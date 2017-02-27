Додано: Нед 15 сер, 2021 16:20

RTC12 написав: Так я ведь написал: Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...

Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...



Так я ведь написал: Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...

RTC12 написав: Вертолетные деньги, раздаваемые американцам для потребления, уже успешно проедены, о чем недавно показал индекс Michigan Consumer Sentiment.

Настроения потребителей ниже плинтуса. Всего 35% оптимистов, по сравнению с 50% в июне Вертолетные деньги, раздаваемые американцам для потребления, уже успешно проедены, о чем недавно показал индекс Michigan Consumer Sentiment.Настроения потребителей ниже плинтуса. Всего 35% оптимистов, по сравнению с 50% в июне

RTC12 написав: Показательный пример. На днях Байден попросил страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти, дабы снизить цены на бензин в США. Казалось бы, цена на нефть должна упасть. А она увеличилась. Потому что рынок расценил это как слабость Америки.

Показательный пример. На днях Байден попросил страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти, дабы снизить цены на бензин в США. Казалось бы, цена на нефть должна упасть. А она увеличилась. Потому что рынок расценил это как слабость Америки.

RTC12 написав: Там ориентир уже один - уровень безработицы, а уровень инфляции уже никого не волнует.

Так как этот показатель объявлен "временным".

Там ориентир уже один - уровень безработицы, а уровень инфляции уже никого не волнует.Так как этот показатель объявлен "временным".

RTC12 написав: Альтернативные бусы не нужно придумывать. Они уже существуют 2тыс.лет.

Про них слегка подзабыли, но не забыли.

Они тихонько лежат в банковских хранилищах, накапливают потенциал и ждут своего часа... Альтернативные бусы не нужно придумывать. Они уже существуют 2тыс.лет.Про них слегка подзабыли, но не забыли.Они тихонько лежат в банковских хранилищах, накапливают потенциал и ждут своего часа...

Shaman написав: мы сейчас в эпохе перемен, на смене укладов - вопрос, что придет на смену... мы сейчас в эпохе перемен, на смене укладов - вопрос, что придет на смену...

Разумеется, остается - такова денежная механика. Но на длинном интервале текущий короткий всплеск просто растворитсяИнвестированная их часть по прежнему в активах, и легкомысленно (с позиции их владельцев) будет перераспределена в пользу хедж-фондов. А недавнее падение потребительских настроений, повторюсь - не падение, а возврат к низким уровням, свойственным продолжающемуся кризису. Возврат как раз и связан с невозможностью безлимитной эмиссииОб этом попросят функционеры ФРС в одном из своих ближайших заявлений. Президент - политическая должность, рынки же куда более зависимы от FOMCЕще недавно вы понимали, что временность инфляции продиктована временностью отхода от ее таргетирования. Что изменилось? Вы уверены, что смена позиции обусловлена объективными факторами, а не личным ущербом?С этим я не спорю. Но не забывайте, что к золоту дешевеют не только фиатные деньги, но и потребительские товары (благодаря технологиям). Объемы предложения денег принципиальны в контексте накопления, но не потребления. Уж как бы сильно не обесценился к золоту доллар за последние 40 лет, но телевизор и компьютер стоят сильно дешевле, чем стоили...Деньги намного универсальнее любой категории товаров и услуг, которые можно на них купить. Именно поэтому пузыри никуда не денутся, но будут надуваться в разных местах в соответствии со сменой укладов. Так что вспомнить нужно длительную историю рыночных циклов, а не беспрецедентные взлеты цен на соль, тюльпаны, китовый жир, нефть, пенициллин и т.д...