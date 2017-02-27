|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:39
Успіх написав:
А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то.
Люба робота - це робота(для пшениці/соняшнику треба 100+га + нормальний агроном + комбайн+трактор+вантажівка+ті хто буде це обслуговувати..)
Пошуки халяви - це дармо втрачений час.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 24774
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 2662 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:44
zРадио написав:
So what? Госдолг / ВВП Японии = 266%, и посмотри на иену - 25 лет назад была 0,009 к доллару и сегодня 0,009 к доллару. А у доллара за это время никакого гипера не было - CAGR по инфляции 1,9%.
Не совсем удачное сравнение, так как гос.долг Японии, это фактически их внутренний долг, который легко можно погасить эмиссией иены.
(95% гос.облигаций Японии принадлежат японским фирмам и гражданам),
Японцы, по своему менталитету, очень бережливая нация, которая склонна к накоплению,
поэтому там и низкая инфляция.
Но у них 1/3 населения старше 65лет, что вынуждает правительство постоянно выделять огромные суммы на различные субсидии и в ПФ.
И ничего хорошего в этих растущих долгах нет, так как по ним нужно платить проценты. С каждым годом всё больше и больше. И выбор уже предельно прост, или дефолт по обязательствам, или инфляция. Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...
Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...
Сейчас нет смысла возвращаться во времена 25-летней давности, или во времена Р.Никсона,
при котором похоронили золотой стандарт, так как философия экономики
и финансов кардинально изменилась. То, что раньше было опасно, или нельзя, сейчас уже можно.
Более того, по словам председателя крупнейшего банка мира JPMorgan Chase
Д.Даймона, инфляция, это благо для экономики.
На неё уже махнули рукой. Как будет, так и будет.
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:46
Успіх написав: budivelnik написав:
Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно...
Все, як в нерухомості))
В Рясному і Винниках - дешево, але і оренда смішна і перепродати з нормальним наваром - нема кому))
А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то....
...але ж то треба пахати, як тато Карло
- а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...
Пахать влом
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6761
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:48
Investor_K написав: Успіх написав: budivelnik написав:
Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно...
Все, як в нерухомості))
В Рясному і Винниках - дешево, але і оренда смішна і перепродати з нормальним наваром - нема кому))
А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то....
...але ж то треба пахати, як тато Карло
- а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...
Пахать влом
тогда надо лежать под пальмой и ждать, когда упадет банан...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1198
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:59
RTC12 написав:
Не совсем удачное сравнение, так как гос.долг Японии, это фактически их внутренний долг, который легко можно погасить эмиссией иены.
(95% гос.облигаций Японии принадлежат японским фирмам и гражданам)
А я считаю, что удачное - перед США вообще не стоит проблема деления долга на внутренний и внешний, потому что одалживают им все в долларах, и резиденты, и нерезиденты
RTC12 написав:
Японцы, по своему менталитету, очень бережливая нация, которая склонна к накоплению, поэтому там и низкая инфляция.
В США сегодня тоже инвестируют все, включая детей. Даже вертолетные деньги, раздаваемые для потребления, на 85% пошли в накопления
RTC12 написав:
Но у них 1/3 населения старше 65лет, что вынуждает правительство постоянно выделять огромные суммы на различные субсидии и в ПФ.
И ничего хорошего в этих растущих долгах нет, так как по ним нужно платить проценты. С каждым годом всё больше и больше. И выбор уже предельно прост, или дефолт по обязательствам, или инфляция. Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...
Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...
Я согласен с тем, что долги мировых правительств - это глобальная финансовая пирамида, но я не вижу ни одной причины, по которой она закончится в ближайшие годы
RTC12 написав:
Сейчас нет смысла возвращаться во времена 25-летней давности, или во времена Р.Никсона,
при котором похоронили золотой стандарт, так как философия экономики
и финансов кардинально изменилась. То, что раньше было опасно, или нельзя, сейчас уже можно.
Более того, по словам председателя крупнейшего банка мира JPMorgan Chase
Д.Даймона, инфляция, это благо для экономики.
На неё уже махнули рукой. Как будет, так и будет.
Инфляция - это как температура тела. Ниже нормального уровня - плохо, выше нормального уровня - плохо. Таргетный уровень не просто так определен. На него и продолжат ориентироваться. Чтобы США могли махнуть рукой на резервный статус доллар, им нужно сократить внутренее потребление на 30%, или придумать альтернативные бусы, в обмен на которые туземцы продолжат менять свои ресурсы
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10875
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 5257 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Нед 15 сер, 2021 14:08
zРадио написав:
Инфляция - это как температура тела. Ниже нормального уровня - плохо, выше нормального уровня - плохо. Таргетный уровень не просто так определен. На него и продолжат ориентироваться. Чтобы США могли махнуть рукой на резервный статус доллар, им нужно сократить внутренее потребление на 30%, или придумать альтернативные бусы
, в обмен на которые туземцы
продолжат менять свои ресурсы
после слов "бусы", "туземцы" - это сразу в раздел "Конспирология".
а не анализ глобальной экономики и резервных валют. мы последние лет 20 живем в ситуации, которой раньше не было - как по размеру эмиссий валют (в т.ч. доллара и евро), так и по дисбалансу глобального производства-потребления.
чем это закончится - наблюдаем. но не пытаемся натянуть сов на глобус
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1198
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26959
|6115497
|
Нед 15 сер, 2021 14:07
Zebra
|
|7635
|4252100
|
П'ят 13 сер, 2021 17:42
Vic
|
|1001
|1343780
|
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх
|