://youtu.be/7atZfX85nd4
Yuri_61
 
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