Додано: Суб 14 сер, 2021 22:53

Zebra написав: Каждый второй доллар в бюджете США - напечатанный.

Они тупо печатают в масштабах, которых ранее не было.

Госдолг 129% ВВП.

Дефолта не будет, они будут активно печатать и обесценивать свой долг.



Избавляйтесь от доллара, скоро долларовые ценники будут по утрам менять везде.



https://www.usdebtclock.org/ Каждый второй доллар в бюджете США - напечатанный.Они тупо печатают в масштабах, которых ранее не было.Госдолг 129% ВВП.Дефолта не будет, они будут активно печатать и обесценивать свой долг.Избавляйтесь от доллара, скоро долларовые ценники будут по утрам менять везде.

Зебра, тебя что хxббгав взломал?Не, я не спорю, что золото в Ямайской валютной системе лучше любых фидуциарных денег (в том числе доллара) - на пенсию однозначно выгоднее копить в нем. Но про сам доллар глупости ведь! По пути венесуэльского боливара ФРС не пойдет - там слишком долго и хорошо знают свое дело. А еще лучше кого бы то ни было понимают, что резервный статус американской валюты - непреложное условие сохранения мирового лидерства США.Доллар еще очень долго будет единственной общеиспользуемой мерой стоимости и валютой расчетов. А в ближайшие 12 месяцев за счет уменьшения объемов эмиссии так и вовсе будет дороже к большинству активов, особенно, спекулятивных.Что до инфляции доллара в Украине - это просто притча во языцех. На неделе попались индексы потребительских цен за 16 последних лет - к гривне доллар прибавляет столько же, сколько инфляция прибавляет к гривневым ценникам. Т.е. покупательская способность доллара у нас не уменьшается с 2005-го, Карл! Периоды курсовой стабильности разгоняют инфляцию доллара, а затем девальвация возвращает доллар к его "нормальной" покупательской способности. Раз за разом, раз за разом...Ты припоминаешь, как часто с 2005-го года доллар и хоронили, и прочили гиперинфляцию? Я - хорошо припоминаю. И каждый раз прихожане этой секты садятся в лужи, а риторика не меняется...PS: что до нефти - ничего ей не светит. Капитал идет за инновациями. Прошедшее десятилетие - это IT/telecom, финтех, нынешнее - биотех, IT/VR. Следующее - вероятно, космос. Место для энергоносителей на этом празднике жизни найдется разве что для прорывных технологий генерации - гравитационная энергетика, УТС, или вообще что-то новое непредсказанное