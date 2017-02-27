Додано: Нед 15 сер, 2021 18:20

zРадио написав: Разумеется, остается - такова денежная механика. Но на длинном интервале текущий короткий всплеск просто растворится

Разумеется, остается - такова денежная механика. Но на длинном интервале текущий короткий всплеск просто растворится

zРадио написав: ...А недавнее падение потребительских настроений, повторюсь - не падение, а возврат к низким уровням, свойственным продолжающемуся кризису. Возврат как раз и связан с невозможностью безлимитной эмиссии...

...А недавнее падение потребительских настроений, повторюсь - не падение, а возврат к низким уровням, свойственным продолжающемуся кризису. Возврат как раз и связан с невозможностью безлимитной эмиссии...

zРадио написав: Об этом попросят функционеры ФРС в одном из своих ближайших заявлений. Президент - политическая должность, рынки же куда более зависимы от FOMC

Об этом попросят функционеры ФРС в одном из своих ближайших заявлений. Президент - политическая должность, рынки же куда более зависимы от FOMC

zРадио написав: Еще недавно вы понимали, что временность инфляции продиктована временностью отхода от ее таргетирования. Что изменилось? Вы уверены, что смена позиции обусловлена объективными факторами, а не личным ущербом?

Еще недавно вы понимали, что временность инфляции продиктована временностью отхода от ее таргетирования. Что изменилось? Вы уверены, что смена позиции обусловлена объективными факторами, а не личным ущербом?

zРадио написав: С этим я не спорю. Но не забывайте, что к золоту дешевеют не только фиатные деньги, но и потребительские товары (благодаря технологиям). Объемы предложения денег принципиальны в контексте накопления, но не потребления. Уж как бы сильно не обесценился к золоту доллар за последние 40 лет, но телевизор и компьютер стоят сильно дешевле, чем стоили...

С этим я не спорю. Но не забывайте, что к золоту дешевеют не только фиатные деньги, но и потребительские товары (благодаря технологиям). Объемы предложения денег принципиальны в контексте накопления, но не потребления. Уж как бы сильно не обесценился к золоту доллар за последние 40 лет, но телевизор и компьютер стоят сильно дешевле, чем стоили...

zРадио написав: Деньги намного универсальнее любой категории товаров и услуг, которые можно на них купить. Именно поэтому пузыри никуда не денутся, но будут надуваться в разных местах в соответствии со сменой укладов. Так что вспомнить нужно длительную историю рыночных циклов, а не беспрецедентные взлеты цен на соль, тюльпаны, китовый жир, нефть, пенициллин и т.д... Деньги намного универсальнее любой категории товаров и услуг, которые можно на них купить. Именно поэтому пузыри никуда не денутся, но будут надуваться в разных местах в соответствии со сменой укладов. Так что вспомнить нужно длительную историю рыночных циклов, а не беспрецедентные взлеты цен на соль, тюльпаны, китовый жир, нефть, пенициллин и т.д...

Это всё теория, о которой постоянно вещает Пауэлл. Там цель одна.Подставить рынкам плечо ФРС и предотвратить возможный обвал.А что будет завтра, они сами толком не знают.Но делают вид что работу работают исправно.Что было, то уже прошло. Суть не в том почему и как, а в том что им делать дальше. Давать снова деньги, или не давать.Не будут давать, упадут продажи и утихнут радостные фанфары о росте.А это падение фонды и полный пессимизм на фоне COVID и наступающих проблемв Китае.Рынки поняли, если американцы просят об увеличении добычи нефти,значит они уже слабаки. Значит у них неважные запасы нефти в Кушинге, а ихняясланцевая добыча уже не решает проблему дефицита нефти.И президент США или FOMC для них не указ. У каждого своя свадьба.Это позиция ФРС.Председатель ФРС Пауэлл: "Денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока восстановление рынка труда не будет полным..."Вопрос на засыпку. А когда это восстановление будет полным, когда вокруг бушуетСОVID и его мутанты? Год, три, десять?И будет ли оно вообще когда нибудь?...Смотря какие товары. Цены на новые модели не могут стоить дешево, так как в их себестоимость закладывают абсолютно новые разработки, технологии, зарплаты инженерам, сырье, рекламу, логистику и др...А это всё тоже подвержено свежей инфляции.Ну а то что уже давно произведено и пылится на складах,конечно станет намного дешевле.Старые и гнилые яблоки всегда дешевле свежих...Это всё верно. Только есть одно НО...Во времена тюльпаномании, в Голландии были свои деньги - гульдены.И крах той пирамиды на другие страны никак не повлиял. Также как и гиперинфляция в Германии в 1920-х годах, когда новые марки всё большего достоинства печатались 2 раза в неделю,а цены в магазинах менялись несколько раз в день.Сейчас глобализация, с общей основной резервной валютой вместо золота,и хорошо раздутый и лопнувший пузырь может поставить на колени не только конкретную страну, а весь мир...