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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8123812481258126
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Замахается КАЖДОГО проверять: даже по налогам не всегда приходят налоговые "письма счастья"-уведомления! Загон в декларирование (ЕСЛИ правда).
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:41

Я люблю тебе, Україно!©

  Ой+ написав:Що можна було купити за 100 гривень у 1996 році та на що їх вистачить зараз https://economy.24tv.ua/shho-mozhna-bul ... i_n1712117
Зображення

Ціни в 40-50 раз, але зарплата в +100.

Тобто, стали жити вдвічі краще?🏋️
Тобто, жирно-жируємо, але наче,
не помічаємо цього жиру? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 10:06

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Що можна було купити за 100 гривень у 1996 році та на що їх вистачить зараз https://economy.24tv.ua/shho-mozhna-bul ... i_n1712117
Зображення

Ціни в 40-50 раз, але зарплата в +100.

Тобто, стали жити вдвічі краще?🏋️
Тобто, жирно-жируємо, але наче,
не помічаємо цього жиру? :mrgreen:

Ну, на фоне 1996 прирост реальных доходов явно больше, чем вдвое. Просто вспомните, сколько машин было припарковано тогда у вас под домом. И каких машин.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 10:08

  GDV29 написав:Налоговая проверит каждого украинца на соответствие его зарплаты и стоимости имущества
Налоговая служба Украины получит новые полномочия, которые позволят ей знать все про каждого гражданина страны. Все доходы, имущество и покупки украинцев будут подвержены тщательной проверке.

https://biz.today.ua/ru/nalogovaya-prov ... ushhestva/



Унтересно узнать мнения:

1. Это запугивающий фактор, чтобы макимально больше людей загнать под амнистию ( с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г).

2. Неужели все наконец-то будем жить по закону 😂 ( в т.ч. верхушка власти на любом уровне (президенты, депутаты, судьи, прокуроры,.....................)

3. Или это для "своих" - Все можно, а для "чужих"- только Закон ?!

4.........другие варианты

Сколько лет потребовалось налоговикам, чтобы начать начислять налог на недвижимость физикам? А здесь задачка явно посложнее.
juristkostya
 
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  #<1 ... 8123812481258126
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