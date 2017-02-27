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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 сер, 2021 12:06
Investor_K это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.
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vitaliian
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