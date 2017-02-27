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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8122812381248125
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:35

  Alex2007 написав:
  viy написав:Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.


Какая связь нефти и золота ?

А то в прошлом году, помнится, они шли в разные стороны: золото за 2000 заходило, а нефтя вообще в минус заглядывала


Основные затраты при добыче золота, это дизтопливо. Когда нефть дешевая открываются возможности разрабатывать не самые богатые месторождения и предложение золота увеличивается.
viy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:40

  Alex2007 написав:
  viy написав:Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.


Какая связь нефти и золота ?

А то в прошлом году, помнится, они шли в разные стороны: золото за 2000 заходило, а нефтя вообще в минус заглядывала

Не важно какая связь. Важно, что эти два актива недооценены по сравнению с остальным из-за скепсиса. Если много скептиков, это хорошо, значит много шортистов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почему выбираю доллары США а не золото?
Потому что США это форпост человечества
Айфон 12 это будущее уже сейчас
робопсы - это далёкое будущее уже сейчас
РНК вакцины - это будущее уже сейчас
посмотрите на этот танец робопсов. Это не компьютерная графика. Это настоящие роботы. Это не 3021 год это 2021

https://youtu.be/7atZfX85nd4
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:37

  bred написав:к сожалению свежих данных по этой теме найти не могу, но вряд ли соотношение сильно изменилось, т.е. реальная потребность в золоте 12%, остальное - понты и инвестиции

Вы не понимаете или не знаете одну важную вещь.
С 28 июня 2021 г., согласно нормативным актам Базель-III, физическое золото приравнено к деньгам. Золото уже не "понты", а реальные деньги, что стимулирует банки наращивать капитал за счёт физического золота.
Поэтому в последние годы Германия начала очень активно перемещать свой золотой запас из США в Фатерланд. За ними Польша резко увеличила золотой запас, прикупив 100 тонн. Затем Венгрия около 30 тонн. Турция - 71 тонну. Ну и т.д.
РФ все доллары в ФНБ перевела в золото, а это 20% от всех активов.
Я уже не говорю о Китае, который регулярно покупает золото в свои резервы и на сегодняшний день вышел на первое место в мире, обогнав Индию...
Сейчас ни один ЦБ мира не продаёт эти "понты" из своих резервов, так как там сидят не дураки и прекрасно понимают куда мы идём...
Если вы не покупаете, то это не значит что его не покупают другие.
И никакая цена на нефть, тем более корреляция нефти с золотом, уже мало влияют на его стоимость, так как классического биржевого рынка уже нет.
На цену влияют или манипуляции на бирже Comex, с целью унизить золото в пользу американской валюты, или реальный спрос, который с ростом инфляции будет только нарастать...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:53

  Zebra написав:Каждый второй доллар в бюджете США - напечатанный.
Они тупо печатают в масштабах, которых ранее не было.
Госдолг 129% ВВП.
Дефолта не будет, они будут активно печатать и обесценивать свой долг.

Избавляйтесь от доллара, скоро долларовые ценники будут по утрам менять везде.

https://www.usdebtclock.org/


Зебра, тебя что хxббгав взломал? :lol: Не, я не спорю, что золото в Ямайской валютной системе лучше любых фидуциарных денег (в том числе доллара) - на пенсию однозначно выгоднее копить в нем. Но про сам доллар глупости ведь! По пути венесуэльского боливара ФРС не пойдет - там слишком долго и хорошо знают свое дело. А еще лучше кого бы то ни было понимают, что резервный статус американской валюты - непреложное условие сохранения мирового лидерства США.

Доллар еще очень долго будет единственной общеиспользуемой мерой стоимости и валютой расчетов. А в ближайшие 12 месяцев за счет уменьшения объемов эмиссии так и вовсе будет дороже к большинству активов, особенно, спекулятивных.

Что до инфляции доллара в Украине - это просто притча во языцех. На неделе попались индексы потребительских цен за 16 последних лет - к гривне доллар прибавляет столько же, сколько инфляция прибавляет к гривневым ценникам. Т.е. покупательская способность доллара у нас не уменьшается с 2005-го, Карл! Периоды курсовой стабильности разгоняют инфляцию доллара, а затем девальвация возвращает доллар к его "нормальной" покупательской способности. Раз за разом, раз за разом...

Ты припоминаешь, как часто с 2005-го года доллар и хоронили, и прочили гиперинфляцию? Я - хорошо припоминаю. И каждый раз прихожане этой секты садятся в лужи, а риторика не меняется...

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 010_ue.xls

PS: что до нефти - ничего ей не светит. Капитал идет за инновациями. Прошедшее десятилетие - это IT/telecom, финтех, нынешнее - биотех, IT/VR. Следующее - вероятно, космос. Место для энергоносителей на этом празднике жизни найдется разве что для прорывных технологий генерации - гравитационная энергетика, УТС, или вообще что-то новое непредсказанное
zРадио
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