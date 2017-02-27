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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8123812481258126>
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:35

  Alex2007 написав:
  viy написав:Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.


Какая связь нефти и золота ?

А то в прошлом году, помнится, они шли в разные стороны: золото за 2000 заходило, а нефтя вообще в минус заглядывала


Основные затраты при добыче золота, это дизтопливо. Когда нефть дешевая открываются возможности разрабатывать не самые богатые месторождения и предложение золота увеличивается.
viy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:40

  Alex2007 написав:
  viy написав:Глобально цену на золото может развернуть серьезное (в разы) дорожание нефти.


Какая связь нефти и золота ?

А то в прошлом году, помнится, они шли в разные стороны: золото за 2000 заходило, а нефтя вообще в минус заглядывала

Не важно какая связь. Важно, что эти два актива недооценены по сравнению с остальным из-за скепсиса. Если много скептиков, это хорошо, значит много шортистов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почему выбираю доллары США а не золото?
Потому что США это форпост человечества
Айфон 12 это будущее уже сейчас
робопсы - это далёкое будущее уже сейчас
РНК вакцины - это будущее уже сейчас
посмотрите на этот танец робопсов. Это не компьютерная графика. Это настоящие роботы. Это не 3021 год это 2021

https://youtu.be/7atZfX85nd4
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:37

  bred написав:к сожалению свежих данных по этой теме найти не могу, но вряд ли соотношение сильно изменилось, т.е. реальная потребность в золоте 12%, остальное - понты и инвестиции

Вы не понимаете или не знаете одну важную вещь.
С 28 июня 2021 г., согласно нормативным актам Базель-III, физическое золото приравнено к деньгам. Золото уже не "понты", а реальные деньги, что стимулирует банки наращивать капитал за счёт физического золота.
Поэтому в последние годы Германия начала очень активно перемещать свой золотой запас из США в Фатерланд. За ними Польша резко увеличила золотой запас, прикупив 100 тонн. Затем Венгрия около 30 тонн. Турция - 71 тонну. Ну и т.д.
РФ все доллары в ФНБ перевела в золото, а это 20% от всех активов.
Я уже не говорю о Китае, который регулярно покупает золото в свои резервы и на сегодняшний день вышел на первое место в мире, обогнав Индию...
Сейчас ни один ЦБ мира не продаёт эти "понты" из своих резервов, так как там сидят не дураки и прекрасно понимают куда мы идём...
Если вы не покупаете, то это не значит что его не покупают другие.
И никакая цена на нефть, тем более корреляция нефти с золотом, уже мало влияют на его стоимость, так как классического биржевого рынка уже нет.
На цену влияют или манипуляции на бирже Comex, с целью унизить золото в пользу американской валюты, или реальный спрос, который с ростом инфляции будет только нарастать...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:53

  Zebra написав:Каждый второй доллар в бюджете США - напечатанный.
Они тупо печатают в масштабах, которых ранее не было.
Госдолг 129% ВВП.
Дефолта не будет, они будут активно печатать и обесценивать свой долг.

Избавляйтесь от доллара, скоро долларовые ценники будут по утрам менять везде.

https://www.usdebtclock.org/


Зебра, тебя что хxббгав взломал? :lol: Не, я не спорю, что золото в Ямайской валютной системе лучше любых фидуциарных денег (в том числе доллара) - на пенсию однозначно выгоднее копить в нем. Но про сам доллар глупости ведь! По пути венесуэльского боливара ФРС не пойдет - там слишком долго и хорошо знают свое дело. А еще лучше кого бы то ни было понимают, что резервный статус американской валюты - непреложное условие сохранения мирового лидерства США.

Доллар еще очень долго будет единственной общеиспользуемой мерой стоимости и валютой расчетов. А в ближайшие 12 месяцев за счет уменьшения объемов эмиссии так и вовсе будет дороже к большинству активов, особенно, спекулятивных.

Что до инфляции доллара в Украине - это просто притча во языцех. На неделе попались индексы потребительских цен за 16 последних лет - к гривне доллар прибавляет столько же, сколько инфляция прибавляет к гривневым ценникам. Т.е. покупательская способность доллара у нас не уменьшается с 2005-го, Карл! Периоды курсовой стабильности разгоняют инфляцию доллара, а затем девальвация возвращает доллар к его "нормальной" покупательской способности. Раз за разом, раз за разом...

Ты припоминаешь, как часто с 2005-го года доллар и хоронили, и прочили гиперинфляцию? Я - хорошо припоминаю. И каждый раз прихожане этой секты садятся в лужи, а риторика не меняется...

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 010_ue.xls

PS: что до нефти - ничего ей не светит. Капитал идет за инновациями. Прошедшее десятилетие - это IT/telecom, финтех, нынешнее - биотех, IT/VR. Следующее - вероятно, космос. Место для энергоносителей на этом празднике жизни найдется разве что для прорывных технологий генерации - гравитационная энергетика, УТС, или вообще что-то новое непредсказанное
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:34

  zРадио написав:
  Zebra написав:Каждый второй доллар в бюджете США - напечатанный.
Они тупо печатают в масштабах, которых ранее не было.
Госдолг 129% ВВП.
Дефолта не будет, они будут активно печатать и обесценивать свой долг.

Избавляйтесь от доллара, скоро долларовые ценники будут по утрам менять везде.

https://www.usdebtclock.org/


Зебра, тебя что хxббгав взломал? :lol:


Бюджет США занимает у каждого жителя планеты - пенсионеров, младенцев, у всех по $500 в год. Не многовато ли? Еще 10 лет назад аппетиты были значительно меньше. Но ведь инфляция была околонулевая? Стали ли США больше отдалживать? Не стали, они стали больше печатать, грабя каждого жителя планеты на $500 в год.

Аппетиты просто запредельные. Доллару осталось немного. Через 5 лет госдолг к ВВП будет 180%.
Через 10 лет уже 250%

ситуация вышла из под контроля, когда официальная инфляция перевалила за 5% рубеж, а на фондовом рынке сорвало стоп-кран и акции компаний пошли в гиперотрыв от реальности не коррелируя со своей доходностью.

Грядет огромный инфляционный песец.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:48

Zebra
Краткая история краха доллара https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 05:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що можна було купити за 100 гривень у 1996 році та на що їх вистачить зараз https://economy.24tv.ua/shho-mozhna-bul ... i_n1712117
Зображення

Ціни в 40-50 раз, але зарплата в +100.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 08:47

Налоговая проверит каждого украинца на соответствие его зарп

Налоговая проверит каждого украинца на соответствие его зарплаты и стоимости имущества
Налоговая служба Украины получит новые полномочия, которые позволят ей знать все про каждого гражданина страны. Все доходы, имущество и покупки украинцев будут подвержены тщательной проверке.

https://biz.today.ua/ru/nalogovaya-prov ... ushhestva/



Унтересно узнать мнения:

1. Это запугивающий фактор, чтобы макимально больше людей загнать под амнистию ( с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г).

2. Неужели все наконец-то будем жить по закону 😂 ( в т.ч. верхушка власти на любом уровне (президенты, депутаты, судьи, прокуроры,.....................)

3. Или это для "своих" - Все можно, а для "чужих"- только Закон ?!

4.........другие варианты
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:21

  GDV29 написав:Налоговая проверит каждого украинца на соответствие его зарплаты и стоимости имущества
Налоговая служба Украины получит новые полномочия, которые позволят ей знать все про каждого гражданина страны. Все доходы, имущество и покупки украинцев будут подвержены тщательной проверке.

https://biz.today.ua/ru/nalogovaya-prov ... ushhestva/



Унтересно узнать мнения:

1. Это запугивающий фактор, чтобы макимально больше людей загнать под амнистию ( с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г).

2. Неужели все наконец-то будем жить по закону 😂 ( в т.ч. верхушка власти на любом уровне (президенты, депутаты, судьи, прокуроры,.....................)

3. Или это для "своих" - Все можно, а для "чужих"- только Закон ?!

4.........другие варианты

Імхо, так :mrgreen:

Як при локдауні = не ходіть по паркам, бо там вірус...
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