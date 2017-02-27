GDV29 написав:Налоговая проверит каждого украинца на соответствие его зарплаты и стоимости имущества Налоговая служба Украины получит новые полномочия, которые позволят ей знать все про каждого гражданина страны. Все доходы, имущество и покупки украинцев будут подвержены тщательной проверке.
Zebra написав:Бюджет США занимает у каждого жителя планеты - пенсионеров, младенцев, у всех по $500 в год. Не многовато ли? Еще 10 лет назад аппетиты были значительно меньше. Но ведь инфляция была околонулевая? Стали ли США больше отдалживать? Не стали, они стали больше печатать, грабя каждого жителя планеты на $500 в год.
Аппетиты просто запредельные. Доллару осталось немного. Через 5 лет госдолг к ВВП будет 180%. Через 10 лет уже 250%
So what? Госдолг / ВВП Японии = 266%, и посмотри на иену - 25 лет назад была 0,009 к доллару и сегодня 0,009 к доллару. А у доллара за это время никакого гипера не было - CAGR по инфляции 1,9%.
Zebra написав:ситуация вышла из под контроля, когда официальная инфляция перевалила за 5% рубеж, а на фондовом рынке сорвало стоп-кран и акции компаний пошли в гиперотрыв от реальности не коррелируя со своей доходностью
Именно поэтому на фондовом и др. рынках неизбежна коррекция. Хорошая коррекция - доллара для фиксации прибыли хватит не только лишь всем. Одних маржинальных позиций против доллара сегодня торгуется на сумму, превышающую 20 трлн
Zebra написав:Грядет огромный инфляционный песец.
Мы или уже на пике долларовой инфляции, или пройдем его в течение осени
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 15 сер, 2021 10:31, всього редагувалось 2 разів.
Тобто, стали жити вдвічі краще?🏋️ Тобто, жирно-жируємо, але наче, не помічаємо цього жиру?
Продуктів можна у 2 рази більше з'їсти, але не потрібно особливо хліба та картоплі. Але вартість житла у Львові понад 100 раз у грн. на вторинці, газ також:
Після введення гривні вартість газу була відносно стабільною: в 1996-1999 роках вона становила 11,5 копійок за кубометр, в 2000-2005 роках – 17,5 копійок. Середньомісячна зарплат за цей час виросла у шість разів – з 103,28 гривень до 640,86 гривень. https://www.slovoidilo.ua/2020/07/21/in ... 2020-rokax
Так що для більшості зарплатників не особливо краще, а для ФОПів, то напевно гірше, бо в другій половині 90-их більшість з них легко мали 500 дол., тобто 1 рік 1-кімнатна квартира.
Тобто, стали жити вдвічі краще?🏋️ Тобто, жирно-жируємо, але наче, не помічаємо цього жиру?
Продуктів можна у 2 рази більше з'їсти, але не потрібно особливо хліба та картоплі. Але вартість житла у Львові понад 100 раз у грн. на вторинці, газ також:
Після введення гривні вартість газу була відносно стабільною: в 1996-1999 роках вона становила 11,5 копійок за кубометр, в 2000-2005 роках – 17,5 копійок. Середньомісячна зарплат за цей час виросла у шість разів – з 103,28 гривень до 640,86 гривень. https://www.slovoidilo.ua/2020/07/21/in ... 2020-rokax
Так що для більшості зарплатників не особливо краще, а для ФОПів, то напевно гірше, бо в другій половині 90-их більшість з них легко мали 500 дол., тобто 1 рік 1-кімнатна квартира.
Тобто, стали жити вдвічі краще?🏋️ Тобто, жирно-жируємо, але наче, не помічаємо цього жиру?
Продуктів можна у 2 рази більше з'їсти, але не потрібно особливо хліба та картоплі. Але вартість житла у Львові понад 100 раз у грн. на вторинці, газ також:
Після введення гривні вартість газу була відносно стабільною: в 1996-1999 роках вона становила 11,5 копійок за кубометр, в 2000-2005 роках – 17,5 копійок. Середньомісячна зарплат за цей час виросла у шість разів – з 103,28 гривень до 640,86 гривень. https://www.slovoidilo.ua/2020/07/21/in ... 2020-rokax
Так що для більшості зарплатників не особливо краще, а для ФОПів, то напевно гірше, бо в другій половині 90-их більшість з них легко мали 500 дол., тобто 1 рік 1-кімнатна квартира.
Але, дивна річ)) - бетоном то я якраз і обзавівся, навіть, двома! - а от ціни на продукти, мене реально дратують, так як їх потрібно купляти щодня!!! Бо от якусь річ, наприклад, холодильник/пралка/ноут і т.п. - купили/стратили умовно 20-30Кгрн і маєте на 5-10р., а от на продукти(на сім'ю з 4чол) така сума тратиться за 2-3міс!!!