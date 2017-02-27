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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8126812781288129
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:47

  zРадио написав:
  RTC12 написав:Не совсем удачное сравнение, так как гос.долг Японии, это фактически их внутренний долг, который легко можно погасить эмиссией иены.
(95% гос.облигаций Японии принадлежат японским фирмам и гражданам)

А я считаю, что удачное - перед США вообще не стоит проблема деления долга на внутренний и внешний, потому что одалживают им все в долларах, и резиденты, и нерезиденты

Так я ведь написал: Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...
Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...

  zРадио написав:
  RTC12 написав:Японцы, по своему менталитету, очень бережливая нация, которая склонна к накоплению, поэтому там и низкая инфляция.

В США сегодня тоже инвестируют все, включая детей. Даже вертолетные деньги, раздаваемые для потребления, на 85% пошли в накопления

Вертолетные деньги, раздаваемые американцам для потребления, уже успешно проедены, о чем недавно показал индекс Michigan Consumer Sentiment.
Настроения потребителей ниже плинтуса. Всего 35% оптимистов, по сравнению с 50% в июне.
  zРадио написав:
  RTC12 написав:Но у них 1/3 населения старше 65лет, что вынуждает правительство постоянно выделять огромные суммы на различные субсидии и в ПФ.
И ничего хорошего в этих растущих долгах нет, так как по ним нужно платить проценты. С каждым годом всё больше и больше. И выбор уже предельно прост, или дефолт по обязательствам, или инфляция. Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...
Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...

Я согласен с тем, что долги мировых правительств - это глобальная финансовая пирамида, но я не вижу ни одной причины, по которой она закончится в ближайшие годы

Ближайшие годы - понятие растяжимое. До очередных выборов в США осталось чуть более 3 лет. Уже понятно что Трамп не отступит, и будет играть не только в гольф. Через пару лет республиканцы начнут активно портить демократам репутацию. Мы уже видели на предыдущих выборах штурм Капитолия и беспредел в Чикаго, так что там всё может быть.
Показательный пример. На днях Байден попросил страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти, дабы снизить цены на бензин в США. Казалось бы, цена на нефть должна упасть. А она увеличилась. Потому что рынок расценил это как слабость Америки.
  zРадио написав:
  RTC12 написав:Сейчас нет смысла возвращаться во времена 25-летней давности, или во времена Р.Никсона,
при котором похоронили золотой стандарт, так как философия экономики
и финансов кардинально изменилась. То, что раньше было опасно, или нельзя, сейчас уже можно.
Более того, по словам председателя крупнейшего банка мира
JPMorgan Chase Д.Даймона, инфляция, это благо для экономики.
На неё уже махнули рукой. Как будет, так и будет.

Инфляция - это как температура тела. Ниже нормального уровня - плохо, выше нормального уровня - плохо. Таргетный уровень не просто так определен. На него и продолжат ориентироваться. Чтобы США могли махнуть рукой на резервный статус доллар, им нужно сократить внутренее потребление на 30%, или придумать альтернативные бусы, в обмен на которые туземцы продолжат менять свои ресурсы

Там ориентир уже один - уровень безработицы, а уровень инфляции уже никого не волнует.
Так как этот показатель объявлен "временным".
Фактически - вне закона. Опять таки, эти индексы считают по разному и по хитрому.
Прогнозируемые, предварительные, уточненные, с учетом агросектора, без учёта и т.п. и т.д.
Там масса возможностей для манипуляций цифрами, и тем самым для влияния на рынок.

Альтернативные бусы не нужно придумывать. Они уже существуют 2тыс.лет.
Про них слегка подзабыли, но не забыли.
Они тихонько лежат в банковских хранилищах, накапливают потенциал и ждут своего часа...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:48

  zРадио написав:
  Shaman написав:после слов "бусы", "туземцы" - это сразу в раздел "Конспирология".
а не анализ глобальной экономики и резервных валют. мы последние лет 20 живем в ситуации, которой раньше не было - как по размеру эмиссий валют (в т.ч. доллара и евро), так и по дисбалансу глобального производства-потребления.

чем это закончится - наблюдаем. но не пытаемся натянуть сов на глобус :D


Так я и предлагаю не натягивать. Эффект Линди по Талебу - то, что просуществовало долго, имеет гораздо бОльшие шансы существовать далее, нежели обнулиться.

Что до бусов и туземцев - не занимайтесь софистикой. Если читаете ветку, то знаете, что я гораздо чаще объясняю экономические явления скучной профессиональной лексикой, нежели позволяю себе обывательские упрощения. Выходной день, отвечаю с телефона, вот и не хочется повторяться о том, что уже много раз обсуждалось

PS: утверждение о беспрецедентности текущей ситуации - вот это, пожалуй, ближе всего к конспирологии :D Развитие циклично, и нужно просто вспомнить хорошо забытое старое

что нужно вспомнить? 8)

рост долларовой денежной базы и массы, который идет с 2000?
индустриализацию Китая и то, что он стал мировой фабрикой, торговый дефицит США?
беспрецедентный рост цен на комодитиз с того же 2000 года?
развитие компьютерных технологий и интернета, которые меняют многое, в том числе логистику?

мы сейчас в эпохе перемен, на смене укладов - вопрос, что придет на смену...
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