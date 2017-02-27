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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 сер, 2021 12:06
Investor_K это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.
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vitaliian
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:24
vitaliian написав:Investor_K
это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.
Как думаетк, есть смысл гривас на годовой депозит под 10% на год пока южный ветер?
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Investor_K
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:29
Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.
Как думаетк, есть смысл гривас на годовой депозит под 10% на год пока южный ветер?
Ще б уточнили, для чого вам та скирда/що пізніше(через рік) з нею хочете зробити?(що купити?)
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:38
Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.
Как думаетк, есть смысл гривас на годовой депозит под 10% на год пока южный ветер?
думаю, що пора освоювати ОВДП, принаймні прийняв для себе таке рішення (коли курс скакне на ПА28+)
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flyman
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:45
flyman написав: Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.
Как думаетк, есть смысл гривас на годовой депозит под 10% на год пока южный ветер?
думаю, що пора освоювати ОВДП, принаймні прийняв для себе таке рішення (коли курс скакне на ПА28+)
А може ну його нах то ОВДП
- може ще одну кавалірку/підвал біля ШРТ хапнути, підкріпившись іпотекою, якщо не вистачає коштів?
Але, якщо є кошти на ОВДП, то на підвал - точно має вистачити без іпотеки
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 15 сер, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:46
Тогда план такой. Поймать дно. Купить баксы. При курсе 28+ сдаем баксы и в облигации
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Investor_K
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:05
Есть идея. Не знаю как реализовать.
Прикупить пахотной земли га 80-100. И в аренду. Как на праКПП тике воплотить?
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Investor_K
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:09
Investor_K написав:
Есть идея. Не знаю как реализовать.
Прикупить пахотной земли га 80-100. И в аренду. Как на праКПП тике воплотить?
Вже добрий рік моніторю це питання ( з уточненням до 10 га)
Висновок наступний
Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно....
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budivelnik
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:20
budivelnik написав:
Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно...
Все, як в нерухомості))
В Рясному і Винниках - дешево, але і оренда смішна і перепродати з нормальним наваром - нема кому))
А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то....
...але ж то треба пахати, як тато Карло
- а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:38
Успіх написав:
А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то....
...але ж то треба пахати, як тато Карло
- а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...
присказка старая:
"три способа потерять деньги:
самый быстрый - скачки
самый приятный - женщины
самый надежный - сельское хоз-во"
как и в любом бизнесе - если сейчас кто-то решил вложить деньги, типа сейчас не буду ничего делать, деньги сами будут капать (типа нынешних инвесторов в землю) - то очень быстро останетесь без денег.
надо быть в теме, и достаточно плотно
а по поводу пассивного дохода - большой доход только активный, в нынешней ситуации хотя бы сохранить сбережения;) разве что вам дядя оставит в наследство 1 млн уе
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 15 сер, 2021 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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