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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8124812581268127
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:06

Investor_K это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.
vitaliian
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