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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8125812681278128>
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:06

Investor_K это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:24

  vitaliian написав:Investor_K это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.

Как думаетк, есть смысл гривас на годовой депозит под 10% на год пока южный ветер?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:29

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.

Как думаетк, есть смысл гривас на годовой депозит под 10% на год пока южный ветер?

Ще б уточнили, для чого вам та скирда/що пізніше(через рік) з нею хочете зробити?(що купити?)
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:38

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.

Как думаетк, есть смысл гривас на годовой депозит под 10% на год пока южный ветер?

думаю, що пора освоювати ОВДП, принаймні прийняв для себе таке рішення (коли курс скакне на ПА28+)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:45

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K это такой прикол как у ляшко олега чтоб все ржали не вникая в текст, он наверрное что то употребляет весёлое.

Как думаетк, есть смысл гривас на годовой депозит под 10% на год пока южный ветер?

думаю, що пора освоювати ОВДП, принаймні прийняв для себе таке рішення (коли курс скакне на ПА28+)

А може ну його нах то ОВДП :mrgreen: - може ще одну кавалірку/підвал біля ШРТ хапнути, підкріпившись іпотекою, якщо не вистачає коштів?

Але, якщо є кошти на ОВДП, то на підвал - точно має вистачити без іпотеки :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 15 сер, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тогда план такой. Поймать дно. Купить баксы. При курсе 28+ сдаем баксы и в облигации
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть идея. Не знаю как реализовать.
Прикупить пахотной земли га 80-100. И в аренду. Как на праКПП тике воплотить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:09

  Investor_K написав:Есть идея. Не знаю как реализовать.
Прикупить пахотной земли га 80-100. И в аренду. Как на праКПП тике воплотить?
Вже добрий рік моніторю це питання ( з уточненням до 10 га)
Висновок наступний
Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно...

Все, як в нерухомості))
В Рясному і Винниках - дешево, але і оренда смішна і перепродати з нормальним наваром - нема кому))

А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то.... :wink: :idea: ...але ж то треба пахати, як тато Карло :mrgreen: - а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:38

  Успіх написав:А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то.... :wink: :idea: ...але ж то треба пахати, як тато Карло :mrgreen: - а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...

присказка старая:
"три способа потерять деньги:
самый быстрый - скачки
самый приятный - женщины
самый надежный - сельское хоз-во"

как и в любом бизнесе - если сейчас кто-то решил вложить деньги, типа сейчас не буду ничего делать, деньги сами будут капать (типа нынешних инвесторов в землю) - то очень быстро останетесь без денег.

надо быть в теме, и достаточно плотно

а по поводу пассивного дохода - большой доход только активный, в нынешней ситуации хотя бы сохранить сбережения;) разве что вам дядя оставит в наследство 1 млн уе :mrgreen:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 15 сер, 2021 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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