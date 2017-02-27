Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:27
Замахается КАЖДОГО проверять: даже по налогам не всегда приходят налоговые "письма счастья"-уведомления! Загон в декларирование (ЕСЛИ правда).
Миша-клиент
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Додано: Нед 15 сер, 2021 09:41
Тобто, стали жити вдвічі краще?🏋️
Тобто, жирно-жируємо, але наче,
не помічаємо цього жиру?
Успіх
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Додано: Нед 15 сер, 2021 10:06
Успіх написав:
Тобто, стали жити вдвічі краще?🏋️
Тобто, жирно-жируємо, але наче,
не помічаємо цього жиру?
Ну, на фоне 1996 прирост реальных доходов явно больше, чем вдвое. Просто вспомните, сколько машин было припарковано тогда у вас под домом. И каких машин.
juristkostya
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Додано: Нед 15 сер, 2021 10:08
GDV29 написав:
Налоговая проверит каждого украинца на соответствие его зарплаты и стоимости имущества
Налоговая служба Украины получит новые полномочия, которые позволят ей знать все про каждого гражданина страны. Все доходы, имущество и покупки украинцев будут подвержены тщательной проверке.
https://biz.today.ua/ru/nalogovaya-prov ... ushhestva/
Унтересно узнать мнения:
1. Это запугивающий фактор, чтобы макимально больше людей загнать под амнистию ( с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г).
2. Неужели все наконец-то будем жить по закону 😂 ( в т.ч. верхушка власти на любом уровне (президенты, депутаты, судьи, прокуроры,.....................)
3. Или это для "своих" - Все можно, а для "чужих"- только Закон ?!
4.........другие варианты
Сколько лет потребовалось налоговикам, чтобы начать начислять налог на недвижимость физикам? А здесь задачка явно посложнее.
juristkostya
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