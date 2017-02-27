Додано: Нед 15 сер, 2021 13:44

zРадио написав: So what? Госдолг / ВВП Японии = 266%, и посмотри на иену - 25 лет назад была 0,009 к доллару и сегодня 0,009 к доллару. А у доллара за это время никакого гипера не было - CAGR по инфляции 1,9%.

So what? Госдолг / ВВП Японии = 266%, и посмотри на иену - 25 лет назад была 0,009 к доллару и сегодня 0,009 к доллару. А у доллара за это время никакого гипера не было - CAGR по инфляции 1,9%.

Не совсем удачное сравнение, так как гос.долг Японии, это фактически их внутренний долг, который легко можно погасить эмиссией иены.(95% гос.облигаций Японии принадлежат японским фирмам и гражданам),Японцы, по своему менталитету, очень бережливая нация, которая склонна к накоплению,поэтому там и низкая инфляция.Но у них 1/3 населения старше 65лет, что вынуждает правительство постоянно выделять огромные суммы на различные субсидии и в ПФ.И ничего хорошего в этих растущих долгах нет, так как по ним нужно платить проценты. С каждым годом всё больше и больше. И выбор уже предельно прост, или дефолт по обязательствам, или инфляция. Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...Сейчас нет смысла возвращаться во времена 25-летней давности, или во времена Р.Никсона,при котором похоронили золотой стандарт, так как философия экономикии финансов кардинально изменилась. То, что раньше было опасно, или нельзя, сейчас уже можно.Более того, по словам председателя крупнейшего банка мираД.Даймона, инфляция, это благо для экономики.На неё уже махнули рукой. Как будет, так и будет.