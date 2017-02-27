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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 8126812781288129 Додано: Нед 15 сер, 2021 15:47 zРадио написав: RTC12 написав: Не совсем удачное сравнение, так как гос.долг Японии, это фактически их внутренний долг, который легко можно погасить эмиссией иены.

(95% гос.облигаций Японии принадлежат японским фирмам и гражданам) Не совсем удачное сравнение, так как гос.долг Японии, это фактически их внутренний долг, который легко можно погасить эмиссией иены.(95% гос.облигаций Японии принадлежат японским фирмам и гражданам)

А я считаю, что удачное - перед США вообще не стоит проблема деления долга на внутренний и внешний, потому что одалживают им все в долларах, и резиденты, и нерезиденты

А я считаю, что удачное - перед США вообще не стоит проблема деления долга на внутренний и внешний, потому что одалживают им все в долларах, и резиденты, и нерезиденты

Так я ведь написал: Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...

Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...



zРадио написав: RTC12 написав: Японцы, по своему менталитету, очень бережливая нация, которая склонна к накоплению, поэтому там и низкая инфляция. Японцы, по своему менталитету, очень бережливая нация, которая склонна к накоплению, поэтому там и низкая инфляция.

В США сегодня тоже инвестируют все, включая детей. Даже вертолетные деньги, раздаваемые для потребления, на 85% пошли в накопления

В США сегодня тоже инвестируют все, включая детей. Даже вертолетные деньги, раздаваемые для потребления, на 85% пошли в накопления

Вертолетные деньги, раздаваемые американцам для потребления, уже успешно проедены, о чем недавно показал индекс Michigan Consumer Sentiment.

Настроения потребителей ниже плинтуса. Всего 35% оптимистов, по сравнению с 50% в июне.

zРадио написав: RTC12 написав: Но у них 1/3 населения старше 65лет, что вынуждает правительство постоянно выделять огромные суммы на различные субсидии и в ПФ.

И ничего хорошего в этих растущих долгах нет, так как по ним нужно платить проценты. С каждым годом всё больше и больше. И выбор уже предельно прост, или дефолт по обязательствам, или инфляция. Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...

Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...

Но у них 1/3 населения старше 65лет, что вынуждает правительство постоянно выделять огромные суммы на различные субсидии и в ПФ.И ничего хорошего в этих растущих долгах нет, так как по ним нужно платить проценты. С каждым годом всё больше и больше. И выбор уже предельно прост, или дефолт по обязательствам, или инфляция. Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...

Я согласен с тем, что долги мировых правительств - это глобальная финансовая пирамида, но я не вижу ни одной причины, по которой она закончится в ближайшие годы

Я согласен с тем, что долги мировых правительств - это глобальная финансовая пирамида, но я не вижу ни одной причины, по которой она закончится в ближайшие годы

Ближайшие годы - понятие растяжимое. До очередных выборов в США осталось чуть более 3 лет. Уже понятно что Трамп не отступит, и будет играть не только в гольф. Через пару лет республиканцы начнут активно портить демократам репутацию. Мы уже видели на предыдущих выборах штурм Капитолия и беспредел в Чикаго, так что там всё может быть.

Показательный пример. На днях Байден попросил страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти, дабы снизить цены на бензин в США. Казалось бы, цена на нефть должна упасть. А она увеличилась. Потому что рынок расценил это как слабость Америки.

zРадио написав: RTC12 написав: Сейчас нет смысла возвращаться во времена 25-летней давности, или во времена Р.Никсона,

при котором похоронили золотой стандарт, так как философия экономики

и финансов кардинально изменилась. То, что раньше было опасно, или нельзя, сейчас уже можно.

Более того, по словам председателя крупнейшего банка мира

JPMorgan Chase Д.Даймона, инфляция, это благо для экономики.

На неё уже махнули рукой. Как будет, так и будет. Сейчас нет смысла возвращаться во времена 25-летней давности, или во времена Р.Никсона,при котором похоронили золотой стандарт, так как философия экономикии финансов кардинально изменилась. То, что раньше было опасно, или нельзя, сейчас уже можно.Более того, по словам председателя крупнейшего банка мираД.Даймона, инфляция, это благо для экономики.На неё уже махнули рукой. Как будет, так и будет.

Инфляция - это как температура тела. Ниже нормального уровня - плохо, выше нормального уровня - плохо. Таргетный уровень не просто так определен. На него и продолжат ориентироваться. Чтобы США могли махнуть рукой на резервный статус доллар, им нужно сократить внутренее потребление на 30%, или придумать альтернативные бусы, в обмен на которые туземцы продолжат менять свои ресурсы Инфляция - это как температура тела. Ниже нормального уровня - плохо, выше нормального уровня - плохо. Таргетный уровень не просто так определен. На него и продолжат ориентироваться. Чтобы США могли махнуть рукой на резервный статус доллар, им нужно сократить внутренее потребление на 30%, или придумать альтернативные бусы, в обмен на которые туземцы продолжат менять свои ресурсы

Там ориентир уже один - уровень безработицы, а уровень инфляции уже никого не волнует.

Так как этот показатель объявлен "временным".

Фактически - вне закона. Опять таки, эти индексы считают по разному и по хитрому.

Прогнозируемые, предварительные, уточненные, с учетом агросектора, без учёта и т.п. и т.д.

Там масса возможностей для манипуляций цифрами, и тем самым для влияния на рынок.



Альтернативные бусы не нужно придумывать. Они уже существуют 2тыс.лет.

Про них слегка подзабыли, но не забыли.

Они тихонько лежат в банковских хранилищах, накапливают потенциал и ждут своего часа... Так я ведь написал: Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...Вертолетные деньги, раздаваемые американцам для потребления, уже успешно проедены, о чем недавно показал индекс Michigan Consumer Sentiment.Настроения потребителей ниже плинтуса. Всего 35% оптимистов, по сравнению с 50% в июне.Ближайшие годы - понятие растяжимое. До очередных выборов в США осталось чуть более 3 лет. Уже понятно что Трамп не отступит, и будет играть не только в гольф. Через пару лет республиканцы начнут активно портить демократам репутацию. Мы уже видели на предыдущих выборах штурм Капитолия и беспредел в Чикаго, так что там всё может быть.Показательный пример. На днях Байден попросил страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти, дабы снизить цены на бензин в США. Казалось бы, цена на нефть должна упасть. А она увеличилась. Потому что рынок расценил это как слабость Америки.Там ориентир уже один - уровень безработицы, а уровень инфляции уже никого не волнует.Так как этот показатель объявлен "временным".Фактически - вне закона. Опять таки, эти индексы считают по разному и по хитрому.Прогнозируемые, предварительные, уточненные, с учетом агросектора, без учёта и т.п. и т.д.Там масса возможностей для манипуляций цифрами, и тем самым для влияния на рынок.Альтернативные бусы не нужно придумывать. Они уже существуют 2тыс.лет.Про них слегка подзабыли, но не забыли.Они тихонько лежат в банковских хранилищах, накапливают потенциал и ждут своего часа... RTC12 Повідомлень: 429 З нами з: 09.05.15 Подякував: 78 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 15:48 zРадио написав: Shaman написав: после слов "бусы", "туземцы" - это сразу в раздел "Конспирология".

а не анализ глобальной экономики и резервных валют. мы последние лет 20 живем в ситуации, которой раньше не было - как по размеру эмиссий валют (в т.ч. доллара и евро), так и по дисбалансу глобального производства-потребления.



чем это закончится - наблюдаем. но не пытаемся натянуть сов на глобус после слов "бусы", "туземцы" - это сразу в раздел "Конспирология".а не анализ глобальной экономики и резервных валют. мы последние лет 20 живем в ситуации, которой раньше не было - как по размеру эмиссий валют (в т.ч. доллара и евро), так и по дисбалансу глобального производства-потребления.чем это закончится - наблюдаем. но не пытаемся натянуть сов на глобус



Так я и предлагаю не натягивать. Эффект Линди по Талебу - то, что просуществовало долго, имеет гораздо бОльшие шансы существовать далее, нежели обнулиться.



Что до бусов и туземцев - не занимайтесь софистикой. Если читаете ветку, то знаете, что я гораздо чаще объясняю экономические явления скучной профессиональной лексикой, нежели позволяю себе обывательские упрощения. Выходной день, отвечаю с телефона, вот и не хочется повторяться о том, что уже много раз обсуждалось



PS: утверждение о беспрецедентности текущей ситуации - вот это, пожалуй, ближе всего к конспирологии Развитие циклично, и нужно просто вспомнить хорошо забытое старое Так я и предлагаю не натягивать. Эффект Линди по Талебу - то, что просуществовало долго, имеет гораздо бОльшие шансы существовать далее, нежели обнулиться.Что до бусов и туземцев - не занимайтесь софистикой. Если читаете ветку, то знаете, что я гораздо чаще объясняю экономические явления скучной профессиональной лексикой, нежели позволяю себе обывательские упрощения. Выходной день, отвечаю с телефона, вот и не хочется повторяться о том, что уже много раз обсуждалосьPS: утверждение о беспрецедентности текущей ситуации - вот это, пожалуй, ближе всего к конспирологииРазвитие циклично, и нужно просто вспомнить хорошо забытое старое

что нужно вспомнить?



рост долларовой денежной базы и массы, который идет с 2000?

индустриализацию Китая и то, что он стал мировой фабрикой, торговый дефицит США?

беспрецедентный рост цен на комодитиз с того же 2000 года?

развитие компьютерных технологий и интернета, которые меняют многое, в том числе логистику?



мы сейчас в эпохе перемен, на смене укладов - вопрос, что придет на смену... что нужно вспомнить?рост долларовой денежной базы и массы, который идет с 2000?индустриализацию Китая и то, что он стал мировой фабрикой, торговый дефицит США?беспрецедентный рост цен на комодитиз с того же 2000 года?развитие компьютерных технологий и интернета, которые меняют многое, в том числе логистику?мы сейчас в эпохе перемен, на смене укладов - вопрос, что придет на смену... Shaman Повідомлень: 1200 З нами з: 29.09.19 Подякував: 129 раз. Подякували: 250 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8126812781288129 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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