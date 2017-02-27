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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8126812781288129
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:48

  zРадио написав:
  Shaman написав:после слов "бусы", "туземцы" - это сразу в раздел "Конспирология".
а не анализ глобальной экономики и резервных валют. мы последние лет 20 живем в ситуации, которой раньше не было - как по размеру эмиссий валют (в т.ч. доллара и евро), так и по дисбалансу глобального производства-потребления.

чем это закончится - наблюдаем. но не пытаемся натянуть сов на глобус :D


Так я и предлагаю не натягивать. Эффект Линди по Талебу - то, что просуществовало долго, имеет гораздо бОльшие шансы существовать далее, нежели обнулиться.

Что до бусов и туземцев - не занимайтесь софистикой. Если читаете ветку, то знаете, что я гораздо чаще объясняю экономические явления скучной профессиональной лексикой, нежели позволяю себе обывательские упрощения. Выходной день, отвечаю с телефона, вот и не хочется повторяться о том, что уже много раз обсуждалось

PS: утверждение о беспрецедентности текущей ситуации - вот это, пожалуй, ближе всего к конспирологии :D Развитие циклично, и нужно просто вспомнить хорошо забытое старое

что нужно вспомнить? 8)

рост долларовой денежной базы и массы, который идет с 2000?
индустриализацию Китая и то, что он стал мировой фабрикой, торговый дефицит США?
беспрецедентный рост цен на комодитиз с того же 2000 года?
развитие компьютерных технологий и интернета, которые меняют многое, в том числе логистику?

мы сейчас в эпохе перемен, на смене укладов - вопрос, что придет на смену...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 16:20

  RTC12 написав:Так я ведь написал: Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...
Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...



Разумеется, остается - такова денежная механика. Но на длинном интервале текущий короткий всплеск просто растворится

  RTC12 написав:Вертолетные деньги, раздаваемые американцам для потребления, уже успешно проедены, о чем недавно показал индекс Michigan Consumer Sentiment.
Настроения потребителей ниже плинтуса. Всего 35% оптимистов, по сравнению с 50% в июне


Инвестированная их часть по прежнему в активах, и легкомысленно (с позиции их владельцев) будет перераспределена в пользу хедж-фондов. А недавнее падение потребительских настроений, повторюсь - не падение, а возврат к низким уровням, свойственным продолжающемуся кризису. Возврат как раз и связан с невозможностью безлимитной эмиссии

  RTC12 написав:Показательный пример. На днях Байден попросил страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти, дабы снизить цены на бензин в США. Казалось бы, цена на нефть должна упасть. А она увеличилась. Потому что рынок расценил это как слабость Америки.


Об этом попросят функционеры ФРС в одном из своих ближайших заявлений. Президент - политическая должность, рынки же куда более зависимы от FOMC

  RTC12 написав:Там ориентир уже один - уровень безработицы, а уровень инфляции уже никого не волнует.
Так как этот показатель объявлен "временным".


Еще недавно вы понимали, что временность инфляции продиктована временностью отхода от ее таргетирования. Что изменилось? Вы уверены, что смена позиции обусловлена объективными факторами, а не личным ущербом?

  RTC12 написав:Альтернативные бусы не нужно придумывать. Они уже существуют 2тыс.лет.
Про них слегка подзабыли, но не забыли.
Они тихонько лежат в банковских хранилищах, накапливают потенциал и ждут своего часа...


С этим я не спорю. Но не забывайте, что к золоту дешевеют не только фиатные деньги, но и потребительские товары (благодаря технологиям). Объемы предложения денег принципиальны в контексте накопления, но не потребления. Уж как бы сильно не обесценился к золоту доллар за последние 40 лет, но телевизор и компьютер стоят сильно дешевле, чем стоили...

  Shaman написав:мы сейчас в эпохе перемен, на смене укладов - вопрос, что придет на смену...


Деньги намного универсальнее любой категории товаров и услуг, которые можно на них купить. Именно поэтому пузыри никуда не денутся, но будут надуваться в разных местах в соответствии со сменой укладов. Так что вспомнить нужно длительную историю рыночных циклов, а не беспрецедентные взлеты цен на соль, тюльпаны, китовый жир, нефть, пенициллин и т.д...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 16:45

  zРадио написав:
  RTC12 написав:Так я ведь написал: Дефолт не приемлем априори, и его уже не допустят ни в Японии, ни в США, ни в Европе...
Значит остается инфляция, с которой бороться уже фактически невозможно...



Разумеется, остается - такова денежная механика. Но на длинном интервале текущий короткий всплеск просто растворится

  RTC12 написав:Вертолетные деньги, раздаваемые американцам для потребления, уже успешно проедены, о чем недавно показал индекс Michigan Consumer Sentiment.
Настроения потребителей ниже плинтуса. Всего 35% оптимистов, по сравнению с 50% в июне


Инвестированная их часть по прежнему в активах, и легкомысленно (с позиции их владельцев) будет перераспределена в пользу хедж-фондов. А недавнее падение потребительских настроений, повторюсь - не падение, а возврат к низким уровням, свойственным продолжающемуся кризису. Возврат как раз и связан с невозможностью безлимитной эмиссии

  RTC12 написав:Показательный пример. На днях Байден попросил страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти, дабы снизить цены на бензин в США. Казалось бы, цена на нефть должна упасть. А она увеличилась. Потому что рынок расценил это как слабость Америки.


Об этом попросят функционеры ФРС в одном из своих ближайших заявлений. Президент - политическая должность, рынки же куда более зависимы от FOMC

  RTC12 написав:Там ориентир уже один - уровень безработицы, а уровень инфляции уже никого не волнует.
Так как этот показатель объявлен "временным".


Еще недавно вы понимали, что временность инфляции продиктована временностью отхода от ее таргетирования. Что изменилось? Вы уверены, что смена позиции обусловлена объективными факторами, а не личным ущербом?

  RTC12 написав:Альтернативные бусы не нужно придумывать. Они уже существуют 2тыс.лет.
Про них слегка подзабыли, но не забыли.
Они тихонько лежат в банковских хранилищах, накапливают потенциал и ждут своего часа...


С этим я не спорю. Но не забывайте, что к золоту дешевеют не только фиатные деньги, но и потребительские товары (благодаря технологиям). Объемы предложения денег принципиальны в контексте накопления, но не потребления. Уж как бы сильно не обесценился к золоту доллар за последние 40 лет, но телевизор и компьютер стоят сильно дешевле, чем стоили...

  Shaman написав:мы сейчас в эпохе перемен, на смене укладов - вопрос, что придет на смену...


Деньги намного универсальнее любой категории товаров и услуг, которые можно на них купить. Именно поэтому пузыри никуда не денутся, но будут надуваться в разных местах в соответствии со сменой укладов. Так что вспомнить нужно длительную историю рыночных циклов, а не беспрецедентные взлеты цен на соль, тюльпаны, китовый жир, нефть, пенициллин и т.д...


Как вы представляете что в условиях ковида, который никто в ближайший год так точно "сворачивать" по-видимому не собирается (уже Лямбду приготовили как запасной вариант, если Дельта не прокатит :mrgreen: ), удастся стабильно улучшить занятость в США, улучшить их потребительские настроения, при этом полностью свернув (или даже просто ужесточив) денежную политику со всеми последствиями (падение фонды и всех пузырей, с которых наверное кормятся многие американцы, создав себе "рабочее место, независимое от дяди" :mrgreen: ) ?
:roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 15 сер, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 16:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:удастся стабильно улучшить занятость в США, улучшить их потребительские настроения, при этом полностью свернув (или даже просто ужесточив) денежную политику
да элементарно перестать субсидировать безработицу и начать субсидировать занятость. Что будете удобрять и поливать то и вырастет :D Например если финансово стимулировать рождаемость подрастут отрасли детских товаров и медицины но не за счёт новых денег (что вызывает инфляцию) а за счёт новых потребителей..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:02

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:удастся стабильно улучшить занятость в США, улучшить их потребительские настроения, при этом полностью свернув (или даже просто ужесточив) денежную политику
да элементарно перестать субсидировать безработицу и начать субсидировать занятость. Что будете удобрять и поливать то и вырастет :D Например если финансово стимулировать рождаемость подрастут отрасли детских товаров и медицины но не за счёт новых денег (что вызывает инфляцию) а за счёт новых потребителей..

Голоса избирателей нужны "здесь и сейчас"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Тогда план такой. Поймать дно. Купить баксы. При курсе 28+ сдаем баксы и в облигации

А если курс 28+ будет лет через 10?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:14

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:удастся стабильно улучшить занятость в США, улучшить их потребительские настроения, при этом полностью свернув (или даже просто ужесточив) денежную политику
да элементарно перестать субсидировать безработицу и начать субсидировать занятость. Что будете удобрять и поливать то и вырастет :D Например если финансово стимулировать рождаемость подрастут отрасли детских товаров и медицины но не за счёт новых денег (что вызывает инфляцию) а за счёт новых потребителей..
Голоса избирателей нужны "здесь и сейчас"
1 Для США/Європи - планування з горизонтом в 20 років..не є чимось складним
2 Ще є такий варіант як емігранти....
Уявіть що дозволять спрощену еміграцію в США при умові
а - емігрант зобовязаний поселитись на 5-10-15??? років в якомусь певному(депресивному на сьогодні районі США чи Європи)
б - в цьому районі за рахунок вертолітних грошей будуть створені підприємства(які сьогодні працюють наприклад в Китаї) але з кращими(сьогоднішніми а не вчорашніми )технологіями
Таким чином і вовки ситі і вівці цілі..
Кількість виборців(вдячних) збільшується(зверніть увагу на ОРДЛО, там так сьогодні діє росія роздаючи паспорти надіючись що отримавші на виборах проголосують за Єдину росію), виробництво збільшується,кількість споживачів збільшується..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:20

  zРадио написав:Разумеется, остается - такова денежная механика. Но на длинном интервале текущий короткий всплеск просто растворится

Это всё теория, о которой постоянно вещает Пауэлл. Там цель одна.
Подставить рынкам плечо ФРС и предотвратить возможный обвал.
А что будет завтра, они сами толком не знают.
Но делают вид что работу работают исправно.
  zРадио написав:...А недавнее падение потребительских настроений, повторюсь - не падение, а возврат к низким уровням, свойственным продолжающемуся кризису. Возврат как раз и связан с невозможностью безлимитной эмиссии...

Что было, то уже прошло. Суть не в том почему и как, а в том что им делать дальше. Давать снова деньги, или не давать.
Не будут давать, упадут продажи и утихнут радостные фанфары о росте.
А это падение фонды и полный пессимизм на фоне COVID и наступающих проблем
в Китае.
  zРадио написав:Об этом попросят функционеры ФРС в одном из своих ближайших заявлений. Президент - политическая должность, рынки же куда более зависимы от FOMC

Рынки поняли, если американцы просят об увеличении добычи нефти,
значит они уже слабаки. Значит у них неважные запасы нефти в Кушинге, а ихняя
сланцевая добыча уже не решает проблему дефицита нефти.
И президент США или FOMC для них не указ. У каждого своя свадьба.
  zРадио написав:Еще недавно вы понимали, что временность инфляции продиктована временностью отхода от ее таргетирования. Что изменилось? Вы уверены, что смена позиции обусловлена объективными факторами, а не личным ущербом?

Это позиция ФРС.
Председатель ФРС Пауэлл: "Денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока восстановление рынка труда не будет полным..."
Вопрос на засыпку. А когда это восстановление будет полным, когда вокруг бушует
СОVID и его мутанты? Год, три, десять?
И будет ли оно вообще когда нибудь?...
  zРадио написав:С этим я не спорю. Но не забывайте, что к золоту дешевеют не только фиатные деньги, но и потребительские товары (благодаря технологиям). Объемы предложения денег принципиальны в контексте накопления, но не потребления. Уж как бы сильно не обесценился к золоту доллар за последние 40 лет, но телевизор и компьютер стоят сильно дешевле, чем стоили...

Смотря какие товары. Цены на новые модели не могут стоить дешево, так как в их себестоимость закладывают абсолютно новые разработки, технологии, зарплаты инженерам, сырье, рекламу, логистику и др...
А это всё тоже подвержено свежей инфляции.
Ну а то что уже давно произведено и пылится на складах,
конечно станет намного дешевле.
Старые и гнилые яблоки всегда дешевле свежих...
  zРадио написав:Деньги намного универсальнее любой категории товаров и услуг, которые можно на них купить. Именно поэтому пузыри никуда не денутся, но будут надуваться в разных местах в соответствии со сменой укладов. Так что вспомнить нужно длительную историю рыночных циклов, а не беспрецедентные взлеты цен на соль, тюльпаны, китовый жир, нефть, пенициллин и т.д...

Это всё верно. Только есть одно НО...
Во времена тюльпаномании, в Голландии были свои деньги - гульдены.
И крах той пирамиды на другие страны никак не повлиял. Также как и гиперинфляция в Германии в 1920-х годах, когда новые марки всё большего достоинства печатались 2 раза в неделю,
а цены в магазинах менялись несколько раз в день.
Сейчас глобализация, с общей основной резервной валютой вместо золота,
и хорошо раздутый и лопнувший пузырь может поставить на колени не только конкретную страну, а весь мир...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:2 Ще є такий варіант як емігранти....
Уявіть що дозволять спрощену еміграцію в США при умові
а - емігрант зобовязаний поселитись на 5-10-15??? років в якомусь певному(депресивному на сьогодні районі США чи Європи)


13-я поправка запрещает :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:09

  Shaman написав:
  Успіх написав:А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то.... :wink: :idea: ...але ж то треба пахати, як тато Карло :mrgreen: - а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...

присказка старая:
"три способа потерять деньги:
самый быстрый - скачки
самый приятный - женщины
самый надежный - сельское хоз-во"

как и в любом бизнесе - если сейчас кто-то решил вложить деньги, типа сейчас не буду ничего делать, деньги сами будут капать (типа нынешних инвесторов в землю) - то очень быстро останетесь без денег.

надо быть в теме, и достаточно плотно

а по поводу пассивного дохода - большой доход только активный, в нынешней ситуации хотя бы сохранить сбережения;) разве что вам дядя оставит в наследство 1 млн уе :mrgreen:

Успішний Успіх ніяк не вона, що навіть гра депозити, і то напівпасивна діяльність.

А він все постить відосікі інфоциган і думкою бАгатіЄ
flyman
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